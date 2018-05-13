«Посольство»: Дипломатия в эпоху пост-правды

В маленькой, но гордой восточноеевропейской стране Каледонии разгорелся нешуточный скандал — за предполагаемую перевозку наркотиков средь бела дня задержан первый секретарь российского посольства, Геннадий Веденеев (Гела Месхи). Президент страны, только что отметившей 16-ю годовщину независимости, колеблется между американским и российским протекторатом, склоняясь к первому. Шеф внешней разведки Шульц (Виталий Кищенко) вертит президентом, как хочет, и строит коварнейшие планы, стремясь занять его место. Российский посол Прокофьев (Игорь Ливанов), работающий на чужбине целую вечность, борется с сердечными приступами и нарастающим недружелюбием когда-то лояльных властей. Тем временем правая рука и помощник посла Иван Никонов (Сергей Комаров) начинает его потихоньку подсиживать. Послы Великобритании (Виктория Соловьева) и США (Дмитрий Фрид) зловредно хихикают, попивая чай. Министр иностранных дел России (Валерий Афанасьев) грозит Каледонии из Москвы назревающим casus belli.
«Посольство», 14-серийный фильм телекомпании НТВ, ошеломляет не столько сюжетными поворотами, сколько удивительной свежестью темы — буквально в феврале текущего года отгремел скандал о крупной партии кокаина, обнаруженной в российском посольстве в Буэнос-Айресе (в ходе совместной операции спецслужбам России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов наркотика). В связи с антироссийскими санкциями дипломатические представительства России оказались буквально на передовой — и на передовицах СМИ. Здесь и британское дело об отравлении Скрипалей, и непрекращающиеся скандалы с закрытием российских консульств в США...
«Посольство» посвящено «патриотам, служащим России вдали от Родины». Несмотря на общий сказочный антураж персоналий и места действия (к слову, центральная газета Каледонии называется «Новая Каледония», комично обыгрывая реальные географические топонимы), фильм вполне выполняет обещанное, избежав при этом лубочного ура-патриотизма.
Персонажи сериала аккуратно транслируют типовые наборы клише: выпускники МГИМО имеют широкий кругозор и владеют редкими языками, посол цитирует английских классиков и Евгения Максимовича Примакова, дипломатка Великобритании ухаживает за садом и распевает «Green sleeves», жена российского посла (Виктория Толстоганова) красива, выдержанна и прекрасно играет на фортепиано, один из сотрудников российского посольства обладает продвинутыми шпионскими навыками и способен при этом прочесть неплохую лекцию о Кандинском, президент независимой державы абсолютно зависим от спонсоров, окружения и СМИ; в глазах европейцев русские ужасны и непредсказуемы, и так далее, и тому подобное. Вишенкой на торте характеров являются образы российского министра иностранных дел и его заместительницы Титовой (Анастасия Немец), за которыми просматриваются фигуры Сергея Лаврова и Марии Захаровой.
Все эти узнаваемые намёки слегка расцвечивают равномерную серую ткань картины, в каждой серии монотонно, по капле добавляющей в детективный сюжет саспенса. Самый витальный герой в исполнении темпераментного Месхи с первой серии сидит в кутузке, остальные же распутывают ситуацию (или подливают масла в её огонь) с одинаково напряженными физиономиями, под ровный тревожный саундтрек. Корона покерфейса и зловещих взглядов по праву достаётся Кищенко, безусловно украсившему фильм злодейской харизмой, но есть и более человечные персонажи, как следователь Шуберт (Иван Верховых) и его супруга (Любовь Матюшина), прибавляющие картине сердечности.
Детективный паззл идеально складывается в самом финале, где полностью раскрывается модель одной из хвалёных политических «многоходовок» наших дней, о которых мы много слышали в последние годы. Хитрая игра приводит к полной победе «наших», как на государственном поле, так и в личной жизни. Теперь можно надеяться, что сериальная тема шпионских и дипломатических игр будет подхвачена — она вполне способна отобрать пальму первенства у давно подкисшей маргинальной эстетики отечественных тюремных детективов. Даже намёк на актуальную ситуацию в мире даёт таким проектам огромную фору.
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