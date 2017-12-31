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Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

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31 декабря 2017
На всех парах мчимся в Новый Год, на ковре-самолёте диване долгих праздничных каникул! 1 января нажмём ослабевшей от праздничных тостов рукой кнопку телевизионного пульта, а там... И сказки, и классика советского кино, и давно знакомые голливудские ленты, и даже телепремьеры. Кино-Театр.ру заботливо собрал для вас все фильмы в один список, чтобы никто ничего не пропустил.

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

Сразу о главном: 1 января в 20:30 на канале Россия 1 состоится телепремьера фильма-сказки «Последний богатырь», а в 22:35 там же покажут блокбастер Фёдора Бондарчука «Притяжение». Обращаем ваше внимание на некоторые особенности программ! По Первому каналу со 2 по 7 января рано утром будут показывать одну из классических киносказок Александра Роу или Александра Птушко; ближе к полуночи, со 2 по 10 января - по одной серии «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем в заглавной роли, а глубокой ночью с 1 по 3 января можно будет увидеть трилогию «Ночь в музее». Канал СТС покажет нам почти всего «Гарри Поттера», трилогию «Дети шпионов» и комедийную тетралогию «Такси» (которую полностью удобнее всего посмотреть с утра 7 января). Канал РЕН ТВ с 3 по 5 января покажет интересную мини-ретроспективу фильмов Алексея Балабанова и «Особенности национальной... » (охоты, рыбалки и даже политики), все подряд, 6 января.

И, конечно, первый день нового кино-года почти безраздельно принадлежит нашим любимым фильмам Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая!

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

1 января

08:55 «Ирония судьбы, или С легким паром!» Россия 1
12:10 «Служебный роман» 1 канал
12:25 «Джентльмены удачи» Россия 1
13:00 «Самый лучший день» НТВ
14:40 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1 канал
16:00 «Иван Васильевич меняет профессию» 1 канал
16:20 «Бриллиантовая рука» Россия 1
16:45 «Чародеи» (1-я и 2-я серии) Культура
16:55 «Приходи на меня посмотреть» НТВ
20:30 «Последний богатырь» Россия 1
21:00 «Гарри Поттер и Философский камень» СТС
21:45 «Ищите женщину» (1-я и 2-я серии) Культура
22:35 «Притяжение» Россия 1
00:00 «Великолепная семерка» 1 канал
02:00 «Ночь в музее» 1 канал

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

2 января

06:35 «Садко» 1 канал
10:15 «Морозко» 1 канал
12:15 «Один дома» 1 канал
12:15 «Бетховен» ТВ3
13:05 «Гарри Поттер и Философский камень» СТС
14:00 «Бетховен-2» ТВ3
14:10 «Один дома-2» 1 канал
17:40 «Последний богатырь» Россия 1
19:40 «Обыкновенное чудо» Культура
21:00 «Гарри Поттер и Тайная комната» СТС
21:20 «Аватар» 1 канал
00:15 «Шерлок Холмс: Шесть Тэтчер» 1 канал
02:05 «Ночь в музее-2» 1 канал

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

3 января

07:10 «Морозко» 1 канал
12:55 «Гарри Поттер и Тайная комната» СТС
19:45 «Брат» РЕН ТВ
21:40 «Брат-2» РЕН ТВ
20:30 «Зигзаг удачи» Культура
21:00 «Гарри Поттер и Кубок огня» СТС
23:20 «Шерлок Холмс: Его последний обет» 1 канал
01:10 «Ночь в музее: Секрет гробницы» 1 канал
00:00 «Сестры» РЕН ТВ
01:40 «Мне не больно» РЕН ТВ

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

4 января

07:10 «Сказка о царе Салтане» 1 канал
09:25 «Дети шпионов» СТС
11:10 «Дети шпионов-2. Остров несбывшихся надежд» СТС
13:05 «Гарри Поттер и Кубок огня» СТС
15:00 «Стакан воды» (1-я и 2-я серии) Культура
19:20 «О бедном гусаре замолвите слово» (1-я и 2-я серии) Культура
21:00 «Гарри Поттер и Принц-полукровка» СТС
23:25 «Шерлок Холмс: Последнее дело» 1 канал
01:00 «Бумер» РЕН ТВ
01:15 «Роман с камнем» 1 канал
03:00 «Бумер. Фильм второй» РЕН ТВ

