Философская сказка про французские сыры и троллей в коробках
Монстры в картонных коробках, любители сыра с плесенью, странные изобретения и сумасшедшие изобретатели, похищенные дети и потерянные родители – студия Laika предлагает самый не обыденный набор образов в новом мультфильме «Семейка монстров»
(а говоря точнее - «Тролли в коробках», и жаль, что российские прокатчики пренебрегли таким изысканным названием).
Смелый, чуть провокационный, тревожный, даже чуть страшноватый, фактурный, порой до неприятности, «Семейка монстров» из тех фильмов, которые, наверное, сможет оценить по достоинству лишь неширокий круг гурманов – вроде тех самых любителей сыра с плесенью, - и анимационных профессионалов, которые с замиранием сердца будут следить за мастерскими выкрутасами американских коллег. Впрочем, возможно, западет сия картина в душу какому-нибудь впечатлительному ребенку, и однажды через это произведет должный эффект на мир, ибо «Семейка монстров», несомненно, из тех картин, которые могут делать мир чуть лучше.
Основные события фильма разворачиваются в небольшом старо-европейского вида городке Сырбурге, которым управляет горстка аристократов в белых шляпах. Впрочем «управляют» - громко сказано, поскольку аристократы только и делают, что дегустируют разные ароматные (читай - «вонючие») сыры. На деле здесь, в городке, крутит черные делишки Арчибальд Хватсон - амбициозный солдафон, мечтающий заполучить почетную белую шляпу и место за сырным столом. И сие, кстати, было ему обещано, если он избавит город от монстров, которые живут под землей и появляются по ночам на улицах, вроде бы для того, чтобы похищать мирных граждан (точно никто не знает, поскольку сами горожане на тех же улицах в то же время не появляются). В отличие от большинства сырбуржан, зрители фильма могут заглянуть в подземное царство и понаблюдать, каковы же «коробочные тролли» на самом деле. Такая же счастливая возможность выпадает и мэрской дочке - юной мисс Рокфор-де-Бри, которая, подружившись с юным «маугли» по имени Эггз, со всей страстью подростка начинает искать справедливости.
Фильм презентуется как детский, но и взрослому не каждому будет «по зубам»: слишком уж похожи карикатурные образы из "Семейки" на реальных людей с их слепотой, двойной моралью, нелюбознательностью и патологической неспособностью отличить хорошее от плохого. Чего стоит только парочка прислужников Хватсона: весь фильм они охотятся на троллей, радуясь торжеству добра (в собственном лице) над злом (в лицах монстриков). Ближе к концу выясняется, что, в отличие от горожан, они-то как раз изначально обладали полной информацией о происходящем, что совершенно не провоцировало в них сомнений и колебаний. Только ближе к финалу один из этих ребят задумчиво произнесет: «Я все ж даю 60-70% за то, что мы - добро. Хорошие парни и все такое
». И в этой фразе послышится трагическое эхо всей истории ХХ века, а может, и все мировой истории в целом.
«Семейка монстров»
- третий культовый фильм от студии Laika, обратившей на себя внимание «Коралиной в стране кошмаров
» и «Паранорманом
». Студия эта весьма необычна по многим причинам. Например, из-за того, что управляет Laik'ой настоящий рыцарь в сияющих доспехах Трэвис Найт
(его фамилия - Knight - так и переводится «рыцарь») - сын основателя компании Nike Фила Найта. О Трэвисе ходят легенды. Мало, что красавец и сын миллионера (или миллиардера - ну да кто считает?), он еще и человек, самозабвенно влюбленный в анимацию. Рассказывают, что он приходит в дорогом костюме на совет директоров, а по окончании этого важного мероприятия спускается на цокольный этаж, снимает миллионерский пиджак, закатывает рукава и до поздней ночи работает как обычный аниматор (то есть покадрово приводит в движение кукол). И делает он это (анимирует) так хорошо, что считается одним из лучших кукольных мультипликаторов в мире. Продюсирование фильмов, очевидно, дается ему куда хуже. Например, «Паранорман» однозначно принес компании многомиллионные убытки. Да и «Коралина в стране кошмаров» прошла не блестяще. А выкидывать на ветер миллионы не позволено даже сыновьям основателя Nike. Рассказывают, что «Семейка монстров» (а она, несмотря на свои огромные достоинства, заметно проще, чем предыдущие фильмы) - это попытка переключиться на более зрительское кино, ибо именно этого требует от Найта совет директоров. Бокс-офис (тоже своего рода бокс-тролль, пугающий несчастных кинематографистов) покажет, насколько опыт успешен. А Трэвису Найту и его команде, так мужественно сражающимся за великолепное кукольное кино в большом прокате, хочется пожелать успеха. И да, пусть добро победит.
«Семейка монстров»
в прокате с 25 сентября
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