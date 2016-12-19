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«Чудотворец»

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19 декабря 2016
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«Чудотворец»

На Первом канале начали показывать один из главных хитов сезона — сериал «Чудотворец», снятый сценаристом «Оттепели» Дмитрием Константиновым с Филиппом Янковским и Федором Бондарчуком в главных ролях. Место действия — СССР, время - конец 80-х. Если сложить эти вводные с названием эпопеи — легко догадаться, что речь идет о памятных телебенефисах экстрасенсов.

«Чудотворец»

Как всем поп-фигурам, их имена, голоса, внешность, Кашпировскому и Чумаку уже не принадлежат. Это уже народное добро. Даже имен-отчеств их не помнишь — в отличие от фамилий — приходится гуглить, узнавать что Анатолий Михалыч и Аллан Владимирович. Черная башка (показывали вечером, можно было смотреть за манной кашей вместо «Шестисот секунд», кажется) и гыкающий акцент одного и седая шевелюра другого (им народ радовали с утра пораньше, так что ничего, кроме бабушкиных «заряженных» банок не припоминается) стали чем-то вроде чаплиновских усиков, канотье Гарольда Ллойда или бюста Скарлетт Йоханссон. Черный и Белый, Арлекин и Пьеро, веселый и скучный — советская комедия дель арте на телеэкране в чистом виде, вот это что было. Спорили, конечно, помогают установки, пассы, банки с водой, заряженные на долголетие фотки и прочая красота или нет — но смотрели скорее как шоу. Леонид Парфенов когда-то точно обозначил жанр телесеансов магов как совмещение передач «Здоровье» и «В гостях у сказки».

«Чудотворец»

Попав на телеэкран, они перестали быть целителями и превратились в шоуменов. Про такую дичь не снять кино странно и глупо. Битва экстрасенсов — это вам не ментовские войны и не бандитские разборки, штука покруче, отправляющая с пустыря и толкучки прямиком на небеса, в горние, так сказать, сферы.
Прав был теоретик кино Луи Деллюк, когда твердил, что камера все превращает в предмет — экстрасенсы, лечащие энурез и затягивающие рубцы не исключение. Предметы эти сжирает время, они становятся его маркерами и составляющими. Белый и черный чудотворцы со временем превратились только в признак времени — как дутики, варенки, очереди и талоны на сахар. Самих по себе их уже не существует. Чем бы там они теперь не промышляли и какие бы аншлаги не собирали, публика на них если и ходит, то с просьбой не излечить от нервного тика, а вернуть назад на какое-то время золотые деньки-89.

«Чудотворец»

Так что сериал Константинова по определению не биография двух магов - только Бондарчуку прилепили парик а-ля Анатолий «Установка» Михалыч, Филипп Янковский в роли его противника, честного и бедного экстрасенса, вовсе не Чумак, а потасканный трудяга с непростой судьбой. Отталкиваясь от двух памятных героев, Константинов умело лепит из них два советских архетипа: карьериста, лишенного таланта, но умело пускающего пыль в глаза (как раз бондарчуковский герой, именующийся Ставицким) и одаренного тихоню, стеснительного и гениального (зовется Николаем Арбениным, имеет лицо исхудавшего и измученного Янковского). И запускает их в свою модельку перестроечной реальности — естественно, чтобы посмотреть, как тихоня задвинет в угол шоумена и покажет, на что способен. Внутри лабиринта — любовная история (не поделили сотрудницу НИИ в исполнении Оксаны Фандеры), производственная драма (одного из НИИ прогнали с позором, другого подсидели) и эдакие «Люди Икс» - естественно, тут имеет место сражение, кто круче поднимает лежачих и двигает стаканы.

«Чудотворец»

Это две самые сильные стороны «Чудотворца» (не считая того, что сама фабула будоражит воображение любого, кто был в 89-м в сознательном возрасте): отличный дуэт исполнителей главных ролей и дотошная реконструкция реальности. С первым все и так ясно — Бондарчук отлично играет кретинов и злодеев, Янковский просто талантливый, органичный и харизматичный. Со вторым — странная штука. Казалось бы, всех уже за десять лет должны были достать аккуратные саги про эпоху перемен — качалки, Тальков, рынки, первые иномарки - — набор реконструктора ясен. Константинов же заходит с неожиданной стороны — не слишком заботясь про предметный мир, он концентрируется на более общем. И воспроизводит на экране язык перестроечного и раннего кооперативного кино. Каждый, кто эту зверюшку гладил, знает ее опознавательный знак, которым в «Чудотворце» успешно пользуются: проезд камеры по рынку - харям, очкам, шапкам, шубам, скарбу — под хрипловатый аккомпанемент времени, песенку про бабки, зону и трудную жизнь кооператора. Это умелое использование традиционного хода для тогдашнего кино одним махом решает весь вопрос с воссозданием духа, времени и предметного мира. Страшно сказать, но и то, и другое, и третье такой вот панорамой исчерпываются.

«Чудотворец»

Решается Константинов даже на то, чтобы напрямую, можно сказать, цитировать Балабанова — в «Чудотворце» есть эпизод, где брат (!) героя Янковского, лузер, толкающий честного лоха к коммерциализации таланта, прыгает в партере с девушкой — нет, не под «Наутилус», конечно, но под «Алису». Да чего там — в одной из первых серий есть эпизод, где герой Янковского двигает стакан с водой (ну а чего, только Триеру можно передавать приветы Тарковскому?). Такое своеобразное синефильство тоже подкупает.

«Чудотворец»

В общем, по всем параметрам «Чудотворец» - явление не из ряда вон, но выдающееся. В сфере ретро, где все сказано; в фильме о времени, в котором все точки над i расставлены; наконец, в сюжете, в котором каждый будет искать блох и находить совпадения с биографиями условных прототипов — вот во всем этом Константинов (и, наверняка, тут есть заслуга продюсера Рубена Дишдишяна) смог быть оригиналом. Да, создателям сериала повезло — прошло время, сформировался миф про восьмидесятые. Они смогли этот миф официально оформить, снять с него коросту реальных фактов, имен и событий (хотя есть телеобращения Горбачева и еще какие-то детали) и подать лучшим образом.

«Чудотворец»

В какой-то момент по поводу каждой ленты об этом времени — 1988-1993 где-то — стало принято изможденно стонать: сколько можно, достали со своими лихими, буйными, революционными, снимайте про другое. Думали, надоест — перестанут рассказывать анекдоты о веселых деньках. Фигушки. У искусства свои законы. От частого употребления темы живопись времени не стирается и не ломается, а только входит в обиход. Превращается в образ. Теперь он, спасибо «Чудотворцу», завершен окончательно.

«Чудотворец»

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«Чудотворец» фотографии
«Чудотворец» фотографии
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№ 1
Елена Георгиевна (Екатеринбург)   21.11.2014 - 13:01
Уважаемые господа и товарищи, снявшие сериал "Чудотворец"! Спасибо большое за умное кино. Вы всё правильно поняли, поняли суть. Давно не видела такого кино, которое бы так притягивало и которое... читать далее>>
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