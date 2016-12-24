Английский картограф Джонатан Грин (Джейсон Флеминг
), подрабатывая учителем в доме лорда Дадли (Чарльз Дэнс
), имел неосторожность оказаться в постели своей ученицы (Анна Чурина
). Побег от гнева отца возлюбленной оборачивается амбициозной поездкой на восток во благо развития картографии. Путешествуя в одиночку в карете размером с дилижанс, Грин добирается до Украины, где его встречают богословы Горобец (Анатолий Гущин
) и Халява (Иван Моховиков
). Преодолев языковой барьер с помощью горилки, бурсаки рассказывают Грину историю о Хоме Бруте (Алексей Петрухин
), которого год назад до смерти извела покойная Панночка (Ольга Зайцева
). И на прощание советуют не соваться в проклятый хутор. Но обстоятельства приводят Грина аккурат на лобное место хутора, где местный клир Отец Паисий (Андрей Смоляков
) гипнотизирует толпу красочными панорамами, изображающими грешников в аду. Лишившийся транспорта Грин оседает в гостях у кузнеца (Виктор Бычков
) и получает заказ от безутешного сотника (Юрий Цурило
) - нарисовать карту местности. Для этого картографу необходимо подняться на самое высокое место, где стоит заколоченная церковь, в которой произошли трагические события прошлого года. Грин оказывается вовлеченным в непростую ситуацию, включающую в себя коррупцию, заговор, изнасилование, убийства и мощнейшие галлюцинации.
Многострадальный проект Петрухина и Степченко
еще с 2006 года дразнил публику тизерами к несуществующему фильму. За семь лет «Вий»
постепенно набирал вес и в итоге превратился в затратное высказывание о просвещении и невежестве. Это не экранизация повести Гоголя, а всего лишь вариация на тему. Впрочем, это обстоятельство скорее сыграло фильму на руку. Отнесись Степченко более трепетно к оригиналу, мы бы увидели обычный зрелищный ужастик в обрамлении национального колорита. А у этого фильма есть какая-никакая нравственная история с элементами детектива. Проблема кроется в другом: в попытке угодить сразу всем, Степченко предсказуемо перегнул палку, накидав в сценарий всего понемногу. Начиная с того, что это мультижанровое кино, которое хочет казаться триллером, но имеет при этом рейтинг 12 +. Похожий по стилистике на сказку или даже мультфильм, «Вий» затрагивает совершенно не детские темы, а в какой-то момент и вовсе превращается в «Таинственный лес» Найта Шьямалана
. Учитывая все это, разглядеть черты среднестатистического представителя целевой аудитории не удается.
Еще одна особенность современного «Вия» заключается в том, что качество спецэффектов здесь очень четко варьируется. Разборки в церкви между Панночкой и Брутом, мультяшные кабано-волки, преследующие Грина до хутора, полет ведьмы на Хоме - все это напоминает недорогую компьютерную игру. Но застолье, на котором казаки предстают в своих потусторонних ипостасях (особенно герой Игоря Жижикина) и, собственно, образ Вия - исполнены великолепно. Эту разницу можно трактовать традиционно (не хватило денег). С другой стороны, история Хомы - ожившая в сознании Грина небылица (после которой ему, естественно, мерещится всякое), а эпизод с застольем - это уже репортаж из горячей точки, свидетельство очевидца.
Но, пожалуй, самый существенный недостаток фильма - это невнятная, нестабильная точка зрения на происходящее. В ряде вопросов Степченко никак не может выбрать между отрицанием и утверждением. Главный герой - рационалист, который попадает на территорию преданий и легенд и с помощью пшеничных психоделиков прокладывает себе духовный путь к познанию. С его точки зрения, нечисти не существует. Когда его собутыльники начинают стремительно отращивать рога и копыта - это еще можно принять за метафору человеческой сущности. Но вот запоминающуюся аудиенцию с Вием на белую горячку уже не спишешь. Ответ на вопрос «было или не было?»
так и остается за кадром. То же самое касается толстенной антиклерикальной линии сюжета, которую Степченко, видимо, не решился дотянуть до логического конца: институт церкви - абсолютное зло, Отец Паисий - бесноватый манипулятор. Когда его выходы становятся все более зловещими, начинаешь с удивлением припоминать, что в заглавных титрах промелькнула фраза «при поддержке Фонда кино»
. Но благолепная концовка в духе позднего Михалкова
расставляет все на свои места. Боженька-то все видит! Просто ему нужно время, чтобы разобраться.
«Вий» в прокате с 30 января.
обсуждение >>