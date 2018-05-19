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«Патрик Мелроуз»: Герой на героине

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19 мая 2018
Бенедикт Камбербэтч изживает тяжелое детство при помощи наркотиков, алкоголя и воспоминаний

На Showtime (в России - на «Амедиатеке») стартовал «Патрик Мелроуз» - совместный сериал со Sky Atlantic с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Алексей Филиппов посмотрел первые две серии и оценил бенефис британского артиста.

Лондон, июль 1982 года. Патрик Мелроуз (Бенедикт Камбербэтч) ведет богемную жизнь: ставится героином, с упоением проглатывает Мартини за Мартини, пользуется симпатией дам. Как-то утром от любимого дела его отвлекает телефонный звонок: из США сообщают, что скончался Мелроуз-старший (Хьюго Уивинг), хорошо бы его проводить в последний путь. Патрик неохотно собирает чемоданы: это известие пронзило его то ли образцово самодостаточный (нет), то ли абсолютно несчастный мир. По отцу он, впрочем, не сильно тоскует - и скоро станет понятно, почему.

«Патрик Мелроуз»: Герой на героине

Пятисерийный «Патрик Мелроуз», сочиненный сценаристом «Больших надежд» Дэвидом Николсом, основан на цикле романов английского литератора Эдварда Сент-Обина про трудное детство Патрика и его попытку преодолеть психологическое (и даже сексуальное) насилие, которому он тогда подвергался. Страдал, впрочем, не только он один - Дэвид Мелроуз, его отец, знатно изводил прислугу, соседей, знакомых, тех несчастных, кто считал себя его друзьями, а также супругу Элеонор (Дженнифер Джейсон Ли с глазами на мокром месте).

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Напоминающее о творчестве Эдгара Аллана По имя матери Патрика Мелроуза не случайно отсылает к библиотекам человеческого страдания, запечатанном в фантасмагорических и реалистичных сюжетах. Если По сочинял по мотивам личных трагедий и фобий мрачноватые поэмы и тревожные рассказы, то Сент-Обин поместил под обложки целого цикла лаконичных романов собственных демонов чуть более буквально (в частности, что касается систематического изнасилования родным отцом). Сегодня и вовсе личные травмы можно не запаковывать в оберточную бумагу художественных формальностей: в документальном жанре grief memoir (воспоминание о горе). 2010-е проходят под грифом «борьба с непроговоренными невзгодами» - и тут «Патрик Мелроуз», возникший на полках книжных в начале 90-х, оказывается как нельзя кстати.

«Патрик Мелроуз»: Герой на героине

Добавить сюда большого артиста Камбербэтча, вечно рыщущего в поисках роли с подковыркой, - и совсем неудивительно, что первый эпизод нового шоу напоминает театр одного актера. Камбербэтча ломает, Камбербэтч водит длинными пальцами по краям бокала, Камбербэтч бежит, Камбербэтч выясняет, что его отправили на похороны какого-то неизвестного мужичка, Камбербэтч отправляется в лихой трип, где переплетаются кадры фильма про зулусов, узорчатый ковер дорогого номера, обрывки воспоминаний и напоминающий современный танец конвульсии Патрика Мелроуза. Это настоящий бенефис: немного «Шерлока», немного других крупных ролей Камбербэтча, мастер-класс избыточного хлопотания лицом и концерт по заявкам, мотивированный обилием комплексов Мелроуза, а еще больше - героином, приветливым ко всем отчаявшимся.

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А потом наступает прозрение: во втором эпизоде Мелроуз вспоминает детство, Камбербэтч мелькает в издевательских отрывках, тяжесть истории на себя небезуспешно взваливают Уивинг и Джейсон Ли, но в их руках сюжет действительно развивается. Половина обаяния пилотной серии не в бодром монтаже режиссера Эдварда Бергера и даже не исключительно в бенефисе Камбербэтча. Там есть широчайшее поле для догадок: кто же он, Патрик Мелроуз - родственная душа Рауля Дьюка и Марка Рентона или последователь Дона Дрейпера, изживавшего похожую травму в 60-е? И тут туман рассеивается, фокусник уходит за ширму, а из-за неё вылетают фрейдистские и психотерапевтические объяснения, которые только подчеркивают, что всё это не слишком изобретательно смешанные общие места - вплоть до очередного использования песен Wild World Кэта Стивенса и Summertime Дженис Джоплин. Говорят, в итоге Патрик Мелроуз найдет выход из лабиринта болей, бед и обид - и единственной интригой становится, как же это Николсу и Бергеру удастся показать не просто дорого и красиво, но и не стыдно.

Мини-сериал «Патрик Мелроуз» смотрите по мере выхода новых серий в Амедиатеке Home of HBO.


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«Патрик Мелроуз»: Герой на героине фотографии
«Патрик Мелроуз»: Герой на героине фотографии
«Патрик Мелроуз»: Герой на героине фотографии
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