«50 оттенков серого»: Я луплю тебя до слез

Студентка филологического факультета Анастейша Стил (Дакота Джонсон
) согласилась заменить приболевшую соседку по комнате и взять интервью у 27-летнего миллиардера Кристиана Грея (Джейми Дорнан
). Стоило мисс Стил с запинкой зачитать по бумажке четыре с половиной вопроса, как «самый завидный жених в Америке», который, разумеется, невероятно хорош собой, почувствовал острое желание узнать девицу поближе. Организовав пару случайных встреч, мистер Грей с превеликим сожалением пришел к выводу, что романтично настроенная Анастейша Стил не заслуживает тех ужасов, которым он подвергает всех приглянувшихся ему женщин. Прихотливые вкусы и нетрадиционные предпочтения мистера Грея, пройдя тщательную очистку совестью, заставляют его отвергнуть мисс Стил в самых загадочных и туманных выражениях, навроде «Я не той, хто тобi потрiбен». Чуть позже, когда сама судьба (с помощью алкоголя и мобильного телефона) вновь столкнет героев друг с другом, сокровенный смысл намеков джентльмена обнажится и обернется для Анастейши болезненной дилеммой.
Британский родственник «Сумерек»
, выросший из фанфика про Эдварда и Беллу, роман «50 оттенков серого»
унаследовал от пращура примитивный язык изложения, систему образов и мелодраматичный конфликт. Но устроил бунт против пуританской сдержанности оригинала, разразившись подробными стостраничными описаниями изощренных спариваний героев. Впрочем, не сексом единым жив человек – несмотря на декларированную бдсм-тематику, роман, что удивительно, повествует о возврате к скромным христианским радостям и традиционному семейному укладу. А вовсе не является апологией необычных сексуальных утех.
Еще один парадокс этого «литературного феномена» в том, что он, может, и не способен дать пищу уму, зато неплохо справляется с ролью социального маркера. Идеи, выраженные в «Сумерках» и «Оттенках», обесценивают многолетние старания сообщества феминисток. Благодаря статистике продаж и оглушительному успеху романа, можно сделать вывод о том, чего же хочет современная женщина. И это не образование, равноправие и карьера, о нет. В первую очередь женщина хочет купаться в объятиях сильного, красивого, талантливого, умного, влиятельного, опасного и, так уж вышло, хорошо обеспеченного мужчины, умеющего играть на рояле (Эдвард Каллен тоже все на свете умел). В обмен на это она готова просто быть собой и закрыть глаза на его маленькие «приветы» - будь то жажда крови или комната с коллекцией плеток ручной работы. Однако отсутствие мистической составляющей в «50 оттенков серого» позволило автору развить мотив «исцеления», используя женскую фантазию о «всемогущей вагине» (затруднительно подобрать какое-то другое выражение), способной приручить ветренного повесу/мрачного мизантропа и навсегда лишить его интереса к другим женщинам. Оно и понятно: вампиру зубы не вырвешь, но запавшего в душу извращенца можно попытаться перевоспитать.
Насколько интересным может быть фильм о сексе, из которого (исключительно по коммерческим соображениям) изъят секс? С тем же успехом за экранизацию этой Порно-Золушки могла бы взяться студия Дисней – настолько это скромное зрелище. Упаковав подобострастные отчеты о фрикциях в пару-тройку компактных нарезок из шлепков и вздохов, режиссер Сэм Тейлор-Джонсон
вынуждена накручивать хронометраж за счет чего-то другого. Но чего, если сюжет и диалоги строго регламентированы первоисточником, а вдохнуть в эту историю жизнь, переписав немного сценарий, – запрещено? Конфликт вращается вокруг договора, который героиня никак не решается подписать, и купированных постельных сцен. Да еще полгода как вышла «Нимфоманка»
, в которой Триер
исчерпывающе высказался на тему сексуальных девиаций, обойдясь без многозначительных взглядов и элитаризации БДСМ-культуры. Не говоря уже о сериалах, заведомо превосходящих «Оттенки» по уровню откровенности. Тут не справился бы даже Спилберг
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Взаимодействие Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана выражены в десятке абсолютно идентичных сцен с раздеванием и игрой в гляделки. За бред, который они вынуждены произносить («Ты девственница? Но как ты смогла?!!») становится так стыдно, как будто это твои родственники публично выставляют себя идиотами. Хотя надо сказать спасибо сценаристу за то, что внутренние монологи книжной Анастейши Стил не перекочевали на экран. Выражение несмываемого удивления на лице Дакоты придает паре сцен с «наказаниями» комичный оттенок - и сразу понимаешь, какой богатый комедийный потенциал у этой истории, и как жаль, что народная любовь в очередной раз не самым лучшим образом сказывается на результате, накладывая на студию и режиссера определенные обязательства. А какая бы была красота, возьмись за дело какой-нибудь Showtime. Но все не так плохо: смотреть фильм в миллион раз проще и приятнее, чем истязать глаза и сознание вульгарным текстом первоисточника. Еще один проблеск – это эмоциональный финал, удержавшийся от намеков на продолжение. А ведь оно будет.
«50 оттенков серого»
в прокате с 12 февраля
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