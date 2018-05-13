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«Посольство»: Дипломатия в эпоху пост-правды

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13 мая 2018
В маленькой, но гордой восточноеевропейской стране Каледонии разгорелся нешуточный скандал — за предполагаемую перевозку наркотиков средь бела дня задержан первый секретарь российского посольства, Геннадий Веденеев (Гела Месхи). Президент страны, только что отметившей 16-ю годовщину независимости, колеблется между американским и российским протекторатом, склоняясь к первому. Шеф внешней разведки Шульц (Виталий Кищенко) вертит президентом, как хочет, и строит коварнейшие планы, стремясь занять его место. Российский посол Прокофьев (Игорь Ливанов), работающий на чужбине целую вечность, борется с сердечными приступами и нарастающим недружелюбием когда-то лояльных властей. Тем временем правая рука и помощник посла Иван Никонов (Сергей Комаров) начинает его потихоньку подсиживать. Послы Великобритании (Виктория Соловьева) и США (Дмитрий Фрид) зловредно хихикают, попивая чай. Министр иностранных дел России (Валерий Афанасьев) грозит Каледонии из Москвы назревающим casus belli.

«Посольство»: Дипломатия в эпоху пост-правды

«Посольство», 14-серийный фильм телекомпании НТВ, ошеломляет не столько сюжетными поворотами, сколько удивительной свежестью темы — буквально в феврале текущего года отгремел скандал о крупной партии кокаина, обнаруженной в российском посольстве в Буэнос-Айресе (в ходе совместной операции спецслужбам России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов наркотика). В связи с антироссийскими санкциями дипломатические представительства России оказались буквально на передовой — и на передовицах СМИ. Здесь и британское дело об отравлении Скрипалей, и непрекращающиеся скандалы с закрытием российских консульств в США...

«Посольство» посвящено «патриотам, служащим России вдали от Родины». Несмотря на общий сказочный антураж персоналий и места действия (к слову, центральная газета Каледонии называется «Новая Каледония», комично обыгрывая реальные географические топонимы), фильм вполне выполняет обещанное, избежав при этом лубочного ура-патриотизма.

«Посольство»: Дипломатия в эпоху пост-правды

Персонажи сериала аккуратно транслируют типовые наборы клише: выпускники МГИМО имеют широкий кругозор и владеют редкими языками, посол цитирует английских классиков и Евгения Максимовича Примакова, дипломатка Великобритании ухаживает за садом и распевает «Green sleeves», жена российского посла (Виктория Толстоганова) красива, выдержанна и прекрасно играет на фортепиано, один из сотрудников российского посольства обладает продвинутыми шпионскими навыками и способен при этом прочесть неплохую лекцию о Кандинском, президент независимой державы абсолютно зависим от спонсоров, окружения и СМИ; в глазах европейцев русские ужасны и непредсказуемы, и так далее, и тому подобное. Вишенкой на торте характеров являются образы российского министра иностранных дел и его заместительницы Титовой (Анастасия Немец), за которыми просматриваются фигуры Сергея Лаврова и Марии Захаровой.

Все эти узнаваемые намёки слегка расцвечивают равномерную серую ткань картины, в каждой серии монотонно, по капле добавляющей в детективный сюжет саспенса. Самый витальный герой в исполнении темпераментного Месхи с первой серии сидит в кутузке, остальные же распутывают ситуацию (или подливают масла в её огонь) с одинаково напряженными физиономиями, под ровный тревожный саундтрек. Корона покерфейса и зловещих взглядов по праву достаётся Кищенко, безусловно украсившему фильм злодейской харизмой, но есть и более человечные персонажи, как следователь Шуберт (Иван Верховых) и его супруга (Любовь Матюшина), прибавляющие картине сердечности.

«Посольство»: Дипломатия в эпоху пост-правды

Детективный паззл идеально складывается в самом финале, где полностью раскрывается модель одной из хвалёных политических «многоходовок» наших дней, о которых мы много слышали в последние годы. Хитрая игра приводит к полной победе «наших», как на государственном поле, так и в личной жизни. Теперь можно надеяться, что сериальная тема шпионских и дипломатических игр будет подхвачена — она вполне способна отобрать пальму первенства у давно подкисшей маргинальной эстетики отечественных тюремных детективов. Даже намёк на актуальную ситуацию в мире даёт таким проектам огромную фору.


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Анна КузьминаполитикаРоссийские сериалы
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«Посольство»: Дипломатия в эпоху пост-правды фотографии
«Посольство»: Дипломатия в эпоху пост-правды фотографии
«Посольство»: Дипломатия в эпоху пост-правды фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Marine111   13.05.2018 - 17:20
А что тут обсуждать? Если бы не Дмитрий Фрид кто бы стал смотреть этот сериал? Единственный интересный, харизматичный актер. Ливанов, Месхи, Кищенко и остальные - вялые статисты на его фоне. Простите уж,... читать далее>>
№ 6
Ольга54   13.05.2018 - 16:53
... Роскошное обсуждение сериала "Посольство" :))))))))))))) Плавно переходит в рубрику "Дмитрий Фрид: и это все о нем". Предвижу заговор телевизионщиков - выкрасть и спрятать ДМ... читать далее>>
№ 5
hohotu6ka(Tanu6ka)   13.05.2018 - 16:43
... ...Лично я себя насиловать не собираюсь)))))))Мне оно сто лет в обед не надо))) Буду "Анну" я смотреть да пересматривать. Глядишь, и до второго сезона время дойдёт. А там Фрид во всей своей... читать далее>>
№ 4
olanatol   13.05.2018 - 16:35
Не будем. Оно нам нада? Себя насиловать Нам Фрида нада...))))) для абсолютного залипания...)))))) Пересмотрим в конце-концов все 56 серий с начала... с удовольствием... раз несколько... Или гифочку из... читать далее>>
№ 3
Ольга54   13.05.2018 - 16:17
... Фиг нам. Будем насильственно глядеть на дочек-внучек-сыночков актерских династий и проч. шушеру. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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