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«Млечный путь»: Притяжения больше нет

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5 января 2017
Не слишком удачный заменитель «Ёлок» с Безруковым

«Млечный путь»: Притяжения больше нет

Андрей (Сергей Безруков) возвращается в Иркутск после года в Москве. В родном городе его ждут жена Надя (Марина Александрова) и двое детей – Лиза (Анастасия Безрукова) и Митя (Пётр Терещенко). В аэропорту теряется его чемодан с подарками и другими интересными веществами, а мобильный телефон он забывает в такси у подвозившего его, разумеется, кавказца (Котэ Толордава). Воссоединившаяся семья встречает Новый год на острове Ольхон – посреди Байкала, а Андрей и Надя пытаются понять, как они будут жить дальше и смогут ли они быть вместе.

«Млечный путь»: Притяжения больше нет

Режиссёр Анна Матисон, ранее снявшая довольно неплохую «Сатисфакцию», отметилась написанием сценария к трём «Ёлкам» (2,3 и 1914) и, вероятно, так увлекалась процессом, что перенесла новеллический стиль на новое детище - комедийную мелодраму «Млечный путь», которая получилась тем же самым альманахом: несколько историй, как в «Ёлках», только происходят они с одними и теми же героями.

«Млечный путь»: Притяжения больше нет

Изначально основой сюжета являются взаимоотношения между мужем и женой, однако чем дальше, тем больше история обрастает побочными линиями, которые выглядят незначительными: не будь их, фильм ничего бы не потерял и даже стал бы лучше. И второстепенные персонажами, назначение которых автором раскрыто не было: друг семьи Коля (Биликто Дамбаев), таксист и его семейство, загадочный Валентин Гафт, Владимир Меньшов и рюмка водки... Все они - персонажи безынтересные, абсолютно карикатурные и от этого совсем не смешные. К примеру, глупый таксист-кавказец, для которого любой пакет с белым порошком - наркотики, или его сын - толстый мальчик, по ночам тайком совершающий набеги на холодильник.

«Млечный путь»: Притяжения больше нет

Ясно-понятно, что команда Матисон и не замахивалась на лавры «Ёлок», поскольку свято место киноальманаха в этом году занято «Страной чудес». Однако в попытке усадить зрителя сразу на два стула и скормить ему не то сборник историй, не то классическую новогоднюю комедию, «Млечный путь» терпит фиаско, оставаясь по сути просто не самым лучшим на свете фильмом с Сергеем Безруковым, следующая роль которого, к слову, тоже в фильме Матисон («После тебя»).

«Млечный путь» в прокате с 1 января 2016 года.


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«Млечный путь»: Притяжения больше нет фотографии
«Млечный путь»: Притяжения больше нет фотографии
«Млечный путь»: Притяжения больше нет фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Блинова Людмила (Архангельск)   30.01.2016 - 00:45
Фильм понравился. Тема вечная - отношения между родными людьми: расстаться легко, но, именно, сложившаяся ситуация помогает понять им, что любовь жива, что друг без друга - никак. Природа Байкала занимает... читать далее>>
№ 2
Е. Маховецкая   12.01.2016 - 02:03
Людмила! Как красиво Вы рассказали о фильме! Спасибо! Верю Вам и смотреть не буду! ... читать далее>>
№ 1
Людмила Егорова (Тверь)   3.01.2016 - 01:59
Фильм " Млечный путь"- сплошное разочарование. Идея не понятна, сюжет неинтересен: весь фильм построен на поисках различных персонажей. Что касается операторской работы , то ее нет: сплошные... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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