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«Молодой папа»: Святость - не тупость

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23 апреля 2017
Закончился первый сезон сериала «Молодой папа» - нарядной драмы Паоло Соррентино, транслировавшейся на HBO, Canal+ и Sky Atlantic (в России - Амедиатека). История самого молодого Папы Римского, вдобавок первого американца во главе католической церкви, начиналась как претендующий на реализм анекдот, в котором молодой понтифик оказался настолько консервативным, что взвыли даже морщинистые кардиналы, годящиеся ему в отцы и деды. Впрочем, оружие Соррентино не столько ирония, сколько балансирование между сатирой и проповедью. По итогам десяти серий он высказался на множество злободневных тем, а шоу уже продлили на второй сезон.

«Молодой папа»: Святость - не тупость

Кардиналу Ленни Белардо (одна из лучших за последнее время роль Джуда Лоу) исполнилось 47, когда его избрали Папой Римским: он перебрался из Нью-Йорка в Ватикан, оставив в столе пачку любовных писем к единственной девушке, которая обожгла его сердце в далекой юности. Влиятельный кардинал Войелло посчитал, что «юношей» будет проще управлять, и сагитировал коллег голосовать за него в обход фаворита - кардинала Спенсера (Джеймс Кромвелл), наставника нового Папы. История Белардо - ныне Папы Пия XIII - полна пронзительных, мелодраматических нюансов: выросший в приюте сирота, которого бросили родители-хиппи; смертельно красивый итало-американец, так и не познавший радостей плоти; мужчина в самом расцвете сил, достигший такой власти, о которой не мог и мечтать, но так и оставшийся в глубине души ребенком, тоскующим по родителям; наконец, «Молодой папа» - это история святого, который ворвался в утрамбованный старыми и новыми традициями Ватикан, святого, который то ли в шутку, то ли взаправду периодически объявляет, что в Бога-то и не верит.

«Молодой папа»: Святость - не тупость

Итальянец Соррентино - едва ли не главный современный режиссер Апеннин - для такого материала постановщик, пожалуй, идеальный: амбициозный, эрудированный, умеющий снять пронзительно, глянцево, красиво, не боящийся свалиться в раздражающую нарочитость и регулярно туда соскальзывающий. Его стиль - на стыке пошлого и великого: классические симфонии плюс танцевальная музыка (I’m sexy and I know it), цветовая гамма и мизансцены полотен Ренессанса плюс глянцевая клиповая эстетика и выпендрежный монтаж, вечная насмешка плюс патетичные монологи о самом важном. Соррентино, который лишь на год младше собственного героя (и в этом тоже можно углядеть нескромное послание), кинематографический франт и пижон, чем многих раздражает до зубного скрежета, и «Молодой папа» в этом смысле затыкает за пояс все последние работы режиссера: сериал про Ватикан избыточен даже по меркам итальянца. Шоу попросту лопается от деталей: камерарий кардинал Войелло (Сильвио Орландо, похожий на любимца Соррентино Тони Сервилло) болеет за «Наполи» и носит в карманах три смартфона с изображениями футболистов любимого клуба, другой кардинал чередует сигаретные затяжки с «поцелуями» аппарата искусственной вентиляции легких. Сестра Мэри (Дайан Китон), воспитавшая нынешнего Папу, обожает играть в баскетбол. В каждом духовное сочетается с плотскими хобби. И это нагромождение так бесстыдно, что даже очаровательно.

«Молодой папа»: Святость - не тупость

Форма конгениальна содержанию: за десять серий Соррентино успел многое. Затронуть подковерные игры в Ватикане, аборты и протесты феминисток, педофильские скандалы вокруг священников, религиозные миссии в Африке. Наконец, изобразить религию как явление шоу-бизнеса: кардинал Войелло издает одну автобиографию за другой, портрет Папы наносят на тарелки (самый успешный в католическом мире мерчендайз). «Кто самый великий писатель, композитор и режиссер?» - спрашивает Пий XIII у пресс-секретаря (Сесиль де Франс), шокированной тем, что Папа не хочет показывать верующим свой лик. Правильные ответы - Сэлинджер, Daft punk и Кубрик. Затворники и мистификаторы. Такой же путь избирает и он - сирота, в поисках родительской любви обратившийся в богу, дошедший до высшего чина, но так и не нашедший того, что искал. Возможно потому, что оно всегда было с ним: и тут уже не разберешься, совпадение то или дар, обрел его упёртый мальчуган в стремлении заслужить божественную любовь или был изначально им награжден. Как бы политические схемы Ватикана ни пытались сбить его с дороги, действия Папы в итоге заставляют всех отступить и поверить (да и сам Пий XIII не стесняется пересматривать радикально-консервативные взгляды). «Счастливые мы или слепые?» - вопрошает он в финальной проводи. В сущности, какая разница.

Смотрите с 1 декабря в Амедиатеке и с января на канале AMEDIA Premium.


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«Молодой папа»: Святость - не тупость фотографии
«Молодой папа»: Святость - не тупость фотографии
«Молодой папа»: Святость - не тупость фотографии
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   9.12.2016 - 10:41
Пожалуй, лучшая роль Джуда Лоу. Одновременно и сладки и гадкий. читать далее>>
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