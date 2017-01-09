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«Забойный реванш»

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9 января 2017
Когда-то в 80-е два легендарных боксёра Билли «Малыш» МакДоннен (Роберт Де Ниро) и Генри «Бритва» Шарп (Сильвестр Сталлоне) недовыяснили отношения на ринге и за его пределами. И вот спустя 30 лет их затяжной конфликт приобрёл совсем уже придурочно-хронический характер. Конец ему может положить разве что неожиданный бой-реванш, который зрители, подогретые видео с перебранками и потасовками этих пенсионеров, встретившимися на записи файтинга к видеоигре, жаждут увидеть.
Кадр из фильма «Забойный реванш»
В бой идут одни старики. Рокки против Бешеного быка. Тут их, правда, зовут по-другому, но все аллюзии на козырные роли артистов сохранены. Когда Сталлоне собирается молотить свиные туши, его тренер (Алан Аркин) говорит, что это не гигиенично. Де Ниро лопает в тех же пропорциях, что и Джейк ЛаМота (как известно, для роли в «Бешеном быке» великий актёр набрал серьёзный вес). И, что любопытно, в паре с Де Ниро Слай смотрится намного интереснее, чем в одном кадре со Шварцем в «Плане побега».
Кадр из фильма «Забойный реванш»
В чём причина? Кажется, в том, что их совместному выходу с Арнольдом Шварценеггером катастрофически не хватало иронии. В картине неплохого режиссёра Питера Сигала («Управление гневом», «Напряги извилины») её предостаточно. «Забойный реванш», местами гомерически смешной, а местами невероятно трогательный, больше всего похож на драку в доме для пенсионеров, где пенсионерам не сказали, что они уже не те. Но они на самом деле те. Стоило достать из старой коробки чемпионский пояс, надеть перчатки и оттянуться на груши, как воспоминания накатили сами собой.
Кадр из фильма «Забойный реванш»
Конечно же, в их давнем конфликте была замешена женщина (Ким Бэсингер). И очевидно, что героям придётся встретиться с призраками прошлого. Но главный бой по традиции происходит не на ринге. Он происходит у них в голове. А, как известно, самые страшные паразиты - это мысли. Но поскольку «Забойный реванш», слава богу, не драма, а комедия, всё закончится хорошо. Если не брать в расчёт разбитые лица.

«Забойный реванш» с 16 января.

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Кадр из фильма «Забойный реванш»
Кадр из фильма «Забойный реванш»
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обсуждение >>
№ 2
Евгений Липатов (Коломна)   21.01.2014 - 11:19
Есть ещё порох в пороховницах! Старички задают жару читать далее>>
№ 1
роман565 (петербург)   19.01.2014 - 21:35
классный фильм ! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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