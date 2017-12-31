Что смотреть по телевизору в новогодние каникулы?

На всех парах мчимся в Новый Год, на ковре-самолёте диване долгих праздничных каникул! 1 января нажмём ослабевшей от праздничных тостов рукой кнопку телевизионного пульта, а там... И сказки, и классика советского кино, и давно знакомые голливудские ленты, и даже телепремьеры. Кино-Театр.ру заботливо собрал для вас все фильмы в один список, чтобы никто ничего не пропустил.
Сразу о главном: 1 января в 20:30
на канале Россия 1
состоится телепремьера фильма-сказки «Последний богатырь
», а в 22:35 там же покажут блокбастер Фёдора Бондарчука «Притяжение
». Обращаем ваше внимание на некоторые особенности программ! По Первому каналу со 2 по 7 января
рано утром будут показывать одну из классических киносказок Александра Роу
или Александра Птушко
; ближе к полуночи, со 2 по 10 января
- по одной серии «Шерлока
» с Бенедиктом Камбербэтчем
в заглавной роли, а глубокой ночью с 1 по 3 января
можно будет увидеть трилогию «Ночь в музее
». Канал СТС
покажет нам почти всего «Гарри Поттера
», трилогию «Дети шпионов
» и комедийную тетралогию «Такси»
(которую полностью удобнее всего посмотреть с утра 7 января
). Канал РЕН ТВ с 3 по 5 января
покажет интересную мини-ретроспективу фильмов Алексея Балабанова
и «Особенности национальной...
» (охоты, рыбалки и даже политики), все подряд, 6 января
.
И, конечно, первый день нового кино-года почти безраздельно принадлежит нашим любимым фильмам Эльдара Рязанова
и Леонида Гайдая
!
1 января
08:55 «Ирония судьбы, или С легким паром!
» Россия 1
12:10 «Служебный роман
» 1 канал
12:25 «Джентльмены удачи
» Россия 1
13:00 «Самый лучший день
» НТВ
14:40 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
» 1 канал
16:00 «Иван Васильевич меняет профессию
» 1 канал
16:20 «Бриллиантовая рука
» Россия 1
16:45 «Чародеи
» (1-я и 2-я серии) Культура
16:55 «Приходи на меня посмотреть
» НТВ
20:30 «Последний богатырь
» Россия 1
21:00 «Гарри Поттер и Философский камень
» СТС
21:45 «Ищите женщину
» (1-я и 2-я серии) Культура
22:35 «Притяжение
» Россия 1
00:00 «Великолепная семерка
» 1 канал
02:00 «Ночь в музее
» 1 канал
2 января
06:35 «Садко
» 1 канал
10:15 «Морозко
» 1 канал
12:15 «Один дома
» 1 канал
12:15 «Бетховен
» ТВ3
13:05 «Гарри Поттер и Философский камень
» СТС
14:00 «Бетховен-2
» ТВ3
14:10 «Один дома-2
» 1 канал
17:40 «Последний богатырь»
Россия 1
19:40 «Обыкновенное чудо
» Культура
21:00 «Гарри Поттер и Тайная комната
» СТС
21:20 «Аватар
» 1 канал
00:15 «Шерлок Холмс: Шесть Тэтчер
» 1 канал
02:05 «Ночь в музее-2
» 1 канал
3 января
07:10 «Морозко
» 1 канал
12:55 «Гарри Поттер и Тайная комната
» СТС
19:45 «Брат
» РЕН ТВ
21:40 «Брат-2
» РЕН ТВ
20:30 «Зигзаг удачи
» Культура
21:00 «Гарри Поттер и Кубок огня
» СТС
23:20 «Шерлок Холмс: Его последний обет
» 1 канал
01:10 «Ночь в музее: Секрет гробницы
» 1 канал
00:00 «Сестры
» РЕН ТВ
01:40 «Мне не больно
» РЕН ТВ
4 января
07:10 «Сказка о царе Салтане
» 1 канал
09:25 «Дети шпионов
» СТС
11:10 «Дети шпионов-2. Остров несбывшихся надежд
» СТС
13:05 «Гарри Поттер и Кубок огня
» СТС
15:00 «Стакан воды
» (1-я и 2-я серии) Культура
19:20 «О бедном гусаре замолвите слово
» (1-я и 2-я серии) Культура
21:00 «Гарри Поттер и Принц-полукровка
» СТС
23:25 «Шерлок Холмс: Последнее дело
» 1 канал
01:00 «Бумер
» РЕН ТВ
01:15 «Роман с камнем
» 1 канал
03:00 «Бумер. Фильм второй
» РЕН ТВ
5 января
07:10 «Марья-искусница
» 1 канал
09:00 «Брат
» РЕН ТВ
09:35 «Дети шпионов-2. Остров несбывшихся надежд
» СТС
10:45 «Брат-2
» РЕН ТВ
11:30 «Дети шпионов-3. В трёх измерениях
» СТС
13:10 «Жмурки
» РЕН ТВ
13:05 «Гарри Поттер и Принц-полукровка
» СТС
18:55 «Чёрная молния
» СТС
19:20 «Гараж
» Культура
20:15 «ДМБ
» РЕН ТВ
21:00 «Чего хотят женщины?
