«Голодные игры: и вспыхнет пламя»

ревью

В 2019 году к режиссёру вернётся часть прав на его творение.

Вот это поворот: Кэмерон создаст шестого «Терминатора»

Один из сотрудников российского вещателя нарушил протоколы безопасности.

В утечке «Шерлока» виноват сам Первый канал

Известный телеведущий обнародовал его в своём твиттере.

Обзор сериалов

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Дружба на всю катушку: 10 иностранных шоу для детей любого возраста