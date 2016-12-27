«Елки 1914»: Праздник к нам приходит-с

Праздник к нам приходит-с
Накануне нового, 1914-го года кадет Иван (Александр Паль
) знакомится со студенткой медицины и просто красавицей Татьяной (Вера Панфилова
), несколько неуклюже пытается её очаровать и приглашает на танец под елкой на следующий год. Естественно, на следующий год уже не до танцев – началась Первая мировая война, и Ваня встретился с Таней уже в стенах лазарета как раненый с медсестрой. Правда, елки запрещены указом императора, но обещание есть обещание - и вот перевязанный бинтами Иван разворачивает активную деятельность по сбору петиций для отмены указа.
Эта сквозная история окружена еще пятью рождественскими новеллами. Герой Ивана Урганта
пытается выселить из проданного ему домика героя Сергея Светлакова
со всеми его многочисленными домочадцами. Дворовый Сенька (Антон Богданов
) обучает медведя всяким милым хитростям только для того, чтобы барин (Ян Цапник
) смог развлечь на охоте важного гостя (Виктор Вержбицкий
). Два собирающихся на фронт добробровольца (Александр Головин
и Александр Домогаров-младший
) вынуждены тащить за собой мертвый груз в виде бабушки той девушки, ради которой они и вызвались проявлять свою маскулинность. Брат с сестрой пытаются собрать деньги на лекарство больной маме, и помогает им в этом ни много ни мало сам Федор Шаляпин
. Ну и так далее, чем дальше - тем веселее, еще и с Иммануилом Виторганом
и Константином Хабенским
в эпизодических ролях.
Перенос действия на начало прошлого века пошел франшизе на пользу: милые истории окутались малоправдоподобным историческим флером и от этого приобрели вполне сказочное очарование. Именно эта лубочность отодвигает все факторы, способные вызвать раздражение, на задний план – да, приторно и слишком мило, но с другой стороны, что еще хотеть от рождественско-новогоднего фильма? Другое дело, что послушный крестьянин через пару лет заявится к взбалмошному барину в гости с вилами наперевес, а двух влюбленных в одну и ту же девушку солдат скорее всего ждет печальный конец, но создатели фильма, среди которых Александр Котт
и Тимур Бекмамбетов
, предпочитают вовсе об этом не говорить.
Главное, что трогательный мальчуган получит лекарство для мамы прямо из рук доброго аптекаря, а его сестра споет дуэтом с Шаляпиным. Главное, что Ургант не променяет совесть и дружбу со Светлаковым на богатую невесту-вертихвостку, а Сенька пойдет с медведем в синематограф. Ну и конечно же, Иван все-таки соберет необходимое количество петиций, рука императора черкнет на полях указа слово «чепуха», и тогда состоится тот самый, обещанный еще год назад танец.
По большому счету, ничего другого от очередной серии «Елок»
мы и не могли ждать. Наверное, как сообщает в финале вкрадчивый голос Хабенского, потому что годы проходят, а мы остаемся такими же.
«Елки 1914»
в прокате с 25 декабря.
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