» СТС
23:20 «Шерлок Холмс: Скандал в Белгравии
» 1 канал
01:15 «Жемчужина Нила
» 1 канал
6 января
07:10 «Золотые рога
» 1 канал
12:30 «Такси
» СТС
14:10 «Такси-2
» СТС
19:00 «Особенности национальной охоты
» РЕН ТВ
20:50 «Особенности национальной рыбалки
» РЕН ТВ
22:15 «Крылья
» Культура
22:45 «Особенности национальной охоты в зимний период
» РЕН ТВ
23:35 «Форрест Гамп
» СТС
00:15 «Особенности национальной политики
» РЕН ТВ
01:50 «Особенности подледного лова
» РЕН ТВ
7 января
07:00 «Эта веселая планета
» Культура
07:10 «Огонь, вода и... медные трубы
» 1 канал
08:15 «Ёлки лохматые
» Россия 1
09:05 «Приключения Буратино
» Культура
09:15 «Такси
» СТС
11:00 «Такси-2
» СТС
12:40 «Такси-3
» СТС
14:15 «Такси-4
» СТС
15:00 «Дед Мороз. Битва магов
» НТВ
15:10 «Красавец-мужчина
» Культура
16:30 «Оз. Великий и ужасный
» СТС
19:00 «Как Гринч украл Рождество
» СТС
19:25 «Зимний вечер в Гаграх
» Культура
21:00 «Малефисента
» СТС
00:30 «Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля
» 1 канал
8 января
08:30 «Три орешка для Золушки
» 1 канал
09:55 «Мэри Поппинс, до свидания!
» (1-я и 2-я серии) Культура
10:15 «Полосатый рейс
» 1 канал
14:10 «Приключения Паддингтона
» СТС (повтор в 01:10)
14:20 «Титаник
» 1 канал
15:15 «Цыган
» Культура
16:30 «Малефисента
» СТС
17:45 «Три мушкетера»
(1-я серия - «Подвески королевы
» и 2-я серия - «Месть миледи
») Культура
18:20 «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1
» СТС
21:00 «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2
» СТС
22:30 «Бен-Гур
» 1 канал
00:45 «Пляж
» 1 канал
9 января
10:45 «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1
» СТС
11:15 «Три мушкетера»
(1-я серия - «Подвески королевы
» и 2-я серия - «Месть миледи
») Культура
14:05 «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2
» СТС
20:00 «Дикий, дикий Вест
» РЕН ТВ
21:00 «Дивергент
» СТС
23:00 «Знакомьтесь: Джо Блэк
» ТВ3
23:55 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад
» 1 канал
10 января
09:45 «Дивергент
» СТС
21:00 «Инсургент
» СТС
23:00 «Пиковая дама: Черный обряд
» ТВ3
23:55 «Шерлок Холмс: Пустой катафалк
» 1 канал
00:45 «Черный лебедь
» ТВ3
Приятных вам каникул, дорогие читатели! Возможные изменения в программе от нас не зависят, зато многие фильмы идут с повторами, и можно найти удобный момент для их просмотра (или пересмотра). С Новым годом!
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