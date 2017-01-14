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«Иллюзия обмана»

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14 января 2017
Банда из четырех иллюзионистов (фокусник-карманник Джек (Дейв Франко), мастер гипноза Меррит (Вуди Харельсон), карточный гений Дэниэл Атлас (Джесси Айзенберг) и его бывшая ассистентка Хэнли Ривс (Айла Фишер) устраивает шоу в Лас-Вегасе и под пристальным вниманием собравшихся зрителей дистанционно грабит парижский банк, разбрасывая купюры в зрительный зал. Расследовать это дело доверяют раздраженному агенту ФБР Дилану Родсу (Марк Руффало) и сотруднице интерпола Альме Дрей (Мелани Лоран). Задержание и допрос магов не дает вменяемых результатов. Волшебство не попадает под юрисдикцию каких-либо органов власти, поэтому Дилан и Альма отпускают "Четырех всадников" и обращаются к Тадеусу Бредли (Морган Фриман) - автору цикла передач о раскрытии технической стороны известных фокусов. Брэдли объясняет историю с банком и предполагает, что "Четыре всадника" устроят еще два подобных шоу, выступая в качестве Робин Гудов.
«Иллюзия обмана»
Если часами следить за тем, как знаток быстрыми движениями собирает кубик Рубика, есть шанс, что когда-нибудь уловишь алгоритм. С «Иллюзией обмана» так не получится, там именно что волшебство в чистом виде. Волшебство монтажа, главным образом. Техника комбинаций раскрывается с увеличивающейся скоростью, и у зрителя остается под конец всего лишь иллюзия уверенности в том, что он все понял.
«Иллюзия обмана»
В фильме звучит фраза "чем ты ближе - тем меньше ты видишь". Пока вы смотрите на руки, фокус происходит в другом месте. Чуть более года назад в прокат вышел фильм «Красные огни» Родриго Кортеса - про скептически настроенных ученых, разоблачающих самозваных экстрасенсов и медиумов. Там Киллиан Мёрфи все время повторял, что главный козырь экстрасенса, как и любого фокусника - способность контролировать внимание зрителя, заставить его сконцентрироваться на определенной точке, отвлекая от картины в целом. "Ты не туда смотришь", говорил персонаж Мёрфи своей подружке. В обоих случаях эта мудрость, настойчиво высказанная вскользь, оказывается лаконичной формулировкой трюка, на котором построен сюжет обоих фильмов.
«Иллюзия обмана»
По сути, «Иллюзия обмана» - это калорийная версия «Красных огней» с утроенным бюджетом, сногсшибательным актерским ансамблем, техническими наворотами и полуфантастическим сюжетом, где сухая констатация паранормальной активности заменена кружевной сказкой про старинный орден магов. Да еще и снятая по всем канонам криминальных комедий о коллективном ограблении в духе всех фильмов про возрастащее число друзей Оушена. Такой нарядный сливочный торт, в котором и марципановые розочки, и крем-брюле, и шоколад, и бизе, и клубничное суфле - всё есть. И благодаря вот этим украшениям, он, безусловно, затмит фильм Кортеса, просто потому что он ярче, громче, дороже. Примерно такая же история случилась в 2006 году со скромным хорошим «Иллюзионистом», который остался в тени слишком мудреного и совершенно пустого фильма «Престиж», вышедшего ровно через полгода.
«Иллюзия обмана»
Кто-то там сидит в своем продюсерском кресле и думает, что одну хорошую идею, воплощенную в низкобюджетном проходном фильме, незамеченном из-за недостатка рекламы, можно усовершенствовать, завернув в сотню блестящих фантиков, чтобы получить потом тысячи хрустящих купюр. Примерно так представляется мне мыслительный процесс людей, сознательно создающих дорогостоящий вторичный продукт, красивый снаружи и полый внутри.
Но фильм непременно понравится зрителям. Это как поход в цирк - в таких случаях знаешь, на что идешь. И видишь обычно то, что хочешь видеть.

«Иллюзия обмана» в прокате с 12 июня

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Иллюзия обмана

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«Иллюзия обмана» фотографии
«Иллюзия обмана» фотографии
«Иллюзия обмана» фотографии
«Иллюзия обмана» фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Маховецкий   21.06.2013 - 16:11
В кинотеатре фильм произвел положительное впечатление! Рекомендую! читать далее>>
№ 3
Lexx   19.06.2013 - 23:24
А что, весело! Главный смысл - уничтожь то, что мешает тебе верить в чудо! Ну, или то, что уже уничтожило твою веру в чудо однажды... Айла Фишер хороша в роли Хэнли Ривз, а Мелани Лоран - в роли... читать далее>>
№ 2
logVart (Ufa)   18.06.2013 - 20:32
На один раз. Скучновато и абсолютно предсказуемо. читать далее>>
№ 1
Сергей Ваннинков   14.06.2013 - 04:57
Сегодня посмотрел. Просто обадленный фильм. Ближе к фниалу такой лихой твист, что мама не горюй. Фриман и Айзенберг - неподражаемы читать далее>>
Всего сообщений: 4
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