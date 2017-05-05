«Армагеддец»: Вот она жизнь, а податься в ней некуда

Пятеро друзей во главе с Гари «Королем» Кингом – первым парнем на деревне и школьной звездой – решают отметить окончание учебы походом по «Золотой миле». Знаменитый алкогольный маршрут включает в себя двенадцать пабов, в каждом из которых им предстоит выпить по пинте настоящего английского пива. Мероприятие оборачивается лучшим приключением в жизни юных граждан Туманного Альбиона, впереди – целая жизнь с огромными возможностями и перспективами, и не беда, что до финального паба с вывеской «Конец света» (или «Армагеддец») ребята так и не дошли. Спустя двадцать лет Гари Кинг (Саймон Пегг
), который никем не стал и ничего не достиг, решает закрыть гештальт и все-таки выпить двенадцать пинт в родном городе – скучнейшем месте на свете. Для этого он собирает старую команду – школьных друзей, которые засели в социальном болоте и потеряли вкус к старым-добрым авантюрам.
Логичным завершением трилогии «кровь и мороженное», куда входят «Зомби по имени Шон»
и «Типа крутые легавые»
, стала гештальт-комедия о том, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Англичанин Эдгар Райт
преобразил когда-то придуманный сюжет о шляющихся по барам школьниках в кроссвозрастную историю о поиске места под солнцем и заодно ответил на вопрос, почему школьные друзья так редко видятся. Избегая намеков на кризис среднего возраста, он превратил пьяный марафон в современную версию рыцарского похода, где Короля сопровождают друзья с не менее говорящими фамилиями – Рыцарь, Принц, Камергер и Паж. Этими контекстуальными играми каталог жанров не ограничивается – Пегг и Райт вписали в «Армагеддец»
атаку пришельцев и постапокалипсис, не забыв про фирменное блюдо в лице комедии.
Не удивительно, что при такой партитуре первую скрипку в ансамбле хороших британских актеров играет Саймон Пегг – лысеющий сумасброд, которому очень не хватало черных очков и пальто. Кастинг, с которым у Райта никогда не было проблем, не подвел и в этот раз. В образе лучшего друга Кинга – упитанного и серьезного адвоката Энди Найтли (Рыцарь) - предстает Ник Фрост
, вечный напарник Пегга. Педанта Оливера Чемберлена (Камергер), сменившего шрам в форме шестерки на Bluetooth-гарнитуру, играет Бильбо и доктор Ватсон в одном лице – Мартин Фриман
, человек с крайне положительной репутацией и давнишний соратник Райта. Архитектурного консультанта Стивена Принца воплотил Пэдди Консидайн
, пару лет назад дебютировавший в режиссуре, а также снявшийся у Рона Ховарда
и Ричарда Айоэйда
. В хвосте плетется Эдди Марсан
, сыгравший Питера «Пажа» Пейджа – наименее значительного героя, пугливого и беззащитного продолжателя отцовского дела. Марсан снялся у большинства значимых режиссеров Великобритании наших дней, пускай и в небольших ролях. В эпизодах и камео «Армагеддец» украшают тела и голоса Пирса Броснана
, Розамунды Пайк
, Дэвида Брэдли
и Билла Найи
.
Эдгар Райт ловко рифмует паб «Конец света» с настоящим Армагеддоном, а постшкольную растерянность - с недоумением повзрослевшего Гари Кинга, который хочет оставаться королем там, где даже корона владельца автосалона передается лишь по наследству. Окружающий мир засасывает молодых бунтарей, находит им свой шесток и внушает мысль, что так и надо. Райт же, зарекомендовавший себя борец с обыденным, связывает занудную взрослость с вторжением сверхрациональных инопланетян-роботов, которые мешают ребятам по всей планете ловить кайф. «Все, чего мы хотим, - это быть свободным, свободными, чтобы делать то, что мы хотим делать»,
- звучит в прологе монолог Питера Фонды
из «Диких ангелов» Роджера Кормана
. Кинг – король без короны, рыцарь без доспехов и байкер без мотоцикла – оказывается счастлив лишь в мире, вывернутом наизнанку, английской версии массаракша, где все остальные так и остаются приспособленцами, живущими по новым правилам.
«Армагеддец»
в равной степени смешное и грустное кино о том важном и задорном, что может с возрастом раствориться и пропасть. Райт сталкивает новых взрослых с их школьными проблемами, демонстрируя, что подавленные страхи и желания имеют свойство никуда не исчезать. Безумный и несчастный Кинг – маргинал из маргиналов и отчасти кидалт – страдает, по сути, от своей честности. Он не жертвует увлечениями ради соответствия мнимому статусу, предпочитает быть, а не казаться. Ему все еще видится целая жизнь впереди, хотя она уже наполовину позади. Зато у этой приукрашенной и занятной байки всегда будет слушатель, которому ее можно рассказать.
«Армагеддец» в прокате с 17 октября.
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