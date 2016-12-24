«Хоббит: битва пяти воинств»

Последний орк - он сильный самый
В начале заключительной части трилогии про Хоббита дракон Смауг продолжает полет из части предыдущей - прямо к Озерному городу, чтобы спалить и разрушить его до основания. Правда, он сам встречает там смерть от черной стрелы, пущенной могучей рукой Барда Лучника (Люк Эванс
), а лишенные крова и еды люди вынуждены перебраться в крепость на Одинокой горе. Обосновавшийся там царь гномов Торин Дубощит (моментами очень похожий на Никиту Джигурду Ричард Армитейдж
) совсем не рад новым соседям, к которым присоединяются еще и ненавистные ему эльфы.
Рыская по сокровищнице в поисках фамильного камня Аркенстона, он медленно и верно погружается в безумие. Тем временем Гэндальф (Иэн МакКелен
), спасенный из плена Саурона объединенными усилиями других волшебников, пытается остановить назревающую войну за золото между эльфами, людьми и гномами. Единственный, кто умудряется принести хоть какую-то помощь в решении конфликта – недорослик Бильбо Бэггинс (Мартин Фриман
) с волшебным колечком на пальце и Аркенстоном в кармане, но по-настоящему объединит все враждующие стороны надвигающаяся армия уродливых орков во главе с устрашающим Азогом.
Оспаривать талант Питера Джексона
– занятие глупое и неблагодарное, но с завершением его толкиеновских трилогий, аккуратно склеенных и закольцованных финалом «Битвы пяти воинств»
, можно наконец-то облегченно выдохнуть. Все-таки визионерский аттракцион, нарисованный лучшими умами Голливуда и составляющий в общей сложности 18 часов, мог уже несколько надоесть. Размах финальной битвы, где смешались кони, люди, орки, эльфы, гномы, свиньи и козлы, является своеобразным символом всего творческого метода Джексона. Его можно описать словами «чем больше, тем лучше»
, и эта избыточность в какой-то момент здорово утомляет. В кадре даже появляются черви из «Дюны» Дэвида Линча
, чтобы потом без особых объяснений исчезнуть. Как и требуется в героическом эпосе, музыка в ключевых сценах тоже не дает зрителю пощады - и заставляет его проникнуться изрядной долей пафоса.
Интересней наблюдать за другими сюжетными линиями: например, за деградацией одержимого бесом жадности Дубощитом или за обреченной на провал любовной линией между эльфийкой Тауриэль (Эванджелин Лилли
) и гномом Кили (Эйдан Тернер
). Но для заигравшегося в войнушку Джексона они исполняют роль своеобразных лирических отступлений и не должны отвлекать от компьютерной сечи. И даже схожесть батальных сцен с качественной видеоигрой не умаляет их лихости и своеобразного юмора. В какой-то степени Джексон утер нос другим мастерам нарисованных баталий - Заку Снайдеру
и Тарсену Сингху
, хотя его сражение и уступает им в плане кровавости.
В финале Джексон одновременно дает минорную ноту и намек на надежду – мир эльфов, хоббитов, гномов и людей устоял в этой битве ценой многих жизней, но читавшие культовую трилогию Толкиена помнят, что настоящая битва со злом еще только грядет. Впрочем, она тоже закончится победой добра с кулаками, и сомневающиеся могут в этом убедиться, не беря в руки книгу, а скажем, пересмотрев все 9 часов джексоновского «Властелина колец»
.
«Хоббит: битва пяти воинств»
в прокате с 11 декабря.
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