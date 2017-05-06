Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Родина»: Особенности национального туризма

Спутник телезрителя >>
6 мая 2017
Многофигурная драма Петра Буслова про то, где русскому хорошо

«Родина»: Особенности национального туризма

Москвичка Ева (Любовь Аксенова) поссорилась с отцом-олигархом Игорем Михайловичем (Андрей Смоляков) прямо в частном самолете. Тот велел посадить борт на берегу Индийского океана, отпустил дочь на все четыре стороны, а после пожалел и отправился на поиски. Ева же, сменив форму колледжа на яркие индуистские тряпки, умело мимикрировала, но не растворилась в пестроте Гоа, и примкнула к сложившемуся здесь русскому миру – сложному во всех отношениях. Некоторые соотечественники приехали в Индию ненадолго: Макар (Петр Федоров) из Новосибирска – провести отпуск и познать силу духовных практик, бизнесмен Алексей (Александр Робак) и его жена Кристина (Екатерина Волкова) – вкусить экзотики и коктейлей на пляже.

«Родина»: Особенности национального туризма

Другие «наши» отираются здесь давно - украинец Хофман (Кирилл Кяро) приторговывает легкими наркотиками, якут Миямото (Сейдулла Молдаханов) промышляет татуировками, у быдловатых наркош Лёни (Максим Лагашкин) и Димона (Владимир Сычев) просто просрочены визы – не хотят они уезжать из райского местечка. Еще есть гуру-анархист Космос (Павел Личникофф), к которому все идут в поисках дороги в другую реальность, за быстрым просветлением, то есть за ЛСД.

«Родина»: Особенности национального туризма

Эти и другие персонажи, такие разные, но связанные одной пуповиной национальной идентичности, составляют русский мир Гоа, похожий на звонкий вертеп, а может, дремучий лес, по которому бродит девочка Ева с лицом и манерами молодой Татьяны Друбич. За ней следует отец, как выясняется, смертельно больной, так что отыскать дочь для него – не просто родительская блажь, а желание мира и прощения перед близкой кончиной. Бродит в поисках себя самого Макар, попадает в переделки, сжигает, «просветлившись», российский паспорт. Кружит Кристина, услышавшая от мужа «я тебя не люблю». В поисках чего? Свежего воздуха, новой жизни, забвения? Каждый из них рано или поздно натыкается на местную власть в лице полицейского Дипака (Шивкумар Субраманьям). Он - страж порядка в этом параллельном мире, где царствуют особые законы. Те, кто умеет жить, не вступая в конфликт с его правилами, – остаются, иные – выдворяются на родину.

«Родина»: Особенности национального туризма

«Родина» - новая работа режиссера Петра Буслова, известного широкой зрительской аудитории по картинам «Бумер» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Этот многофигурный кинороман, впервые показанный вне конкурса на «Кинотавре» в Сочи, Буслов задумал чуть ли не 10 лет назад. Проект состоялся только теперь, и получился действительно масштабным и интернациональным – в картине несколько переплетающихся сюжетных линий, а в ролях снялись не только наши и болливудские, но и европейские артисты. Кроме того, половина диалогов в фильме – на английском языке. Фильм вызвал неоднозначную зрительскую реакцию – от восторга до отвращения, и хотя большой дискуссии не спровоцировал, аудиторию он поделил. Буслову ставят в укор хаос повествования, фальшивые интонации и «кислотность». Впрочем, недовольство «Родиной» - это недовольство родиной, и оно больше всего похоже на неприятие трезвенника к алкоголику – некто выглядит неряшливо, громко и невнятно орет, бесполезный человек, что с него взять.

«Родина»: Особенности национального туризма

Петр Буслов – не первый, кто отправился на чужбину в поисках национальной идентичности. Со стороны всегда виднее. Даже забавный «Лондонград», в сущности, утверждает то же самое: наша Родина огромна, и она всегда с нами, внутри нас, куда мы не приехали – всюду тащим ее с собой. Родина – это мы. Мы как балабановский Данила Багров применяем свою правду там, куда приезжаем, и никто из героев бусловской картины не сможет до конца ассимилироваться, потерять свою сущность и связь с Родиной. Кроме разве что Игоря Михайловича, смертельно больного олигарха, не по своей воле разомкнувшего священные узы и ставшего человеком мира. Мир большой – человек маленький.

«Родина» в прокате с 15 октября.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Новости:
Баста записал песню и снял клип для «Родины»
«Родина» в Москве. Репортаж с премьеры

Статьи:
15 фильмов октября'15
30 фильмов осени: фавориты и тёмные лошадки
Самые ожидаемые российские фильмы-2015

Интервью:
Андрей Мерзликин: «Команда фильма – это как сжатый кулак»
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаРоссийские фильмы
персоны
Любовь АксёноваПётр БусловЕкатерина ВолковаКирилл КяроМаксим ЛагашкинПавел ЛычникоффСейдулла МолдахановАлександр РобакАндрей СмоляковВладимир СычёвПётр Фёдоров
фильмы
Родина

фотографии >>
«Родина»: Особенности национального туризма фотографии
«Родина»: Особенности национального туризма фотографии
«Родина»: Особенности национального туризма фотографии
«Родина»: Особенности национального туризма фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Ботя   19.10.2015 - 11:17
Не понравился. Вроде бы тема богатая, явление до последних времён было массовое. И от режиссёра, снявшего культовый "Бумер", ждёшь чего-то большого. Но не получилось. Драматургия пустая, характеры... читать далее>>
№ 1
СветланаСветлая (Санкт-Петербург)   19.10.2015 - 01:59
Давайте подумаем, какие "смыслы" прячутся за утверждением "ДУРНОЙ ФИЛЬМ"? Возможно, мы имеем ввиду совсем не то, что фильм - полный отстой, к тому же отчетливо левоангажированный. Возможно,... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Далюс Мертинас
4 мая ушёл из жизни актёр Далюс Мертинас.
Сергей Фетисов
3 мая ушёл из жизни актёр Сергей Фетисов.
Анатолий Алексин
1 мая скончался писатель Анатолий Алексин.
Геннадий Поляков
29 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Поляков.

День рождения >>

Александр Белявский
Игорь Гордин
Леонид Громов
Игорь Добряков
Гуж Манукян
Юрий Пузырёв
Александра Ребенок
Евгения Туркова
Владимир Этуш
Рудольф Валентино
Стюарт Грэйнджер
Кристиан Клавье
Джордж Клуни
Этторе Манни
Анн Парийо
Орсон Уэллс
все родившиеся 6 мая >>

Афиша кино >>

Стражи Галактики 2
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Любовь и страсть. Далида
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Италия, 2016
Рок-дог
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Китай, США, 2015
Однажды в Германии
исторический фильм, комедия
Бельгия, Германия, Люксембург, 2017
Три дня до весны
военный фильм, детектив
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью