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«Герой»: Не ведают, что творят

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5 ноября 2017
Дима Билан на съёмках нового клипа про любовь и войну

«Герой»: Не ведают, что творят

Поручик Андрей Долматов (Дима Билан) знакомится с княжной Верой Чернышёвой (Светлана Иванова), едва не задавив её лошадью. Молодые люди влюбляются и хотят пожениться. Однако счастье расстраивает война: Долматов отправляется на фронт, а Вера становится медсестрой в госпитале. Через много лет правнук поручика, автомеханик Андрей Куликов (снова Билан), едет в Париж, чтобы оценить раритетный автомобиль некой княгини Езерской (Лилита Озолиня). Там он встречает девушку (снова Иванова), которая не только покоряет его сердце, но и оказывается родственницей возлюбленной его прадеда.

Приём чередования разных эпох - не редкость в кино, однако исторической мелодраме «Герой» это явно не идет на пользу. А все потому, что логические связки между эпизодами отсутствуют и сюжет ни к чему не ведет. Просто одни и тех же актёры в разных костюмах «скачут» перед глазами, создавая впечатление просмотра чужого фотоальбома, когда странички перелистываются так быстро, что глаз не успевает зацепиться за что-то важное, или видеоклипа, где сцены чередуются в произвольном порядке, а главной мысли нет. Вот персонаж Билана принимает решение остаться в Париже, чтобы найти девушку, в которую влюбился с первого взгляда. А вот - он уже в Москве, в своём автосалоне. И между этими эпизодами - пропасть. Чтобы в неё не упасть, зрителю нужно самому додумывать сюжет. Словно создатели предлагают ему из кубиков с буквами «О», «П», «Ж» и «А» собрать слово «вечность».

«Герой»: Не ведают, что творят

Выбор знаменитого поп-певца на главную роль, вероятно, был обусловлен его популярностью среди молодой аудитории, которую во что бы то ни было нужно затащить в кино на российский патриотический фильм - в отместку «Бэтменам» и «Дэдпулам». Дима Билан закончил ГИТИС в 2005 году и за 10 лет сыграл несколько незначительных ролей в не самых лучших проектах. И вот теперь - роль главная, да ещё какая роскошная: серьезная, драматическая. Но давайте будем честными: Билан - плохой актёр. Да и не актёр он вовсе. Несмотря на то, что ему достались сразу два персонажа, в его задачу входило только смотреть на товарищей по съёмочной площадке и молчать. Реплик ему за весь фильм отвели в лучшем случае на полстраницы.

Зато, как ни парадоксально, у «Героя» целых два сценариста: Ольга Погодина-Кузьмина, работавшая с Файнсом и Глаголевой над «Двумя женщинами», и Наталья Дорошкевич, для которой эта лента стала дебютной. Выглядит все это так, словно каждый из актёров сам выдумывал себе реплики: Александр Адабашьян «написал себе» типичную занудно-комичную роль и стал лучшим персонажем ленты, Александр Васильев «сделал» из парижской квартиры филиал «Модного приговора»... а вот Дима Билан «не смог написать себе» что-либо внятное и предпочел многозначительные пафосные фразы, которые не раз звучали в других фильмах о любой войне, никак не раскрывают персонажа, а делают его лишь одним из многих, ничем не примечательным. С героиней Юлии Пересильд поступили совсем уж примитивно, введя её в повествование только для того, чтобы худо-бедно объяснить, откуда у Билана-деда взялся Билан-внук.

«Герой»: Не ведают, что творят

Заявленный бюджет картины - 7 миллионов долларов - съёмочная группа, вероятно, целиком израсходовала на поездку в Париж. Иначе как объяснить то, что целый час герои только говорят о какой-то мифической войне, но ни одной батальной сцены зрителям не показывают. Под конец есть эпизод с переправой, когда на белых нападают красные, но он нужен лишь для того, чтобы распрощаться с «одним из Биланов» и добавить православный мотив (куда же в патриотическом фильме без него), вложив в уста священника слова сами знаете кого: «Не ведают, что творят».

Любовь на фоне исторических катаклизмов - вообще отдельная тема в кино. Взять хотя бы того же «Адмирала» с Константином Хабенским, где демонстрируется та же эпоха. Но если там любовная линия трогательная и более-менее убедительная, то здесь вся романтика - это пара якобы томных взглядов, поворотов головы в слоу-мо и несколько неудавшихся поцелуев, прерываемых по канону самых заезженных штампов кинематографа. Есть однако же у «Героя» и один плюс - хронометраж, который не дотягивает даже до 1,5 часов. И настоящим героем здесь является зритель, который не только заплатил за просмотр деньги, но и выдержал эту экранную пытку до конца.

«Герой» в прокате с 31 марта.


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обсуждение >>
№ 38
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   18.04.2016 - 11:26
Дался вам это Билан. Ну это хорошая пиар-акция. И в кадре смотрится прилично. Меня больше раздражает Иванова. Пихают её везде к месту и не месту. И постоянно разные принцы прямо голову от неё теряют. От... читать далее>>
№ 37
Рассвет   9.04.2016 - 10:20
Переход на личности - свидетельство недостатка аргументации :)) ... читать далее>>
№ 36
Primory_Lady   8.04.2016 - 13:34
... Обоснуйте детали Вашего недовольства? Предвзятое отношение к Билану, не глядя фильм? Уже вошло в моду шаблонно судить о том, чего не видел сам:) читать далее>>
№ 35
Primory_Lady   8.04.2016 - 13:31
... Смешно как раз отвергать очевидное:) Каждый от рождения талантлив и впитывает то, что предоставляет окружение. И это научно доказанный факт:) Не хотите это знать - не значит, что этого нет:) Только... читать далее>>
№ 34
алексей ли (рязань)   8.04.2016 - 13:22
уже вошло в моду снимать не кино а полную ерунду.билан актёр вообще смешно . читать далее>>
Всего сообщений: 37
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