Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с

Спутник телезрителя >>
27 декабря 2016
Праздник к нам приходит-с

«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с

Накануне нового, 1914-го года кадет Иван (Александр Паль) знакомится со студенткой медицины и просто красавицей Татьяной (Вера Панфилова), несколько неуклюже пытается её очаровать и приглашает на танец под елкой на следующий год. Естественно, на следующий год уже не до танцев – началась Первая мировая война, и Ваня встретился с Таней уже в стенах лазарета как раненый с медсестрой. Правда, елки запрещены указом императора, но обещание есть обещание - и вот перевязанный бинтами Иван разворачивает активную деятельность по сбору петиций для отмены указа.

«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с

Эта сквозная история окружена еще пятью рождественскими новеллами. Герой Ивана Урганта пытается выселить из проданного ему домика героя Сергея Светлакова со всеми его многочисленными домочадцами. Дворовый Сенька (Антон Богданов) обучает медведя всяким милым хитростям только для того, чтобы барин (Ян Цапник) смог развлечь на охоте важного гостя (Виктор Вержбицкий). Два собирающихся на фронт добробровольца (Александр Головин и Александр Домогаров-младший) вынуждены тащить за собой мертвый груз в виде бабушки той девушки, ради которой они и вызвались проявлять свою маскулинность. Брат с сестрой пытаются собрать деньги на лекарство больной маме, и помогает им в этом ни много ни мало сам Федор Шаляпин. Ну и так далее, чем дальше - тем веселее, еще и с Иммануилом Виторганом и Константином Хабенским в эпизодических ролях.

«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с

Перенос действия на начало прошлого века пошел франшизе на пользу: милые истории окутались малоправдоподобным историческим флером и от этого приобрели вполне сказочное очарование. Именно эта лубочность отодвигает все факторы, способные вызвать раздражение, на задний план – да, приторно и слишком мило, но с другой стороны, что еще хотеть от рождественско-новогоднего фильма? Другое дело, что послушный крестьянин через пару лет заявится к взбалмошному барину в гости с вилами наперевес, а двух влюбленных в одну и ту же девушку солдат скорее всего ждет печальный конец, но создатели фильма, среди которых Александр Котт и Тимур Бекмамбетов, предпочитают вовсе об этом не говорить.

«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с

Главное, что трогательный мальчуган получит лекарство для мамы прямо из рук доброго аптекаря, а его сестра споет дуэтом с Шаляпиным. Главное, что Ургант не променяет совесть и дружбу со Светлаковым на богатую невесту-вертихвостку, а Сенька пойдет с медведем в синематограф. Ну и конечно же, Иван все-таки соберет необходимое количество петиций, рука императора черкнет на полях указа слово «чепуха», и тогда состоится тот самый, обещанный еще год назад танец.
По большому счету, ничего другого от очередной серии «Елок» мы и не могли ждать. Наверное, как сообщает в финале вкрадчивый голос Хабенского, потому что годы проходят, а мы остаемся такими же.

«Елки 1914» в прокате с 25 декабря.

«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Рецензии:
«Ёлки»
«Ёлки 2»
«Ёлки 3»

Новости:
«Ёлки 1914». Премьера
Константин Хабенский снялся в «Ёлках 1914»
Юрий Быков приручил медведя
«Ёлки» обзавелись приквелом
«Ёлки лохматые». Завершение съемок

Интервью:
Сергей Светлаков: «Выпускной приравнивается ко Дню десантника»
Александр Котт: «Мы знаем, что было, даже когда нас не было»
Юрий Быков: «Арт-хаус не всегда чернушный, но всегда скучный»
Поиск по меткам
Дмитрий КарпюкКомедияРоссийские фильмы
персоны
Сергей АгеевЛеонид АрхангельскийТимур БекмамбетовАнтон БогдановЕвгения БрикЮрий БыковВиктор ВержбицкийЭммануил ВиторганАлександр ГоловинСофия ГорбунковаВладимир ГостюхинАндрей ГусевВладимир ДемидовАлександр Домогаров (младший)Петр ДуховскойГригорий ЗельцерАлексей Казаков (II)Александр КарпиловскийДмитрий КиселёвАлександр КоттАлександр КурицынАнна МатисонМихаил МилашинАлександра НазароваАлександр ПальВера ПанфиловаМария ПорошинаСергей СветлаковАртур СмольяниновГалина СтахановаСергей ТрофимовИван УргантАльберт ФилозовКонстантин ХабенскийОльга ХаринаАнна ХилькевичСофья ХильковаЯн ЦапникИлья ЦофинКатерина Шпица
фильмы
Ёлки (киноальманах)Ёлки 1914Ёлки 3 (киноальманах)Ёлки-2 (киноальманах)

фотографии >>
«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с фотографии
«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с фотографии
«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с фотографии
«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 7
Татьяна Скороварова (Шебекино)   12.01.2015 - 17:01
"Елки-14",как комедия не удалась, местами было смешной,но актерам неудалась привязать зрителя к старой зпохе,но заслуга в том,что зто наша история..... читать далее>>
№ 6
Капля63 (Москва)   4.01.2015 - 16:27
Пошли всей семьей, ожидали, что будет весело, интригующе, на одном дыхании.... Все разочарованы - начало очень скучное, затянуто, думаешь - ну вот, сейчас станет веселей, но нет....Немного взбодрились... читать далее>>
№ 5
Евгений любитель кино (Курск)   4.01.2015 - 12:07
Слишком много спойлеров в рецензии! читать далее>>
№ 4
Совет-да-Привет   4.01.2015 - 11:14
Смотришь все эти "елки" первый раз, вроде ничего. Местами даже можно посмеяться. Но пересматривать совсем не тянет. Одноразовое кино для денег. читать далее>>
№ 3
Vadim3 (Москва)   3.01.2015 - 18:41
Фильм ни о чем..... Пустая тратва денег и времени... Игра актеров удручает... читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Евгения Мкртумян
26 декабря ушла из жизни актриса Евгения Мкртумян.
Николай Ивасив
25 декабря ушёл из жизни кинооператор Николай Ивасив.
Феликс Кривин
24 декабря ушёл из жизни писатель, сценарист Феликс Кривин.
Михай Курагэу
24 декабря скончался актёр Михай Курагэу.
Мухтар Маниев
22 декабря ушёл из жизни актёр Мухтар Маниев.
Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Сергей Подгорный
Эмма Попова
Светлана Чернышкова
Эрвин Гешоннек
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Рафал Круликовский
Мишель Пикколи
Эмили де Рэйвин
Аарон Стэнфорд
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью