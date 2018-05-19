«Патрик Мелроуз»: Герой на героине

ревью

Фестивальная колонка Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу В этом году на Каннском кинофестивале не было недостатка ни в фильмах, ни в режиссерах из России

Новости кино Бенедикт Камбербэтч проголосует за выход Великобритании из ЕС Популярный британский актёр в драме «Брекзит» сыграет лидера общественного объединения «Голосуй за выход» Доминика Каммингса.

Новости кино Сергей Безруков вновь сыграет Александра Пушкина Съёмки новой картины о великом русском поэте и писателе пройдут в Пушкинских Горах.

Новости кино Роберт Дауни-младший расскажет об искусственном интеллекте Популярный актёр вместе с женой Сьюзен Дауни создаст для платного сервиса YouTube Red восьмисерийный документальный сериал.

Новости кино «Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым отправится в Китай На Каннском кинорынке зарубежным дистрибьюторам также были представлены «Фото на память», «Танки», «Я худею» и «Проигранное место».

Новости кино «Граница» Али Аббаси стала лучшим фильмом программы «Особый взгляд» в Каннах Сергей Лозница удостоен награды за режиссуру ленты «Донбасс».

Ролики фильмов «Клубаре» Баста и компания снова в деле.

Ролики фильмов «Сага о чудовище. Сумерки» Что делать, когда всю жизнь за тобою охотится монстр?