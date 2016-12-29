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«Мамы 3»

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29 декабря 2016
И повторится все по новой - салат, салют, сюжет кондовый

«Мамы 3»

Как в канун Нового года могут встретиться капризная телеведущая (Анастасия Заворотнюк), страдающая комплексом неузнанной звезды, и простая пенсионерка советской закалки (Ольга Волкова), каждое 31 декабря занятая приготовлением ведер с салатами под аккомпанемент «Иронии судьбы»? Что у них может быть общего с рассеянной и сентиментальной барышней (Мария Семкина), которая работает няней, а Новый год встречает в одиночестве и грезах о мужчине своей мечты? Объединяет их то, что все трое, несмотря на различия, испытали радость материнства. А еще - купили билеты на соседние места в самолете до Праги.

«Мамы 3»

В столицу Чехии, впрочем, они не попадают – погодные условия вынуждают самолет приземлиться в безымянном польском городке. Три мамы уезжают на ночную «экскурсию» в центр, оставив чемоданы в аэропорту под присмотром нового знакомого – университетского профессора (Андрей Ургант), отправившегося в Прагу на встречу с невестой по интернет-переписке. Этот любовный круиз очень беспокоит его сына (Гарик Харламов), уверенного в уготовленном для отца обмане. В результате веселая компания не успевает на следующий рейс - и остается отмечать первый праздник года в безлюдном польском захолустье.

«Мамы 3»

Желание наших мам сменить обстановку и отметить Новый год на западный манер поначалу вызывает неподдельный интерес (ожидаешь что-то вроде зарубежных «вояжей Степаныча»), но заканчивается все типичным русским безысходным застольем. На главной площади города, с ведрами оливье, музыкой и салютами. Половина местных жителей, которых встречают наши герои, в итоге загремела в больницу, а сами они оказались в местном отделении полиции – русские в городе, как же иначе. О том, что все действо построено на стереотипах, избитых настолько, что уже даже не смешно, можно и не говорить.

«Мамы 3»

Возникает вполне логичный вопрос – причем тут мамы? Если постараться, можно заметить попытки соответствовать статусу сиквела и худо-бедно эту тему раскрыть. Иногда сложные, иногда комичные сцены материнства раскрываются через флешбэки из жизни главных героинь – и если бы не эти микросюжеты, то связь фильма и названия была бы утеряна полностью. У главных героинь в это время отпуск, поэтому их счастливые муки материнства переданы ностальгическими сценками – в реальности их больше заботит закупка продуктов и организация настоящего русского застолья. На этом фоне все «драматические» эпизоды про мать-героиню с пятью детьми выглядят искусственными.

«Мамы 3»

Как ни странно, единственные настоящие «мамы» в фильме – это беременная польская жена ностальгирующего по Родине и новогодним салатам белоруса, начальница местной полиции, опекающая сына от любых «опасностей» на службе, и, наконец, герой Гарика Харламова. Последний почти подсознательно проявляет материнскую опеку в отношении отца, пытаясь уберечь его от разочарования, – и это выглядит трогательнее, чем все реминисценции персонажа Заворотнюк.

«Мамы 3»

Возможно, все было бы куда лучше, если бы не катастрофическое для жанра новогодней комедии отсутствие юмора. С неправдоподобными деталями сюжета еще можно согласиться – это вполне типично для новогодних историй, так что сценаристам можно кое-что простить. Что герои спокойно снуют из здания аэропорта и обратно, будто таможни и паспортного контроля не существует. Что центральные городские площади в Европе постапокалиптически безлюдны. Что героя Тимура Родригеза – «рокера», очень старающегося быть Стивеном Тайлером из Aerosmith, но в итоге напоминающего пародию на Владимира Преснякова, – госпитализируют с травмами, а через 10 минут экранного времени он уже скачет по сцене, исполняя композиции под аккомпанемент местных панк-фриков. Новогоднее волшебство, не иначе.

«Мамы 3»

Чуть забавнее сюжет выглядит через фильтр антисанкционной комедии: «русские в городе» захватили радиоэфир, чуть не подрались за банку зеленого горошка в магазине, устроили алко-марафон в панк-клубе, научили местную молодежь выбирать спиртные напитки и резать салаты ведрами – в общем, показали этим скучным европейцам, как надо праздновать Новый год. И не важно, что на дорогое импортное шампанское наши герои наклеивают этикетку от «Советского» – на вкус то свое самое лучшее!

«Мамы 3»

«Мамы» в прокате с 25 декабря.

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«С новым годом, мамы!»
«Мамы»

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МамыМамы-3С Новым годом, мамы!

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