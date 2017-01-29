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«Черепашки-ниндзя»

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29 января 2017
Кавабанга, бейби

«Черепашки-ниндзя»

Комиксы про четырех веселых рептилоидных борцов с преступностью с повадками подростков были созданы Питером Лэрдом и Кевином Истмэном в 80-х, как добродушная насмешка над всей супергеройской мифологией. В результате Донателло, Микеланджело, Леонардо и Рафаэль оказались во всех смыслах поразительно живучими и заняли места в сердцах юных зрителей по всему миру.

«Черепашки-ниндзя»

Как доказал неожиданный успех не очень хорошего полнометражного мультфильма 2007-го года, мутировавшие черепашки до сих пор способны вызвать восторг у детей и теплые воспоминания у их родителей. Для зрителей мужского пола приготовлен особый сюрприз в виде попы Меган Фокс. Так что у нового полнометражного творения студии Paramount по идее есть все шансы заставить раскошелиться довольно большую аудиторию, тем более что в роли продюсера выступил блокбастерный гигант Майкл Бэй.

«Черепашки-ниндзя»

Многие гики-пуристы уже выразили недовольство сокращенным названием (слова «подростки-мутанты» были выкинуты), но такие детали не так уж страшны. Главное – сработает ли ностальгическая машина времени, случится ли волшебство? Очевидно, что при всем размахе новые «Черепашки-ниндзя» проигрывают своим старшим братьям 90-х годов, не настолько дорогим и ярким, но намного более душевным детским фильмам (кроме, пожалуй, совсем слабой третьей части). Да, новая картина не станет настоящим подарком всем фанатам веселой четверки во главе с говорящей крысой Сплинтером, но и назвать его издевательством над святыней - язык тоже не поворачивается.

«Черепашки-ниндзя»

Начинаясь с анимационного пролога, где торопливо рассказывается история появления черепашек на свет и причина их проживания в канализации, фильм стартует с места в карьер, хотя их самих нам покажут не раньше, чем через полчаса. Репортер Эйприл О’Нил (Меган Фокс) увидит их неясные силуэты чуть раньше: когда четверка ловко расправится с людьми из клана ходячей коллекции холодного оружия по имени Шредер (Тохору Масамуне), но ей не поверит ни её начальница (Вупи Голдберг), ни пытающийся подбивать под неё клинья коллега (Уилл Арнетт). Когда Эйприл начнет угрожать опасность, исходящая от когда-то работавшего с её отцом доктора Эрика Сакса (Уильям Фихтнер в своем обычном амплуа), черепашки снова появятся в её жизни и отведут её по канализационным трубам прямиком к Сплинтеру. Пока тот будет вводить девушку в курс дела, клан Шредера нанесет неожиданный удар по штаб-квартире черепашек.

«Черепашки-ниндзя»

Конечно, можно придраться к некоторым немаловажным деталям: например, как мудрая крыса смогла так ловко научить черепашек боевым искусствам по найденному в мусоре пособию «Ниндзя для чайников», но очевидно, что детскую аудиторию, на которую и рассчитан фильм, это будет волновать в последнюю очередь. Конечно, для по-настоящему удачного фильма потребовались бы талантливые режиссеры и по совместительству фанаты комиксов уровня Брайана Сингера или Сэма Рейми. Значащийся режиссером Джон Либесман («Битва за Лос-Анджелес», «Гнев титанов») под руководством Бэя снял типичный фильм Бэя с хаотичным экшеном, лавиной компьютерных эффектов и предсказуемых шуточек и Меган Фокс в качестве тотема, но хотя бы не окончательно вышибающий из зрителя дух, как франшиза про трансформеров. Получилось то, что получилось - с пиццой, возгласом «кавабунга» и черепашьим хип-хоп-номером в лифте, но без магии.

«Черепашки-ниндзя»

«Черепашки-ниндзя» в прокате с 7 августа.

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