«Мы - Миллеры»

Сорокалетний холостяк и торговец наркотиками Дэвид Кларк (Джейсон Судейкис
) сидит дома, смотрит устаревшие приколы на youtube и изредка выходит на улицу, чтобы продать дури какому-нибудь бизнесмену или молодой мамаше. Соседи у Дэвида соответствующие - стриптизерша Роуз (Дженнифер Энистон
) и девственник Кенни (Уилл Поуртер
), простодушию которого семья Миллеров и обязана своим появлением. Именно Кенни бросается спасать Кейси (Эмма Робертс
), когда незнакомцы с ножами пытаются отобрать у нее iPhone. Дэвид тоже вмешивается, но терпит поражение, и ребята из подворотни забирают у него все деньги и наркотики. Работодателю Кларка (Эд Хелмс
) ошибка лучшего барыги в Детройте явно не по душе, и он предлагает тому загладить вину. Для этого Дэвиду нужно съездить в Мексику, наполнить фургончик дурью и вновь пересечь границу, не вызвав подозрений у стражей порядка и их собак. Чтобы облегчить прохождение таможенного контроля, главный герой и придумывает Миллеров – семью, которая объединяет его, Роуз, Кенни и Кейси.
Сюжет «Миллеров»
, казалось бы, относится к тем нелепым анекдотам, что перестают быть смешными аккурат в момент рассказа. Вроде истории про трех зануд, которых третируют начальники, и они решают от злых господ избавиться насильственным путем. Или трех друзьях, которые отправились в Вегас, чтобы напиться и повеселиться, да так в этом преуспели, что самим стало страшно. Однако картина Роусона Маршалла Тербера
, начинаясь как тот пресловутый анекдот, доводит ситуацию до абсурда, а потом выезжает на семейное шоссе, где давно окопались картины Джада Апатова
. Чем закончится история про фиктивную семью ясно с самого начала, но создатели «Миллеров»
оттягивают финал многочисленными миниатюрами и внезапными чрезвычайными происшествиями, которые, как бог из машины, оживляют и подгоняют застопорившийся сюжет.
Удачных скетчей в «Миллерах»
немало, да и каждый выход Ника Оффермэна
из «Парков и зон отдыха»
напоминает укол ботокса чуть увядшей моднице. Однако запоминающихся сцен и шуток вряд ли наберется на увлекательный пересказ. При всей своей пошлости и абсурдности «Миллеры»
не похожи на ту сальную шутку, которую можно рассказывать со смесью стыда и удовольствия. Ни кровожадная касатка в доме наркобарона, ни «прикрепившиеся» к днищу фургона мексиканцы, ни коп-свингер, ни распухшие от укуса паука гениталии девственника не компенсируют того, что сюжет – сводится к Е2-Е4 без последующих гамбитов и виртуозных многоходовок. «Миллеры», в лучшем случае, запомнятся, как фильм, где Дженнифер Энистон станцевала стриптиз и чуть не убила мексиканца. Вся неполиткорректность же сводится к тому, что американский закон умеет закрывать глаза на крупные нарушения, чтобы потом пресечь еще более крупные, а также помогает остепениться холостякам-барыгам.
«Мы - Миллеры» в прокате с 15 августа
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