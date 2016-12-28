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«Ёлки лохматые»

Спутник телезрителя >>
28 декабря 2016
Крадущийся домушник, затаившийся Пират

«Ёлки лохматые»

Она – надменная, но благородная и великодушная; он – взбалмошный, но верный и чуткий. Вместе они способны свернуть горы, перевернуть все вверх дном и разрушить все преграды на пути друг к другу. Не по своей воле они оказываются в «пятизвездочном» отеле, который рассыпается на глазах, и решают поскорее оттуда сбежать домой. И вот здесь начинается веселье: они остаются наедине в огромном особняке, холодильник полон еды, дорогущая стереосистема проигрывает их любимую музыку, неподалеку есть парк аттракционов. Весь мир на время принадлежит им. Но безоблачное небо затягивается – и их счастью начинают угрожать двое озлобленных бандитов (Андрей Мерзликин и Ян Цапник).

«Ёлки лохматые»

Влюбленной паре предстоит множество испытаний на пути к безмятежному спокойствию и хозяйской ласке, ведь наши влюбленные – это собаки Пират и Йоко, которых маленькая Настя (Валерия Стреляева) и ее бабушка (Галина Коньшина) оставляют в собачьем приюте на время отъезда в Санкт-Петербург.

Одна из многолетних новогодних франшиз отечественного кино пополнилась не только очередным сиквелом («Ёлки 1914»), но и спин-оффом - в лице «Елок лохматых». Уже знакомые по третьим «Ёлкам» собаки, очевидно, так полюбились зрителям, что, по мнению продюсеров, заслужили отдельной истории. И может, фильм действительно бы вышел неплохим, если бы создатели не решились снять отечественный ремейк «Один дома» - только про собачек.

«Ёлки лохматые»

Колоссальный успех дилогии с Маколеем Калкиным в свое время уже превратили в долгоиграющую франшизу, где заглавные артисты менялись от части к части. Конец этой истории, казалось, должен был наступить с выходом «Один дома 4» в 2002 году, но десять лет спустя случилась новая реинкарнация – «Один дома 5: Праздничное ограбление». Единственные, кто после этого отчаянного кинематографического выплеска так и не угомонились, решившись вновь подступиться к сценарному наследию Джона Хьюза – это Тимур Бекмамбетов и Евгения Аронова, выступившие продюсерами «Елок лохматых». И какими бы харизматичными эти милейшие псы ни были – едва ли можно поверить, что четвероногие друзья человека смогут сделать валентинку из собачьих печеньиц по принципу домино или вариацию машины Голдберга, подобную той, которую в первой части «Назад в будущее» сконструировал Док для автоматизированной подачи корма своему псу.

«Ёлки лохматые»

Отсылок к «Один дома» здесь так катастрофически много, что фильм не воспринимается ни как часть «елочной» франшизы, ни тем более - как самостоятельное произведение. Скопировано все: типажи, ситуации, сцены – едва ли не покадрово. Только, несмотря на все потуги вынудить зрителей сопереживать главным четвероногим героям фильма – от драматических вставок вроде сцен собачьей ревности до, собственно, их попыток защитить дом от грабителей, – вся история выглядит максимально искусственной. В какой-то момент даже начинаешь ловить себя на мысли, что грабителям сопереживаешь больше – поскольку уже чувствуешь, как выразился один из горе-бандитов, что это не собаки защищают дом, а оборотни. Да и как, в самом деле, простому русскому зрителю сопереживать хозяевам этих «оборотней», живущим в роскошном особняке где-то под Самарой и отказывающимся от горстки отбивных на завтрак в силу своих вегетарианских наклонностей. Да еще и в кризис.

«Ёлки лохматые»

К чести фильма все же хочется отметить, что это кино не до совсем провальное: временами проглядывает доля юмора, временами – милая сентиментальность. С динамикой и ритмом тоже все хорошо. Вдобавок снять «Один дома» с четвероногими актерами - сама по себе задача не из легких. Да и может ли быть феерически плохой картина, где две дивные собачки изображают любовь?

«Ёлки лохматые»

«Елки лохматые» в прокате с 29 января

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«Ёлки лохматые» фотографии
«Ёлки лохматые» фотографии
«Ёлки лохматые» фотографии
«Ёлки лохматые» фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Евгений любитель кино (Курск)   3.01.2016 - 18:30
Всё, что написано в рецензии крутилось у меня в голове во время просмотра--слишком гениальные собаки, слишком типичный для голливудских фильмов дом и сюжет, скопированный с "Один дома". читать далее>>
№ 2
Геннадий Стеньков (Москва)   1.02.2015 - 01:50
Интересно, а когда снимут "Ёлки" про певицу Ёлку? читать далее>>
№ 1
зфрон18 (Москва)   31.01.2015 - 12:37
Миляжное кино. Дети искренне смеялись, а дочь почти расплакалась в одном из моментов. Очень позитивный и добрый фильм, единственная проблема - как заставить детей забыть о покупке собачки. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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