«Паук»: Удача - метод следователя

Заключительная часть трилогии про майора Черкасова
Москва, 1967 год. Город потрясает серия жестоких убийств манекенщиц - «девушек в красном». Параллельно с этим происходит небывалое доселе ограбление: из Гознака похищена крупная сумма денег. Расследование поручено доблестному майору МУРа Черкасову (Андрей Смоляков
) и его команде, но осложняется вмешательством всесильного КГБ и весьма амбициозного чекиста Роберта Лебедева (Сергей Угрюмов
).
Действуя в интересах следствия, Черкасов внедряет в Дом Моды коллегу Соню Тимофееву (Марина Александрова
), которой предстоит не только ходить по подиуму, но и распутать клубок интриг, свитый внутри агентства. В какой-то момент Черкасов понимает, что оба преступления соединены незримой нитью.
Прототипом сюжета об ограблении Гознака стала похожая история, произошедшая в Армянской ССР, когда злоумышленникам удалось похитить из отделения Госбанка около 1.5 миллионов рублей. Авторы сериала историческую достоверность не соблюдают: преступление выглядит чересчур уж дерзким, а национальность грабителей изменена - братья Чиковани (Сергей Годин
и Марк Богатырев
), как нетрудно догадаться, не имеют к Армении ни малейшего отношения. Не обошлось и без мелких шероховатостей: американцы разъезжают по Москве на автомобиле, который появится только через 20 лет, а на окраине Москвы обнаруживается отдельный телефон.
Детективный сериал «Паук
» - заключительная часть трилогии о порядочном и цепком майоре Иване Черкасове, полюбившемся зрителям после «МосГаза
» и «Палача
». Три сериала продюсер проекта Денис Евстигнеев
доверил снимать разным режиссерам, и за окончание отвечал Евгений Звездаков
(«Одержимый
» «Тальянка
»), поэтому «Паук» заметно выделяется стилистически. Здесь нет давящей атмосферы и трагичности, характерных для двух предыдущих циклов. На смену серости и душевным метаниям приходят лоск и интриги КГБ.
Разумеется, фильм не смог обойтись без романтических линий. Наивная журналистка Оксана Демидова (Мария Андреева
) безнадежно влюблена в вечно сурового майора Черкасова и даже помогает ему обнаружить важную улику. Нелюдимый и нервный закройщик (Григорий Калинин
) сходит с ума по опытной манекенщице (Екатерина Волкова
). Расчетливый Лебедев не смог устоять перед красотой Сони Тимофеевой, которой предстоит лавировать между интересами начальника и неуемным желанием избранника использовать ее в качестве инструмента для достижения своих целей. Но на этот раз создатели обошлись без любовных треугольников, и романтика не превалирует над расследованием.
С детективной составляющей не все так гладко. Обилие персонажей, одновременно подпадающих под подозрение, усложняет жизнь как Черкасову, так и зрителю, но улика, проливающая свет на личность главного преступника, выглядит притянутой за уши. Четко выстроенная оперативная работа отходит на второй план, пропуская вперед элементарное везение и интуицию. Зато нет раздражающих своей прямотой флешбеков, и все нюансы двух преступлений остаются загадкой до самого финала. Вместо лихого триллера развязка дарит изящную комбинацию, где ненужные фигуры запросто смахиваются с доски.
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