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«Паук»: Удача - метод следователя

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22 января 2018
Заключительная часть трилогии про майора Черкасова

«Паук»: Удача - метод следователя

Москва, 1967 год. Город потрясает серия жестоких убийств манекенщиц - «девушек в красном». Параллельно с этим происходит небывалое доселе ограбление: из Гознака похищена крупная сумма денег. Расследование поручено доблестному майору МУРа Черкасову (Андрей Смоляков) и его команде, но осложняется вмешательством всесильного КГБ и весьма амбициозного чекиста Роберта Лебедева (Сергей Угрюмов).
Действуя в интересах следствия, Черкасов внедряет в Дом Моды коллегу Соню Тимофееву (Марина Александрова), которой предстоит не только ходить по подиуму, но и распутать клубок интриг, свитый внутри агентства. В какой-то момент Черкасов понимает, что оба преступления соединены незримой нитью.

«Паук»: Удача - метод следователя

Прототипом сюжета об ограблении Гознака стала похожая история, произошедшая в Армянской ССР, когда злоумышленникам удалось похитить из отделения Госбанка около 1.5 миллионов рублей. Авторы сериала историческую достоверность не соблюдают: преступление выглядит чересчур уж дерзким, а национальность грабителей изменена - братья Чиковани (Сергей Годин и Марк Богатырев), как нетрудно догадаться, не имеют к Армении ни малейшего отношения. Не обошлось и без мелких шероховатостей: американцы разъезжают по Москве на автомобиле, который появится только через 20 лет, а на окраине Москвы обнаруживается отдельный телефон.

«Паук»: Удача - метод следователя

Детективный сериал «Паук» - заключительная часть трилогии о порядочном и цепком майоре Иване Черкасове, полюбившемся зрителям после «МосГаза» и «Палача». Три сериала продюсер проекта Денис Евстигнеев доверил снимать разным режиссерам, и за окончание отвечал Евгений ЗвездаковОдержимый» «Тальянка»), поэтому «Паук» заметно выделяется стилистически. Здесь нет давящей атмосферы и трагичности, характерных для двух предыдущих циклов. На смену серости и душевным метаниям приходят лоск и интриги КГБ.

«Паук»: Удача - метод следователя

Разумеется, фильм не смог обойтись без романтических линий. Наивная журналистка Оксана Демидова (Мария Андреева) безнадежно влюблена в вечно сурового майора Черкасова и даже помогает ему обнаружить важную улику. Нелюдимый и нервный закройщик (Григорий Калинин) сходит с ума по опытной манекенщице (Екатерина Волкова). Расчетливый Лебедев не смог устоять перед красотой Сони Тимофеевой, которой предстоит лавировать между интересами начальника и неуемным желанием избранника использовать ее в качестве инструмента для достижения своих целей. Но на этот раз создатели обошлись без любовных треугольников, и романтика не превалирует над расследованием.

«Паук»: Удача - метод следователя

С детективной составляющей не все так гладко. Обилие персонажей, одновременно подпадающих под подозрение, усложняет жизнь как Черкасову, так и зрителю, но улика, проливающая свет на личность главного преступника, выглядит притянутой за уши. Четко выстроенная оперативная работа отходит на второй план, пропуская вперед элементарное везение и интуицию. Зато нет раздражающих своей прямотой флешбеков, и все нюансы двух преступлений остаются загадкой до самого финала. Вместо лихого триллера развязка дарит изящную комбинацию, где ненужные фигуры запросто смахиваются с доски.

«Паук»: Удача - метод следователя

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«Паук»: Удача - метод следователя фотографии
«Паук»: Удача - метод следователя фотографии
«Паук»: Удача - метод следователя фотографии
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обсуждение >>
№ 7
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   11.11.2015 - 14:47
... "Палач" не детективной историей силён, а трагизмом всей страны, показанным через призму жизней нескольких героев как положительных, так и отрицательных. читать далее>>
№ 6
Вар-Вар-Варвара (Новосиб!)   25.10.2015 - 14:45
... Кольца за 500тыс. тунеядцы не покупают) читать далее>>
№ 5
Лолалита (Казань)   25.10.2015 - 14:40
Если автор статьи считает это плюсом: "Здесь нет давящей атмосферы и трагичности, характерных для двух предыдущих циклов. На смену серости и душевным метаниям приходят лоск и интриги КГБ" - то... читать далее>>
№ 4
MarinaVlady (Москва)   25.10.2015 - 01:11
Замечание авторам обзора о фильме. Следователь из фильма - Иван Черкасов, а Андрей Черкасов - тунеядец из Дома-2.... Исправьте, плиз... читать далее>>
№ 3
Наомик (СПб)   24.10.2015 - 23:46
... И на этом все достоинства сериала заканчиваются. Очередной плевок в прошлое. читать далее>>
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