«Млечный путь»: Притяжения больше нет

Не слишком удачный заменитель «Ёлок» с Безруковым
Андрей (Сергей Безруков
) возвращается в Иркутск после года в Москве. В родном городе его ждут жена Надя (Марина Александрова
) и двое детей – Лиза (Анастасия Безрукова
) и Митя (Пётр Терещенко
). В аэропорту теряется его чемодан с подарками и другими интересными веществами, а мобильный телефон он забывает в такси у подвозившего его, разумеется, кавказца (Котэ Толордава
). Воссоединившаяся семья встречает Новый год на острове Ольхон – посреди Байкала, а Андрей и Надя пытаются понять, как они будут жить дальше и смогут ли они быть вместе.
Режиссёр Анна Матисон
, ранее снявшая довольно неплохую «Сатисфакцию»
, отметилась написанием сценария к трём «Ёлкам» (2
,3
и 1914
) и, вероятно, так увлекалась процессом, что перенесла новеллический стиль на новое детище - комедийную мелодраму «Млечный путь»
, которая получилась тем же самым альманахом: несколько историй, как в «Ёлках», только происходят они с одними и теми же героями.
Изначально основой сюжета являются взаимоотношения между мужем и женой, однако чем дальше, тем больше история обрастает побочными линиями, которые выглядят незначительными: не будь их, фильм ничего бы не потерял и даже стал бы лучше. И второстепенные персонажами, назначение которых автором раскрыто не было: друг семьи Коля (Биликто Дамбаев
), таксист и его семейство, загадочный Валентин Гафт
, Владимир Меньшов
и рюмка водки... Все они - персонажи безынтересные, абсолютно карикатурные и от этого совсем не смешные. К примеру, глупый таксист-кавказец, для которого любой пакет с белым порошком - наркотики, или его сын - толстый мальчик, по ночам тайком совершающий набеги на холодильник.
Ясно-понятно, что команда Матисон и не замахивалась на лавры «Ёлок», поскольку свято место киноальманаха в этом году занято «Страной чудес»
. Однако в попытке усадить зрителя сразу на два стула и скормить ему не то сборник историй, не то классическую новогоднюю комедию, «Млечный путь» терпит фиаско, оставаясь по сути просто не самым лучшим на свете фильмом с Сергеем Безруковым, следующая роль которого, к слову, тоже в фильме Матисон («После тебя»
).
«Млечный путь»
в прокате с 1 января 2016
года.
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