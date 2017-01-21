«Голодные игры: и вспыхнет пламя»

После неожиданной победы в Голодных Играх Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс
) и Питт Мелларк (Джош Хатченсон
) на правах знаменитостей гастролируют по всем дистриктам, изображая из себя счастливых влюбленных. Выступают с речами перед родными и близкими убитых трибутов, улыбаются и машут. Но улыбаться нелегко: накануне тура президент Панема (Дональд Сазерленд
) намекнул Китнисс на то, что последствия ее действий могут отразиться на ее семье и друзьях самым плачевным образом. Нарушив правила игры, Китнисс и Питт пробили брешь в законодательстве и подорвали авторитет властей Панема. Иными словами, вселили никому не нужную надежду в сердца жителей дистриктов и пробудили в них революционный настрой.
Поначалу власть справлялась с этой ситуацией привычным способом: контроль над народом усилили с помощью миротворцев (вооруженные отряды), в каждом дистрикте возвели по позорному столбу и секли каждого, кто осмелится на дерзкий взгляд. Вскоре стало ясно, что пока жив символ сопротивления (Китнисс) - жива и надежда. Просто убить любимцев Панема нельзя - чувствительная элита расстроится, а чернь, скорее всего, взбунтуется. Куда как надежнее развенчать культ личности Китнисс в прямом эфире, поставив ее в безвыходное положение. Решение проблемы президенту подсказал новый Распорядитель Игр Плутарх (Филипп Сеймур Хоффман
): отобрать трибутов на юбилейные 75-е Голодные Игры только среди победителей бывших игр. Поскольку в родном дистрикте Китнисс за все эти годы победителей было всего трое, "влюбленные" вынуждены вновь участвовать в игре. Только на этот раз их соперниками станут опытные убийцы, среди которых есть и многократные победители.
Первая часть "Голодных игр"
, несмотря на наличие политического подтекста, все-таки больше походила на реалити-шоу "Последний герой" и ловко мимикрировала под жанр подростковой приключенческой фантастики. По содержанию ее было принято сравнивать с "Королевской битвой"
, а по многосерийной форме - с "Сумерками"
и компанией. И, не ведая, что там Коллинз написала дальше, можно было бы подумать, что это легкомысленная антиутопия, осложненная поверхностными отсылками к фрагментам из истории Римской Империи, напускной серьезностью и неоригинальной проблематикой. Автор - женщина, главный герой - девочка-подросток. Ну понятно, это про всё побеждающую силу любви, а в конце все будет хорошо. Не тут-то было.
Коллинз поэтапно раскрывает в каждой части отдельную самостоятельную тему: инфернальное безумие телевизионных реалити-шоу и роль телевидения в контроле над населением; топорные методы подавления народных волнений и неравная политическая борьба; неизменная природа власти, вокруг которой собирается определенный тип людей. В первой части внимание концентрировалось на детализации элементов шоу: предварительно откормленных деликатесами детей отправляли в кровавую баню под звуки оркестра и игривые комментарии двух разукрашенных клоунов. Убивая друг друга, малолетние гладиаторы должны были не просто выживать, но и заботиться об имидже, чтобы заработать себе спонсорскую поддержку. Писательница (без всяких кавычек) могла бы ограничиться простейшим конфликтом, достаточно того, что детей убивают. Но она продолжает сыпать легко узнаваемыми подробностями, которые, цепляясь друг за друга, образуют интереснейший сюжет. Пускай это и не полет невероятной фантазии (Коллинз не придумала почти ничего нового), а всего лишь мозаика из шаржированных обрывков действительности, но каждый кусочек этой мозаики встал на свое место - а это признак наличия мозгов и вложенного труда. Даже с романтической линией Коллинз поступила практично: герои используют любовь в качестве хитрой уловки в борьбе за выживание.
Во второй части общий фон остается, а вот тематика и атмосфера меняются совершенно. Чувствуется, что режиссер фильма настроен на то, чтобы вместе с героями повзрослел и зритель (так в свое время сгущался мрак в последних фильмах о "Гарри Поттере"
). Прежде чем перейти к короткому и опасному приключению на новой арене, Китнисс сталкивается с произволом напуганных властей, которые совершают типичную ошибку. Паническая попытка уничтожить сопротивление в зачатке выражается комбинацией из резких движений, которая работает с точностью наоборот - провоцирует бунт. Но это пока что увертюра к объявлению окончательного диагноза такому явлению, как внутренняя политика государства. Антиутопии редко опаздывают. Вчера ты читал фантастику, а сегодня это уже официальные новости. В "Голодных играх" главное, конечно же, не сами игры, а факт их политического оправдания, то, под каким видом это преподносится всем слоям населения. Играют тут все, не только трибуты. Основное правило игры - делать вид, что все нормально. Откровенный гнёт выдается за торжественную традицию, варварская природа которой напоминает обряд жертвоприношения. На поддержание этой традиции тратятся огромные средства. Мотивация обреченных слоев населения (а это особенно тонко) осуществляется за счет иллюзии престижа. Хотя с тем же успехом можно было бы, особо не тратясь, устраивать ежегодные расстрелы. Но тут такое дело: политика - это тоже игра. С чудовищным количеством правил. Хёйзинга
не даст соврать.
Экранизация второй части как раз подоспела в тот момент, когда зритель (особенно российский) кроме симпатичного личика Дженнифер Лоуренс, спец-эффектов и увлекательного сюжета, скорее всего, обратит внимание на мерзкий скрип "закручиваемых гаек". Потому что "Голодные игры: И вспыхнет пламя"
именно об этом - о наглости и хитрости политтехнологов и их методах работы.
«Голодные игры: и вспыхнет пламя» в прокате с 21 ноября
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