Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Орудия смерти: Город костей»

Спутник телезрителя >>
25 декабря 2016
Миловидная простушка Клэри (Лили Коллинз, дочь Фила Коллинза ) неожиданно для себя самой начинает видеть вампиров и тенеловов, ее соседка оказывается ведьмой, а друг семьи – оборотнем. А в свой день рождения девушка встречает загадочного парня ангельского вида по имени Джейс (Джейми Кэмпбелл Бауэр), который на ее глазах убивает бесноватого. Наутро таинственно исчезает ее мать Джоселин (Лена Хэди), а главный бес (Кевин Дюран) ищет в их квартире какой-то магический кубок. Причиной столь бурного потустороннего вмешательства оказывается то, что Клэри - часть древнего таинственного ордена Сумеречных охотников – воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Теперь ей предстоит приспособиться к жизни в мире, наполненном магией и опасностью, а между делом спасти свою мать, скрывающую важный для Вселенной артефакт.
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
«Город костей» - экранизация первого романа фэнтезийной серии «Орудия смерти» американской писательницы Кассандры Клэр, у которой в 2014 году выйдет уже шестая книга. Кассандра пришла из мира фанфиков на базе миров Властелина колец и Гарри Поттера, и пока Перси Джексон претендует на лавры последнего, «Город костей» будет утолять жажду перевозбужденных любителей уже отшумевших и почивших в девичьих слезах «Сумерек» и делить поляну с «Прекрасными созданиями», «Рубиновой книгой» и даже «Гостьей».
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
Главная положительная сторона «Города костей» - это его изощренно придуманная вселенная, способная утянуть за собой любого зрителя. Режиссер Харольд Цвальт создает ее, в попытках спрятать хромающий и лишенный причинно-следственной связи сюжет с копеечными, хотя местами достаточно комичными, диалогами. Все выглядит убедительно красиво: старые замки охотников, дискотека вампиров, зловещий раскладной ротвейлер, оборотни, рвущие тельняшки на своем теле, охота на демонов с огнеметами и решение семейных вопросов на мечах. Готики и мистического антуража тут в сто раз больше, чем в «Сумерках».
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
Но на ноте порой пугающих спецэффектов и завораживающей картинки позитивная часть исчерпывается. Как и положено для подобных лент, развязка слишком предсказуема, а ближе к финалу картина и вовсе скатывается к примитивному вопросу выбора главной героини между эталонным мальчиком с внешностью дольче-габбановской модели и типичным лузером, которого на удачу куснул вампир и прибавил ему кармы.
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
«Город костей» - мутант, слепленный из "Константина", "Сумеречной саги" и «Цельнометаллического алхимика» с элементами "Ночного Дозора" Бекмамбетова. Картина красочная и, разумеется, располагает некоторыми основами воспитания толерантности и терпимости: церковь здесь борется со злом, гей – друг человека, без которого не спасти мир, а расовые дискриминации неприемлемы.

«Орудия смерти: Город костей» в прокате с 22 августа

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
13 фильмов августа. Выбор редакции kino-teatr.ru
Зарубежные экранизации 2013
персоны
Кевин ЗегерсЛили КоллинзРоберт МэйллетСи Си Эйч ПаундерЭйдан ТёрнерЛена Хэди
фильмы
Орудия смерти: Город костей

фотографии >>
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 8
Lexx   1.09.2013 - 20:36
... Ох, как бы он не предпочел пинка с минусом.... читать далее>>
№ 6
СветланаР.   30.08.2013 - 07:56
... Зря))), недосмотрели до конца!)))) Там в конце фильма вышел неожиданный телесериальный замес сюжета.))) Там и папа главной героини появится и еще кое-что выяснится... )))) Рассказывать, наверно,... читать далее>>
№ 5
Lexx   29.08.2013 - 21:39
... У нас то же самое. Создается впечатление, что смотришь комедию абсурда, да еще и гомосятиной приправленную.... Короче, это единственный фильм со времен "Сибирского цирюльника", который я... читать далее>>
№ 4
СветланаР.   29.08.2013 - 08:07
У нас зал лежал... от хохота! И Клери еще нормальная девочка, в общем-то! Но, вот когда главный герой после ОДНОГО всего лишь поцелуя посчитал, что она предала их любовь, зал упал... от хохота... читать далее>>
№ 3
Сергей Ваннинков   25.08.2013 - 17:51
Уже во всех кинотеатрах страны ... читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михай Курагэу
24 декабря скончался актёр Михай Курагэу.
Мухтар Маниев
22 декабря ушёл из жизни актёр Мухтар Маниев.
Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.

День рождения >>

Владимир Волков (II)
Владислав Галкин
Наталия Житкова
Андрей Кайков
Игорь Лифанов
Елена Лядова
Ирина Сотикова
Андрей Финягин
Ольга Хохлова
Хамфри Богарт
Адам Воронович
Фернан Граве
Моника Делэйн
Юджин М. Джексон
Сисси Спэйсек
Стюарт Уилсон (II)
все родившиеся 25 декабря >>

Афиша кино >>

3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью