Когда-то в 80-е два легендарных боксёра Билли «Малыш» МакДоннен (Роберт Де Ниро
) и Генри «Бритва» Шарп (Сильвестр Сталлоне
) недовыяснили отношения на ринге и за его пределами. И вот спустя 30 лет их затяжной конфликт приобрёл совсем уже придурочно-хронический характер. Конец ему может положить разве что неожиданный бой-реванш, который зрители, подогретые видео с перебранками и потасовками этих пенсионеров, встретившимися на записи файтинга к видеоигре, жаждут увидеть.
В бой идут одни старики. Рокки
против Бешеного быка
. Тут их, правда, зовут по-другому, но все аллюзии на козырные роли артистов сохранены. Когда Сталлоне собирается молотить свиные туши, его тренер (Алан Аркин
) говорит, что это не гигиенично. Де Ниро лопает в тех же пропорциях, что и Джейк ЛаМота
(как известно, для роли в «Бешеном быке» великий актёр набрал серьёзный вес). И, что любопытно, в паре с Де Ниро Слай смотрится намного интереснее, чем в одном кадре со Шварцем
в «Плане побега»
.
В чём причина? Кажется, в том, что их совместному выходу с Арнольдом Шварценеггером катастрофически не хватало иронии. В картине неплохого режиссёра Питера Сигала
(«Управление гневом»
, «Напряги извилины»
) её предостаточно. «Забойный реванш»
, местами гомерически смешной, а местами невероятно трогательный, больше всего похож на драку в доме для пенсионеров, где пенсионерам не сказали, что они уже не те. Но они на самом деле те. Стоило достать из старой коробки чемпионский пояс, надеть перчатки и оттянуться на груши, как воспоминания накатили сами собой.
Конечно же, в их давнем конфликте была замешена женщина (Ким Бэсингер
). И очевидно, что героям придётся встретиться с призраками прошлого. Но главный бой по традиции происходит не на ринге. Он происходит у них в голове. А, как известно, самые страшные паразиты - это мысли. Но поскольку «Забойный реванш», слава богу, не драма, а комедия, всё закончится хорошо. Если не брать в расчёт разбитые лица.
«Забойный реванш» с 16 января.
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