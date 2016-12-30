Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Подарок с характером»

Спутник телезрителя >>
30 декабря 2016
Малыш и Панда

«Подарок с характером»

Добросердечный, но не особенно удачливый аниматор Миша (Михаил Галустян) работает на детских праздниках в костюме панды. Работа с детьми, может, и увлекательная, но явно не прибыльная, так что герой влезает в долги, и его скромное жилище штурмуют коллекторы с требованиями вернуть 300 тысяч. Мише ничего не остается, как в суматохе принять предложение работодателя заменить коллегу-медведя на очередном детском утреннике. Впрочем, горе-панду не предупредили, что мероприятие – это день рождения девятилетнего сына олигарха, который представляется не иначе, как Артем Николаевич (Артем Фадеев), учит китайский язык, знает правовые основы и понятие "рентабельность". Театрализованное представление мальчику не в радость, равно как и все подарки – для счастья ему нужна не новая модель фрегата, а рыбалка с отцом (Федор Бондарчук) или встреча с мамой, которую Артем не видел последние пять лет.

«Подарок с характером»

Прагматичный ребенок задумывает авантюру – уехать в Сочи и повидаться с мамой, пока отец будет в отъезде. И в качестве взрослого компаньона Артем выбирает Мишу, предлагая ему денежную награду, способную покрыть его долги. Так начинается долгое путешествие «панды» и ребенка в Краснодарский край.

«Подарок с характером»

При очевидных ассоциациях с сюжетной линией французской «Игрушки» с Пьером Ришаром, столь любимой отечественным зрителем, никакого ностальгического переживания от фильма Карена Оганесяна можно не ожидать. «Подарок с характером» - это не сатирическая комедия с тонким социально-обличительным подтекстом, а этакий семейный роуд-муви, который создатели фильма очевидно старались сделать, помимо прочего, забавным.

«Подарок с характером»

Впрочем, определенная доля юмора в героях, а точнее их контрастном противопоставлении – не по годам толковый и расчетливый ребенок в компании с инфантильным мужичком, две трети экранного времени разгуливающим в костюме панды – действительно присутствует. Кроме того, при всей заложенной в образ аниматора-панды несуразности, в фильме прочитывается некоторая ироническая рефлексия над сформировавшимся в массовой культуре образом монохромного китайского медведя. Приятным моментом является эпизод с девочкой в аэропорту, которая принимает главного героя за персонажа «Кунг-фу Панды», ожидая от него соответствующего поведения. А вот содержательный смысл следующего за этой сценой камео Николая Валуева, увы, остается загадкой.

«Подарок с характером»

К странноватым эпизодам относится и внезапная анимационная вставка, иллюстрирующая любимую сказку ребенка. Она могла бы стать неплохим стилистическим решением в том случае, если бы такие анимационные фрагменты периодически сопровождали основное действие фильма, придавая ему лиризма. В единичном же случае такая вставка вновь теряет смыслообразующие функции.

«Подарок с характером»

«Подарок с характером» безусловно пытается выглядеть в глазах зрителей доброй, и даже местами драматической сказкой, но выйти на достойный уровень фильму не позволяет условность происходящего. Трудно поверить мальчику, испытывающему боязнь темноты, но способному организовать поездку в другой город, и нанимающему себе в компаньоны совершенно незнакомого аниматора-панду, который не в состоянии позаботиться даже о себе самом. Равно как и трудно поверить в приторно сентиментальный финал.


«Подарок с характером» в прокате с 22 мая

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Подарок с характером». Премьера
Премия "ЖОРЖ". Онлайн трансляция
Поиск по меткам
КомедияРоссийские фильмыТатьяна Бакина
персоны
Фёдор БондарчукНиколай ВалуевМихаил ГалустянКарен ОганесянПьер РишарАртём Фадеев
фильмы
ИгрушкаКунг-фу ПандаПодарок с характером

обсуждение >>
№ 2
Барашек Шон   26.05.2014 - 22:40
похоже очередная бредятина в стиле "карлсона" читать далее>>
№ 1
Денис Т.   26.05.2014 - 00:20
Я так понимаю, очередной материал для обзоров товарища "Бэдкомедиана"... Все необходимое, включая Бондарчука. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Клод Жансак
27 декабря ушла из жизни французская актриса Клод Жансак.
Кэрри Фишер
27 декабря ушла из жизни американская актриса Кэрри Фишер.
Евгения Мкртумян
26 декабря ушла из жизни актриса Евгения Мкртумян.
Николай Ивасив
25 декабря ушёл из жизни кинооператор Николай Ивасив.

День рождения >>

Дана Агишева
Ирма Витовская
Анастасия Добрынина
Денис Константинов
Алексей Локтев
Татьяна Надеждина
Кирилл Плетнёв
Игорь Сигов
Екатерина Юдина
Паоло Вилладжо
Элайза Душку
Том Кин
Луиз Моно
Робер Оссейн
Дэниэл Суньята
Фред Уорд
все родившиеся 30 декабря >>

Афиша кино >>

Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью