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«Самый лучший день»

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31 декабря 2016
Караоке-комедия про дела семейные

«Самый лучший день»

Кассирша бензоколонки Оля (Юля Александрова) получает предложение руки и сердца от возлюбленного - немолодого сотрудника ГИБДД Петра Васютина (Дмитрий Нагиев). Вечером этого же дня Петр должен приехать с мамой и баяном на бензоколонку свататься. Но за несколько часов до счастливого момента Петр становится жертвой ДТП с участием пьяной эстрадной певички Алины Шёпот (в грандиозном исполнении Ольги Серябкиной) и сворачивает в запой. Пока Оля подвергается различным видам публичных унижений, пытаясь отыскать пропавшего жениха, Петя буянит в компании Алины, запойного друга Вали (Сергей Лавыгин) и своего молодящегося бати (в не менее грандиозном исполнении Михаила Боярского).

«Самый лучший день»

Если бы это был первый фильм Жоры Крыжовникова, да еще и в таком интересном жанре, можно было бы считать «Самый лучший день» новым словом в российском кинематографе. С точки зрения жанра, пожалуй, так оно и есть. Это не классический мюзикл, а именно что караоке-комедия, прямым текстом приглашающая зрителя принять посильное участие в музыкальном сопровождении. Наличие субтитров - формальность, репертуар подобран такой, что рот сам открывается. Было бы что выпить и чем закусить. А вот сюжет, местами цитирующий комедию «Любовь и голуби», диковинками не балует.

«Самый лучший день»

Отпуская на волю фантазию в коротком метре («Нечаянно», «После нас хоть потоп», «Проклятье»), в полнометражном кино Крыжовников продолжает держаться за неиссякаемый потенциал приключений на пьяную голову. Что к третьему фильму уже смахивает на эксплуатацию. Даже постановочные кульбиты (снятая одним планом сцена I will survive, замечательные танцевальные номера), идеально выполненные технически, не помогают отвлечься от мысли, что всё это уже было и не очень понятно, зачем нужно повторяться. Это выражается в десятке мелочей: выбор натуры, документальная съемка, толпа непонятных родственников, прыжки с высоты в бассейн, обыгрывание мемов и непросыхающий Лавыгин, на которого хотелось бы уже посмотреть в каком-нибудь другом амплуа. Хотя исполнение, как обычно, первоклассное: конфликт, актеры, диалоги - не придерешься. И смешно очень, можете не сомневаться.

«Самый лучший день»

Смущает другое. Крыжовников уходит в чистый жанр, выкручивает характеры на полную и приглашает на главную роль Нагиева, который при всем своем обаянии все-таки пародийный актер и играет более-менее везде одну и ту же роль. Отчего возникает ощущение мискастинга - в союз Оли и Пети верится с трудом, не то что в их совместное будущее. На фоне этого шапито Александрова даже с начесом в форме дурацкого бантика на голове все равно похожа на «попаданца». Ее героиню как будто случайно замело в эту историю из другого фильма про других людей и другие отношения. В сценах с ее участием, особенно ближе к концу, проявляется настоящая драма - слёзы на глаза наворачиваются. Очень сложно почувствовать что-то подобное по отношению к персонажу Нагиева. Во-первых, он не вылезает из своего карикатурного образа (стараниями художника по костюмам и гримера в том числе) до самого финала. Во-вторых, он как герой серьезно мельчает: вовсе не заумные речи столичной соблазнительницы сбивают его с толку, а всего лишь попойка. Мезальянс, которого не было ни в «Горько», ни в фильме «Любовь и голуби» (раз уж «Самый лучший день» ссылается на него).

«Самый лучший день»

Мораль продиктована - умей прощать, береги любимых. А на деле - сплошная апология беспомощности и бездействия: Петя очень вяло сопротивляется обстоятельствам, в результате чего теряет абсолютно всё, включая человеческий облик. А потом поступает до вульгарного предсказуемым образом (хотя опять же - дико смешно). Там, где в западной комедии на подобную тему герой должен был бы совершить некий искупающий его прегрешения поступок, в отечественном толпа родственников и друзей хором канючит «Ну прости его», предлагая положиться на честное слово. Из-за этого в фильме проявляется достаточно неприятный лейтмотив, родом откуда-то из 90-х, как и усмирительная комедия «Всё будет хорошо». Ну бес попутал, демон-алкоголь. Ну ничего страшного, бывает. Давай еще по одной, завтра всё будет хорошо. Как-нибудь само собой наладится.

«Самый лучший день» в прокате с 24 декабря


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Рецензии:
«Горько! 2»
«Горько!»

Смотреть онлайн:
«Горько!»
«Нечаянно»
«Горько 2»
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«Самый лучший день» фотографии
«Самый лучший день» фотографии
«Самый лучший день» фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Ярина   5.02.2016 - 21:00
Безобразный фильм. Ещё хуже Горько 2. Используется вся та же схема превращения человека в свинью, и по-расчёту этих деятелей, для которых народ это "свиньи,идиоты, быдло", и под такой народ... читать далее>>
№ 3
ВасяВасин   31.01.2016 - 13:02
кино? да разве это кино?! АЦТОЙ! и это правда! читать далее>>
№ 2
Eka   16.01.2016 - 19:29
Фильм классный! Посмотрела бы еще раз! Незатейливые знакомые песни (реально хочется подпевать!) Неплохой юмор, насыщен фильм шутками, осталось чувство, что что-то не услышала, так много их. Актеры... читать далее>>
№ 1
Евгений любитель кино (Курск)   24.12.2015 - 13:21
Нагиев не "пародийный актёр", а разноплановый. Это Галкин пародийный... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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