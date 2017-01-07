«Джек – покоритель великанов»

В домишке с низким потолком и правом на надежду живет маленький Джек, которого отец каждый дождливый вечер стращает историей о великанах, спустившихся с небес по бобовому стеблю. Давным-давно громилы почти истребили жителей одного британского королевства, но при помощи волшебной короны их остановил и вынудил отступить король Эрик, величайший из правителей прошщлого. С тех пор бобы пылились в гробнице древнего короля, а быль обратилась в сказку. Много лет спустя простофиля Джек (Николас Холт
), после смерти отца живущий с дядей, отправился в замок - продавать лошадь. Там он встретил любящую приключения принцессу Изабеллу (Элеонор Томлинсон
), её верного рыцаря Элмонта (Юэн МакГрегор
) и отца-короля Брамвеля (Йен МакШейн
). Чуть позже круг знакомств молодого крестьянина расширился за счет недобросовестного лорда Родерика (Стэнли Туччи
), а затем и целой своры великанов во главе с двухголовым Фаллоном (Билл Найи
). История, как водится, повторяется.
Брайан Сингер
снял сказку, в которой добро и зло именно борются, а не кружатся на почтительном расстоянии с криками «- Я выиграю!» - «А вот и нет!»
. В «Джеке» нашлось место для поедания людей и старого доброго ультранасилия. Поощряя в зрителе внутреннего фантазера, создатели не стали разукрашивать мир фильма во все оттенки Эдема: компьютерные эффекты выглядят чуть топорно, в духе старых лент про Синдбада
. Бугристые гиганты передвигаются живее, чем прадедушка Кинг-Конг в 1933 году
, но еще не так ловко, как в 2005-ом
. На первый план и вовсе выходит немного банальная история о том, как деревенский паренек, для которого оказывается непосильной задача «продать лошадь и не облажаться», идет спасать принцессу и преуспевает в этом гораздо больше, чем вся королевская рать.
Духовная близость Джека и Изабелл передается рифмующимися сценами, в которых родители поучают неразумных чад. Неся крест сказки, «Джек» вынужден какие-то вещи надоедливо пояснять, хотя, как показывает практика «Оза»
, дети чуют параллели не хуже взрослых. Далее – взаимный интерес двух одиночеств и книголюбов, перерастающий в любовь между спасителем и спасенной. На фоне ярко выраженного сословного деления, а также противостояния людей и великанов как существ различного порядка (как по габаритам, так и по мировоззрению), эти стыдливые взгляды влюбленных немного теряются. Функцию двигателя сюжета они выполняют до поры до времени, но «Джек» - сказка не столько о юноше и девушке, сколько о влиянии власти на человека и о том, что история развивается по спирали, помогая прошлому стать легендой.
«Джек – покоритель великанов» – это репетиция Брайна Сингера перед «Днями минувшего будущего»
(в них также задействован Николас Холт). Со времен первого фильма про «Людей Икс» режиссер разучил еще много профессиональных трюков, которые на полную катушку использует в этой картине. Но где-то механизму «Джека» не хватает твердой руки - и он работает сам по себе: Холт старательно изображает горбуна из Нотр-Дама, МакГрегор излучает привычное обаяние рыцаря, Туччи – харизматичность злодея, Найи скалится из-под компьютерного грима, а волшебные бобы, готовые прорасти, рождают саспенс, будто герои сидят на ящике с тротилом. Среди этих проверенных десятилетиями шестеренок в огромном аттракционе есть и совсем состарившиеся: одна отвечает за любовную линию, другая – за диалоги. В четко выстроенной симфонии банальности, играющей в стиле ненавязчивого ретро, теряется партия, которую хотелось бы услышать подробнее: глядя на людей, великаны поражались их уродливости. Как это по-человечески.
«Джек – покоритель великанов» в прокате с 21 марта.
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