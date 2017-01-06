«SOS, Дед Мороз или Всё сбудется!»: Даже не «Ёлки»

Лубочный новогодний фильм с хорошими артистами
В преддверии Нового Года девочка Света (София Спектор
) случайно встретила Деда Мороза (Михаил Беспалов
) в здании суда, куда её родители пришли разводиться, и попросила его, чтобы мама (Алёна Бабенко
) и папа (Анатолий Белый
) всегда были вместе. Взамен она помогла Дедушке Морозу (он же аферист Мышкин) сбежать от полицейских. А тем временем знаменитый радио-ведущий (Дмитрий Назаров
) внезапно узнаёт, что его в будущем году заменит молодой нахал (Андрей Бедняков
) с «звёздной» болезнью...
Казалось бы, формула, найденная Бекмамбетовым
для семейного новогоднего кино, прекрасно работает, ведь люди торопятся в кинотеатры в предвкушении праздника и веселья. Но на деле зачастую семейные киноальманахи выглядят как сборник начинающего поэта: вроде бы есть искренность и малая толика оригинальности, но до гениальности и отшлифованности ещё очень далеко. Подобное случилось и с фильмом Армана Геворгяна «SOS, Дед Мороз или Всё сбудется!»
.
Не спорю, картина мила и местами симпатична, но все эти шаблоны, пришпиленные намертво кнопками к новогодним фильмам ещё во времена пресловутых комедий Криса Коламбуса
с Маколеем Калкиным
, лишают рассказываемые режиссёром истории непосредственности и оригинальности. К тому же мы вновь видим на первом плане жулика, хотя в нашей стране живут ведь не только Остапы Бендеры и Саши Белые.
Одно радует в данной комедии, явно выросшей из дилогии «Всё включено!»
, - почти все актёры заслоняют своей игрой недостатки ленты. Прекрасен Дмитрий Назаров
в образе опытного радио-ведущего. Сногсшибательна Алёна Бабенко
в той черно-белой сцене, где её героиня вспоминает, как познакомилась с мужем. Оксана Акиньшина
всё так же очаровывает, как и прежде. Анна Старшенбаум
словно заскочила сюда на минутку из новой русской сказки «Мой парень - Ангел»
, дабы придать сюжету сказочности. Ну а Дарья Мельникова
и Александр Головин
отвечают за новогоднюю суматоху и романтику. Что касается Анатолия Белого
, то он в комедиях сильно смахивает на Гошу Куценко
(и это комплимент).
Хочется верить, что наши кинематографисты в конце концов научатся делать простые и смешные вещи, не озираясь ни на зарубежных коллег, ни на окружающий их бомонд, а главными героями, наконец, перестанут быть жулики и олигархи. Ведь подобных персонажей стало так много, что ни одна вселенная (даже марвеловская) их не вместит.
«SOS, Дед Мороз или Всё сбудется!»
в прокате с 10 декабря
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