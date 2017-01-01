«Шерлок»: «Убийственная шутка»

Рождественский эпизод, в котором сериал вновь дразнит поклонников
Через два года после третьего сезона «Шерлока» в эфире BBC One (в России - Первого канала) показали рождественскую серию, события которой разворачиваются в викторианскую эпоху и где авторский дуэт Гэтисс-Моффат с особым энтузиазмом дразнит зрительские ожидания.
Конец XIX века. Вернувшийся со второй англо-афганской войны доктор Ватсон (Мартин Фриман) ищет доступное жилье в глубоко неприятном ему Лондоне, на почве чего и сводит знакомство с эксцентричным мужчиной по имени Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч), с которым ближайшие годы будет не только делить квартирку по адресу Бейкер-стрит 221-б, но и исследовать криминальный мир британской столицы, заодно выступая летописцем преимущественно побед величайщего сыщика.
В 1895 году разошедшиеся было дороги Холмса и счастливо женатого Ватсона пересекаются вновь: сначала Бейкер-стрит робко посещает Лестрейд (Руперт Грэйвз) с известием о загадочном убийстве (невеста Томаса Риколетти кончает жизнь самоубийством, а потом воскресает и кончает жениха); затем приходит известие, что мстительный дух в подвенечном платье и письмо с апельсиновыми зернышками третируют семейство Кармайкл, что наводит Ватсона на мысль о близнецах, а Холмса - о глупости закадычного напарника.
В полуторачасовом викторианском спешле «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат все-таки помещают Шерлока Холмса с профилем Камбербэтча в декорации времен Конан Дойля, удовлетворяя давнее зрительское любопытство и частично оправдывая двухгодичную паузу между полноценными сезонами. Понимая ограниченность кунштюка, особенно - на фоне возросшего интереса к реальной или альтернативной викторианской эпохе (например, сериалы «Страшные сказки», «Джекил и Хайд», «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», появившиеся за время отсутствия «Шерлока» в эфире), Моффат и Гэтисс используют толстый слой фан-сервиса лишь как трюк с переодеванием, маскирующий ловкий эпилог к неудачному третьему сезону.
Замикшировав сюжет рассказа «Пять зернышек апельсина» и историю про привидение-мстителя, Моффат с Гэтиссом акцентируют внимание на движении суфражисток и вообще иронизируют над символическими ролями женщин в цикле Конан Дойля (а заодно и Ватсона), попутно вновь играя на нежных струнах фанатских душ (особенно тех, что увлекаются слэшем).
[Абзац по содержанию спешла, содержащий спойлеры >>]Возникновение призрака Мориарти (Эндрю Скотт) и долгий разговор о смерти с облизыванием пистолетного ствола выглядит откровенным шутовством, впрочем, и вся рождественская серия - площадной розыгрыш, семипроцентный кокаиновый трип великого сыщика, для которого смерть главного оппонента становится невозместимой утратой. В сущности, Гэтисс и Моффат констатируют очевидную взаимозависимость антиподов на манер комикса «Убийственная шутка» Алана Мура, где Бэтмен и Джокер обрекаются на вечную борьбу, когда каждый хочет уничтожить оппонента, но и не может этого сделать - иначе все потеряет смысл. Подкошенный утратой ключевого раздражителя, Холмс ищет в чертогах разума (чем не крепость одиночества Супермена из той же комикс-вселенной) подтверждение гибели Мориарти. Доказательство потери того самого смысла, которого так ощутимо не хватало легкомысленному третьему сезону, умудрившемуся встать на ноги лишь с возникновением фигуры сильного соперника (Ларс Миккельсен). Двухгодичный перерыв, списываемый на занятость Камбербэтча и Фримана, произрастает отсюда же: вслед за Конан Дойлем, вынужденно воскресившим великого сыщика, создатели сериала не знают, куда вести эту историю дальше. После великого противостояния нет смысла возвращаться к дежурному, пускай и ловкому процедуралу, после смерти - глупо воскресать в рутину или старость (про это уже сняли фильм «Мистер Холмс» с Иэном МакКеленом). У детективов не бывает идеальных финалов, только необязательные послесловия - вроде того, что настигло другой мощный процедурал BBC - «Лютера», вернувшегося в конце прошлого года на так называемый четвертый сезон (две серии вместо обычных четырех).
Все эти трюки на выходе оказались сборником гэгов, милых переодеваний, очевидных параллелей между XIX и XXI веком, а также напоминанием о неизбежности какого-никакого финала - что для располневшего Майкрофта, что для великого сыщика, что для читателей и зрителей. Впрочем, у мифа о Шерлоке Холмсе есть все шансы прожить еще пару столетий, в то время как «Шерлоку» явно пора закругляться - пока он совсем не превратился в бессвязную буффонаду и самопародию (а в идеале это нужно было сделать после второго сезона).
обсуждение >>