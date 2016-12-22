«Без границ»: Радость без причины

Международная российская комедия про то, что давайте жить дружно
В Московском аэропорту сотрудники таможни (Александр Паль
) и (Мария Шалаева
) помогают некогда подававшему большие надежды российскому футболисту (Милош Бикович
) разобраться в себе и непростых отношениях с женой (Равшана Куркова
). В солнечном Тбилиси двое пожилых людей (Олег Басилашвили
и Инна Чурикова
) сближаются, объединенные городом и общим горем. Молодая журналистка (Анна Чиповская
) отправляется с возлюбленным (Иван Янковский
) в Армению для съемок репортажа, но неожиданно молодой человек встречает отца (Грант Тохатян
), которого он никогда не видел. Заснеженная Москва помогает двум успешным менеджерам (Роман Маякин
) и (Егор Корешков
) понять, что материальные ценности не всегда определяющие в отношениях с девушками, особенно если одна из них (Саёра Сафари
) незрячая с рождения.
Международная комедия «Без границ
» создана усилиями Карена Оганесяна
, Романа Прыгунова
и Резо Гигинеишвили
, который выступил еще и как художественный руководитель проекта. Это четыре самостоятельные и законченные истории, и хотя создатели просят не называть фильм альманахом, это он и есть. Новеллы сняты в одной стилистике и объединены общей темой - ничего не должно мешать отношениям между любящими друг друга людьми.
Сложно избежать сравнений с недавней работой Гигинеишвили «Любовь с акцентом
», тем более одна из новелл с участием Басилашвили и Чуриковой была как раз задумана под предыдущий фильм, но тогда не срослось. Картина полна романтики и оптимизма и предельно далека от социальных проблем, национальных конфликтов и прочей реальности: в фокусе - люди, их характеры и простые человеческие чувства, радости, горести. Таможенник приходит на выручку звездному футболисту, которого он еще недавно высмеивал. Один камень желаний примиряет и воссоединяет многонациональную семью. А улыбка любимой девушки, конечно, оказывается важнее дорогого автомобиля. Не претендуя на серьезность и реалистичность, авторы рассказывают идеалистическую сказку, в которой, пожалуй, каждый из нас хотел бы оказаться.
Значительный актерский ансамбль, в который вошли как заслуженные мэтры кинематографа, так и их молодые коллеги (для Милоша Бирковича, например, это первая роль в России, где он не только сыграл, но и озвучил своего героя) выглядит внушительно и играет слажено. Прекрасна операторская работа, а очаровательные виды - уютный Тбилиси, шумная и суматошная Москва и, конечно, живописнейшие пейзажи Армении - добавляют картине красок и ощущение гармонии жизни.
Для утомленного жизнью зрителя кино зачастую является средством ухода от серой действительности. Люди хотят верить в сказки, где могут произойти даже самые невероятные истории. В этом мире иллюзий стираются любые границы, которые просто не могут не существовать в жизни. Герои меняются в лучшую сторону по щелчку пальцев, а проблема решается одним проникновенным разговором. «Без границ» два часа мироточит потоками добра и теплоты: герои летят навстречу любви, стирая условные, возрастные, национальные и даже территориальные барьеры. Порадуйтесь за них, но после просмотра не забудьте снять розовые очки.
«Без границ
» в прокате с 22 октября
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