«Красавица и чудовище»

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Рецензии на фильмы «Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки Еще одна иранская драма про семейные отношения, номинированная на Оскар

Новости кино «Защитники» столкнулись с Сигурни Уивер Опубликованы свежие фотографии со съёмок нового марвеловского сериала.

Новости кино Юбилей Ванессы Редгрейв Выдающейся британской актрисе театра и кино исполнилось 80 лет.

Новости кино «Сандэнс-2017» подвёл итоги Лучшим американским драматическим фильмом признана лента «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», а иностранным - «Происшествие в отеле "Хилтон" на Ниле».

Фестивальная колонка Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого