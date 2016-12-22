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«Без границ»: Радость без причины

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22 декабря 2016
Международная российская комедия про то, что давайте жить дружно

«Без границ»: Радость без причины

В Московском аэропорту сотрудники таможни (Александр Паль) и (Мария Шалаева) помогают некогда подававшему большие надежды российскому футболисту (Милош Бикович) разобраться в себе и непростых отношениях с женой (Равшана Куркова). В солнечном Тбилиси двое пожилых людей (Олег Басилашвили и Инна Чурикова) сближаются, объединенные городом и общим горем. Молодая журналистка (Анна Чиповская) отправляется с возлюбленным (Иван Янковский) в Армению для съемок репортажа, но неожиданно молодой человек встречает отца (Грант Тохатян), которого он никогда не видел. Заснеженная Москва помогает двум успешным менеджерам (Роман Маякин) и (Егор Корешков) понять, что материальные ценности не всегда определяющие в отношениях с девушками, особенно если одна из них (Саёра Сафари) незрячая с рождения.

«Без границ»: Радость без причины

Международная комедия «Без границ» создана усилиями Карена Оганесяна, Романа Прыгунова и Резо Гигинеишвили, который выступил еще и как художественный руководитель проекта. Это четыре самостоятельные и законченные истории, и хотя создатели просят не называть фильм альманахом, это он и есть. Новеллы сняты в одной стилистике и объединены общей темой - ничего не должно мешать отношениям между любящими друг друга людьми.

«Без границ»: Радость без причины

Сложно избежать сравнений с недавней работой Гигинеишвили «Любовь с акцентом», тем более одна из новелл с участием Басилашвили и Чуриковой была как раз задумана под предыдущий фильм, но тогда не срослось. Картина полна романтики и оптимизма и предельно далека от социальных проблем, национальных конфликтов и прочей реальности: в фокусе - люди, их характеры и простые человеческие чувства, радости, горести. Таможенник приходит на выручку звездному футболисту, которого он еще недавно высмеивал. Один камень желаний примиряет и воссоединяет многонациональную семью. А улыбка любимой девушки, конечно, оказывается важнее дорогого автомобиля. Не претендуя на серьезность и реалистичность, авторы рассказывают идеалистическую сказку, в которой, пожалуй, каждый из нас хотел бы оказаться.

«Без границ»: Радость без причины

Значительный актерский ансамбль, в который вошли как заслуженные мэтры кинематографа, так и их молодые коллеги (для Милоша Бирковича, например, это первая роль в России, где он не только сыграл, но и озвучил своего героя) выглядит внушительно и играет слажено. Прекрасна операторская работа, а очаровательные виды - уютный Тбилиси, шумная и суматошная Москва и, конечно, живописнейшие пейзажи Армении - добавляют картине красок и ощущение гармонии жизни.

«Без границ»: Радость без причины

Для утомленного жизнью зрителя кино зачастую является средством ухода от серой действительности. Люди хотят верить в сказки, где могут произойти даже самые невероятные истории. В этом мире иллюзий стираются любые границы, которые просто не могут не существовать в жизни. Герои меняются в лучшую сторону по щелчку пальцев, а проблема решается одним проникновенным разговором. «Без границ» два часа мироточит потоками добра и теплоты: герои летят навстречу любви, стирая условные, возрастные, национальные и даже территориальные барьеры. Порадуйтесь за них, но после просмотра не забудьте снять розовые очки.

«Без границ» в прокате с 22 октября


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фильмы
Без границЛюбовь с акцентом (киноальманах)

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«Без границ»: Радость без причины фотографии
«Без границ»: Радость без причины фотографии
«Без границ»: Радость без причины фотографии
«Без границ»: Радость без причины фотографии
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обсуждение >>
№ 1
LEOTARD (Москва)   14.12.2015 - 15:43
Доброго всем дня! Милый добрый фильм, действительно похож на мой любимый "Любовь с акцентом", чувствуется рука автора. Наверное Резо очень добрый и позитивный человек, знающий что такое страдание. Мне... читать далее>>
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