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

5 января

07:10 «Марья-искусница» 1 канал
09:00 «Брат» РЕН ТВ
09:35 «Дети шпионов-2. Остров несбывшихся надежд» СТС
10:45 «Брат-2» РЕН ТВ
11:30 «Дети шпионов-3. В трёх измерениях» СТС
13:10 «Жмурки» РЕН ТВ
13:05 «Гарри Поттер и Принц-полукровка» СТС
18:55 «Чёрная молния» СТС
19:20 «Гараж» Культура
20:15 «ДМБ» РЕН ТВ
21:00 «Чего хотят женщины?» СТС
23:20 «Шерлок Холмс: Скандал в Белгравии» 1 канал
01:15 «Жемчужина Нила» 1 канал

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

6 января

07:10 «Золотые рога» 1 канал
12:30 «Такси» СТС
14:10 «Такси-2» СТС
19:00 «Особенности национальной охоты» РЕН ТВ
20:50 «Особенности национальной рыбалки» РЕН ТВ
22:15 «Крылья» Культура
22:45 «Особенности национальной охоты в зимний период» РЕН ТВ
23:35 «Форрест Гамп» СТС
00:15 «Особенности национальной политики» РЕН ТВ
01:50 «Особенности подледного лова» РЕН ТВ

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

7 января

07:00 «Эта веселая планета» Культура
07:10 «Огонь, вода и... медные трубы» 1 канал
08:15 «Ёлки лохматые» Россия 1
09:05 «Приключения Буратино» Культура
09:15 «Такси» СТС
11:00 «Такси-2» СТС
12:40 «Такси-3» СТС
14:15 «Такси-4» СТС
15:00 «Дед Мороз. Битва магов» НТВ
15:10 «Красавец-мужчина» Культура
16:30 «Оз. Великий и ужасный» СТС
19:00 «Как Гринч украл Рождество» СТС
19:25 «Зимний вечер в Гаграх» Культура
21:00 «Малефисента» СТС
00:30 «Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля» 1 канал

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

8 января

08:30 «Три орешка для Золушки» 1 канал
09:55 «Мэри Поппинс, до свидания!» (1-я и 2-я серии) Культура
10:15 «Полосатый рейс» 1 канал
14:10 «Приключения Паддингтона» СТС (повтор в 01:10)
14:20 «Титаник» 1 канал
15:15 «Цыган» Культура
16:30 «Малефисента» СТС
17:45 «Три мушкетера» (1-я серия - «Подвески королевы» и 2-я серия - «Месть миледи») Культура
18:20 «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» СТС
21:00 «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» СТС
22:30 «Бен-Гур» 1 канал
00:45 «Пляж» 1 канал

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

9 января

10:45 «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» СТС
11:15 «Три мушкетера» (1-я серия - «Подвески королевы» и 2-я серия - «Месть миледи») Культура
14:05 «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» СТС
20:00 «Дикий, дикий Вест» РЕН ТВ
21:00 «Дивергент» СТС
23:00 «Знакомьтесь: Джо Блэк» ТВ3
23:55 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад» 1 канал

Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

10 января

09:45 «Дивергент» СТС
21:00 «Инсургент» СТС
23:00 «Пиковая дама: Черный обряд» ТВ3
23:55 «Шерлок Холмс: Пустой катафалк» 1 канал
00:45 «Черный лебедь» ТВ3

Приятных вам каникул, дорогие читатели! Возможные изменения в программе от нас не зависят, зато многие фильмы идут с повторами, и можно найти удобный момент для их просмотра (или пересмотра). С Новым годом!
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Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы? фотографии
Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы? фотографии
Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы? фотографии
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