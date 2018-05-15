«Девочки не сдаются»: Сберкнижка и винишко

В линейке «женских» сериалов канала СТС, начавшейся «Мамочками» и продолженной прошлогодними «Психологинями», прибыло: в понедельник состоялась премьера очередной вариации на вечную тему «Секса в большом городе» – сериала «Девочки не сдаются» с вполне традиционным для СТС набором кинематографических клише, объединенных с традиционной отечественной мизогинией.
В тюремной камере встречаются пять женщин – разного возраста, социального статуса и семейного положения. Бывшая модель Ксюша (Любовь Толкалина
), мечтающая открыть салон красоты, боевая рестораторша Алла (Анна Якунина
), мать странноватой социопатки, студентка медфакультета Маша (Агния Кузнецова
), пытающаяся и учебу не забросить, и за не приспособленной к жизни матерью приглядеть, роковая Вика (Виктория Кобленко
) с красной помадой, непонятно откуда взявшимися деньгами и бутылкой брюта, а также ведущая прогноза погоды самого популярного в этой сериальной вселенной канала «ШикТВ» Лера (Мария Валешная
). Лера и Ксюша – сестры, но в обычной жизни с сокамерницами они вряд ли бы встретились. Объединяет всех героинь одно – прогоревший банк, где все они держали накопления. Именно возле него убитые горем и безденежьем девушки встретились, а потом подрались из-за бутылки брюта. Так в КПЗ и попали. Но подступающая нищета и тюрьма русских женщин, как считают на канале СТС, объединяет. Так в принципе малознакомые люди вдруг становятся лучшими подругами.
Из КПЗ их, впрочем, быстро выпускают, а вот с финансовой стороной вопроса все не слишком понятно. Ксюша с обеспеченным мужем-адвокатом (Алексей Макаров)
, который, как выясняется, вообще ничего не понимает в крахе банков, поначалу чуть ли не готовится перебиваться с гречки на картошку, но потом вполне неплохо проводит вечера в гостиничном лобби-баре, поглощая все разновидности существующих там алкогольных коктейлей. Алла сразу же после известия о банкротстве лишается ресторана, за который не может заплатить аренду, и идет работать в Роспотребнадзор (причем, судя по времени, отведенному на работу, - с очень свободным графиком). Маша, у которой в банке были деньги от продажи дачи, отложенные на жизнь с мамой, понимает, что нужно устроиться на работу. Вика продает любимую «красненькую» машину и по блату устраивается стюардессой в частную авиакомпанию. Лера, которую банкротство застало с мужем в клинике при оплате ЭКО, сначала отказывается от операции, разводится, но потом все-таки вновь каким-то образом находит деньги на эту операцию, из-за которой и пошло все в семейной жизни не совсем так, как хотелось бы.
Финансовый вопрос и завязка с коллапсом банка, впрочем, первые несколько эпизодов вообще не волнует создателей этого сериала. Им интереснее, конечно, женская дружба, объединившая столь непохожих друг на друга представительниц слабого пола. Объединившая, впрочем, совершенно внезапно. Можно было бы предположить, что они вместе придумывали, как все-таки «вытащить» пропавшие деньги, но нет, - это дело они поручили несчастному герою Алексея Макарова, а сами занялись обсуждением более насущной проблемы – мужиков. Естественно, под вино. Тема внезапной женской дружбы остается актуальной на протяжении первых пяти серий. Пока не становится понятно, что других подруг у этих несчастных, растерзанных бытом женщин просто нет.
Зачем-то взяв предоставляющую огромное поле для мыслительной деятельности завязку с банком, создатели сериала в итоге все сводят к нелепой попытке создать очередную копию «Секса в большом городе». Основываясь при этом на устаревших женских типажах: суровая бой-баба, красотка с красными губами и сумочкой Chanel, отличница, влюбленная в начальника, заскучавшая алкогольвица, неудавшаяся телезвезда. Причем даже эти простоватые характеры не находят в сериале никакого развития. Мужские персонажи, впрочем, ушли недалеко: скучный «крохобор», циничный пластический хирург (Кирилл Сафонов
), лапающий искусственную грудь; туповатый ведущий (Данила Дунаев
), бегающий за каждой юбкой; развратный пилот (Андрей Чернышов
), изменяющий жене. Этот существующий лишь на основе половых признаков сериальный мир оказывается еще более плоским и скучным, чем даже в прошлогодних «Психологинях», где тоже был штамп на штампе, но персонажи хотя бы были похожи на карикатуры. В «Девочках...» же всё на полном серьезе. И вроде бы это не ситком, а, кажется, вполне себе драма – про «сильный слабый пол», который, тем не менее, все еще живет в ожидании домостроя.
«Девочки не сдаются
» смотрите с 14 мая в 20:00
на СТС
обсуждение >>