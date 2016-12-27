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«Падение Олимпа»

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27 декабря 2016
Отношения между Северной и Южной Кореей в очередной раз накалились до предела. Президент Америки (Аарон Экхарт) экстренно принимает у себя в Белом Доме премьер-министра Южной Кореи, чтобы обсудить ситуацию. Так как северных корейцев невозможно отличить от южных, спустя совсем немного времени выясняется, что все члены делегации - террористы, президента берут в заложники, а над всей Америкой нависает ядерная угроза еще более реальная, чем фотографии в инстаграме Ким Чен Ына. Однако в Белом Доме оказывается Майк Бэннинг (Джерард Батлер), бывший начальник Секретной Службы США, уволенный после трагической гибели Первой Леди. И теперь Бэннинг и его хладнокровие и сноровка – единственное, что может спасти президента и веру Америки в саму себя.
«Падение Олимпа»
Логично предположить, что фильм с таким названием окажется политической жвачкой с предсказуемым финалом. Ожидания вполне оправданы, хотя Олимп (кодовое название Белого Дома) «падает» не в конце, а в первой половине фильма. Традиционные американские святыни в виде президента, звездно-полосатого флага, национальной идеи, на которых держится любой картезианский боевик, уравновешиваются внятным и реалистичным сообщением, что все величие империи – дело бренное, и разрушить половину Вашингтона, попутно изрешетив добрую сотню случайных прохожих может не только армия инопланетных роботов, но и среднестатистическая банда азиатских антикапиталистов. Пессимистический настрой сохраняется практически до самого конца. Все высокопоставленные лица, на которых, казалось бы, держится Америка, либо сидят в бункере, прикованные наручниками, либо морщат лбы в Пентагоне и совершают ошибки из-за своего высокомерия и недальновидности. По закону жанра, шанс на спасение Америка получает только потому, что за полтора года до происходящих в фильме событий главный герой фильма был уволен.
«Падение Олимпа»
"Падение Олимпа" честно отрабатывает все положенные штампы, приветы и отсылки, "День независимости" и "Крепкий орешек" здесь не вспомнит со слезой умиления только ленивый. В наличии несколько дежурных шуток (-Жаль дом, -Ничего, он застрахован), мужественные скулы Батлера и политкорректность. Немного портит впечатление попытка сыграть в актуальные теленовости и неразбериха с террористами, которые вроде бы коммунисты Северной Кореи, а вроде как бы и сами по себе. В целом же, получился вполне себе традиционный жанровый боевик, бодренький экшн с хорошими актерами, на котором можно ни о чем не думать, выпускать пар и любоваться неуязвимым голливудским постоянством, вне зависимости отрицает Пхеньян свою причастность или нет.

«Падение Олимпа» в прокате с 4 апреля

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