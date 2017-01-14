«Иллюзия обмана»

Банда из четырех иллюзионистов (фокусник-карманник Джек (Дейв Франко
), мастер гипноза Меррит (Вуди Харельсон
), карточный гений Дэниэл Атлас (Джесси Айзенберг
) и его бывшая ассистентка Хэнли Ривс (Айла Фишер
) устраивает шоу в Лас-Вегасе и под пристальным вниманием собравшихся зрителей дистанционно грабит парижский банк, разбрасывая купюры в зрительный зал. Расследовать это дело доверяют раздраженному агенту ФБР Дилану Родсу (Марк Руффало
) и сотруднице интерпола Альме Дрей (Мелани Лоран
). Задержание и допрос магов не дает вменяемых результатов. Волшебство не попадает под юрисдикцию каких-либо органов власти, поэтому Дилан и Альма отпускают "Четырех всадников" и обращаются к Тадеусу Бредли (Морган Фриман
) - автору цикла передач о раскрытии технической стороны известных фокусов. Брэдли объясняет историю с банком и предполагает, что "Четыре всадника" устроят еще два подобных шоу, выступая в качестве Робин Гудов.
Если часами следить за тем, как знаток быстрыми движениями собирает кубик Рубика, есть шанс, что когда-нибудь уловишь алгоритм. С «Иллюзией обмана»
так не получится, там именно что волшебство в чистом виде. Волшебство монтажа, главным образом. Техника комбинаций раскрывается с увеличивающейся скоростью, и у зрителя остается под конец всего лишь иллюзия уверенности в том, что он все понял.
В фильме звучит фраза "чем ты ближе - тем меньше ты видишь". Пока вы смотрите на руки, фокус происходит в другом месте. Чуть более года назад в прокат вышел фильм «Красные огни»
Родриго Кортеса - про скептически настроенных ученых, разоблачающих самозваных экстрасенсов и медиумов. Там Киллиан Мёрфи
все время повторял, что главный козырь экстрасенса, как и любого фокусника - способность контролировать внимание зрителя, заставить его сконцентрироваться на определенной точке, отвлекая от картины в целом. "Ты не туда смотришь", говорил персонаж Мёрфи своей подружке. В обоих случаях эта мудрость, настойчиво высказанная вскользь, оказывается лаконичной формулировкой трюка, на котором построен сюжет обоих фильмов.
По сути, «Иллюзия обмана» - это калорийная версия «Красных огней» с утроенным бюджетом, сногсшибательным актерским ансамблем, техническими наворотами и полуфантастическим сюжетом, где сухая констатация паранормальной активности заменена кружевной сказкой про старинный орден магов. Да еще и снятая по всем канонам криминальных комедий о коллективном ограблении в духе всех фильмов про возрастащее число друзей Оушена
. Такой нарядный сливочный торт, в котором и марципановые розочки, и крем-брюле, и шоколад, и бизе, и клубничное суфле - всё есть. И благодаря вот этим украшениям, он, безусловно, затмит фильм Кортеса, просто потому что он ярче, громче, дороже. Примерно такая же история случилась в 2006 году со скромным хорошим «Иллюзионистом»
, который остался в тени слишком мудреного и совершенно пустого фильма «Престиж»
, вышедшего ровно через полгода.
Кто-то там сидит в своем продюсерском кресле и думает, что одну хорошую идею, воплощенную в низкобюджетном проходном фильме, незамеченном из-за недостатка рекламы, можно усовершенствовать, завернув в сотню блестящих фантиков, чтобы получить потом тысячи хрустящих купюр. Примерно так представляется мне мыслительный процесс людей, сознательно создающих дорогостоящий вторичный продукт, красивый снаружи и полый внутри.
Но фильм непременно понравится зрителям. Это как поход в цирк - в таких случаях знаешь, на что идешь. И видишь обычно то, что хочешь видеть.
«Иллюзия обмана» в прокате с 12 июня
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