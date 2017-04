«Молодой папа»: Святость - не тупость

Кардиналу Ленни Белардо (одна из лучших за последнее время роль Джуда Лоу ) исполнилось 47, когда его избрали Папой Римским: он перебрался из Нью-Йорка в Ватикан, оставив в столе пачку любовных писем к единственной девушке, которая обожгла его сердце в далекой юности. Влиятельный кардинал Войелло посчитал, что «юношей» будет проще управлять, и сагитировал коллег голосовать за него в обход фаворита - кардинала Спенсера ( Джеймс Кромвелл ), наставника нового Папы. История Белардо - ныне Папы Пия XIII - полна пронзительных, мелодраматических нюансов: выросший в приюте сирота, которого бросили родители-хиппи; смертельно красивый итало-американец, так и не познавший радостей плоти; мужчина в самом расцвете сил, достигший такой власти, о которой не мог и мечтать, но так и оставшийся в глубине души ребенком, тоскующим по родителям; наконец, «Молодой папа» - это история святого, который ворвался в утрамбованный старыми и новыми традициями Ватикан, святого, который то ли в шутку, то ли взаправду периодически объявляет, что в Бога-то и не верит.Итальянец Соррентино - едва ли не главный современный режиссер Апеннин - для такого материала постановщик, пожалуй, идеальный: амбициозный, эрудированный, умеющий снять пронзительно, глянцево, красиво, не боящийся свалиться в раздражающую нарочитость и регулярно туда соскальзывающий. Его стиль - на стыке пошлого и великого : классические симфонии плюс танцевальная музыка ( I’m sexy and I know it ), цветовая гамма и мизансцены полотен Ренессанса плюс глянцевая клиповая эстетика и выпендрежный монтаж, вечная насмешка плюс патетичные монологи о самом важном. Соррентино, который лишь на год младше собственного героя (и в этом тоже можно углядеть нескромное послание), кинематографический франт и пижон, чем многих раздражает до зубного скрежета, и «Молодой папа» в этом смысле затыкает за пояс все последние работы режиссера: сериал про Ватикан избыточен даже по меркам итальянца. Шоу попросту лопается от деталей: камерарий кардинал Войелло ( Сильвио Орландо , похожий на любимца Соррентино Тони Сервилло ) болеет за «Наполи» и носит в карманах три смартфона с изображениями футболистов любимого клуба, другой кардинал чередует сигаретные затяжки с «поцелуями» аппарата искусственной вентиляции легких. Сестра Мэри ( Дайан Китон ), воспитавшая нынешнего Папу, обожает играть в баскетбол. В каждом духовное сочетается с плотскими хобби. И это нагромождение так бесстыдно, что даже очаровательно.Форма конгениальна содержанию: за десять серий Соррентино успел многое. Затронуть подковерные игры в Ватикане, аборты и протесты феминисток, педофильские скандалы вокруг священников, религиозные миссии в Африке. Наконец, изобразить религию как явление шоу-бизнеса: кардинал Войелло издает одну автобиографию за другой, портрет Папы наносят на тарелки (самый успешный в католическом мире мерчендайз). «» - спрашивает Пий XIII у пресс-секретаря ( Сесиль де Франс ), шокированной тем, что Папа не хочет показывать верующим свой лик. Правильные ответы - Сэлинджер, Daft punk и Кубрик. Затворники и мистификаторы. Такой же путь избирает и он - сирота, в поисках родительской любви обратившийся в богу, дошедший до высшего чина, но так и не нашедший того, что искал. Возможно потому, что оно всегда было с ним: и тут уже не разберешься, совпадение то или дар, обрел его упёртый мальчуган в стремлении заслужить божественную любовь или был изначально им награжден. Как бы политические схемы Ватикана ни пытались сбить его с дороги, действия Папы в итоге заставляют всех отступить и поверить (да и сам Пий XIII не стесняется пересматривать радикально-консервативные взгляды). «» - вопрошает он в финальной проводи. В сущности, какая разница.