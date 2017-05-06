«Родина»: Особенности национального туризма

Многофигурная драма Петра Буслова про то, где русскому хорошо
Москвичка Ева (Любовь Аксенова
) поссорилась с отцом-олигархом Игорем Михайловичем (Андрей Смоляков
) прямо в частном самолете. Тот велел посадить борт на берегу Индийского океана, отпустил дочь на все четыре стороны, а после пожалел и отправился на поиски. Ева же, сменив форму колледжа на яркие индуистские тряпки, умело мимикрировала, но не растворилась в пестроте Гоа, и примкнула к сложившемуся здесь русскому миру – сложному во всех отношениях. Некоторые соотечественники приехали в Индию ненадолго: Макар (Петр Федоров
) из Новосибирска – провести отпуск и познать силу духовных практик, бизнесмен Алексей (Александр Робак
) и его жена Кристина (Екатерина Волкова
) – вкусить экзотики и коктейлей на пляже.
Другие «наши» отираются здесь давно - украинец Хофман (Кирилл Кяро
) приторговывает легкими наркотиками, якут Миямото (Сейдулла Молдаханов
) промышляет татуировками, у быдловатых наркош Лёни (Максим Лагашкин
) и Димона (Владимир Сычев
) просто просрочены визы – не хотят они уезжать из райского местечка. Еще есть гуру-анархист Космос (Павел Личникофф
), к которому все идут в поисках дороги в другую реальность, за быстрым просветлением, то есть за ЛСД.
Эти и другие персонажи, такие разные, но связанные одной пуповиной национальной идентичности, составляют русский мир Гоа, похожий на звонкий вертеп, а может, дремучий лес, по которому бродит девочка Ева с лицом и манерами молодой Татьяны Друбич
. За ней следует отец, как выясняется, смертельно больной, так что отыскать дочь для него – не просто родительская блажь, а желание мира и прощения перед близкой кончиной. Бродит в поисках себя самого Макар, попадает в переделки, сжигает, «просветлившись», российский паспорт. Кружит Кристина, услышавшая от мужа «я тебя не люблю». В поисках чего? Свежего воздуха, новой жизни, забвения? Каждый из них рано или поздно натыкается на местную власть в лице полицейского Дипака (Шивкумар Субраманьям
). Он - страж порядка в этом параллельном мире, где царствуют особые законы. Те, кто умеет жить, не вступая в конфликт с его правилами, – остаются, иные – выдворяются на родину.
«Родина»
- новая работа режиссера Петра Буслова
, известного широкой зрительской аудитории по картинам «Бумер
» и «Высоцкий. Спасибо, что живой
». Этот многофигурный кинороман, впервые показанный вне конкурса на «Кинотавре» в Сочи, Буслов задумал чуть ли не 10 лет назад. Проект состоялся только теперь, и получился действительно масштабным и интернациональным – в картине несколько переплетающихся сюжетных линий, а в ролях снялись не только наши и болливудские, но и европейские артисты. Кроме того, половина диалогов в фильме – на английском языке. Фильм вызвал неоднозначную зрительскую реакцию – от восторга до отвращения, и хотя большой дискуссии не спровоцировал, аудиторию он поделил. Буслову ставят в укор хаос повествования, фальшивые интонации и «кислотность». Впрочем, недовольство «Родиной» - это недовольство родиной, и оно больше всего похоже на неприятие трезвенника к алкоголику – некто выглядит неряшливо, громко и невнятно орет, бесполезный человек, что с него взять.
Петр Буслов – не первый, кто отправился на чужбину в поисках национальной идентичности. Со стороны всегда виднее. Даже забавный «Лондонград
», в сущности, утверждает то же самое: наша Родина огромна, и она всегда с нами, внутри нас, куда мы не приехали – всюду тащим ее с собой. Родина – это мы. Мы как балабановский Данила Багров применяем свою правду там, куда приезжаем, и никто из героев бусловской картины не сможет до конца ассимилироваться, потерять свою сущность и связь с Родиной. Кроме разве что Игоря Михайловича, смертельно больного олигарха, не по своей воле разомкнувшего священные узы и ставшего человеком мира. Мир большой – человек маленький.
«Родина
» в прокате с 15 октября
.
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