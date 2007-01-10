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По секрету всему свету, всё что видел - расскажу

10 января
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10 января 2007
Ровно 30 лет назад, в новогодние каникулы, на киноэкраны впервые вышел фильм «По секрету всему свету». Истории Дениски и его друзей были признаны настоящим детским блокбастером. За три десятилетия его посмотрели миллионы детей и взрослых. Отметить юбилей фильма в Минске собрались исполнители главных ролей. Они видятся редко, но когда встречаются, называют друг друга именами своих героев - Дениска и Левка. История о Денисе Кораблеве и его друзьях впервые вышла на экраны в январе 1976 года, и спустя три десятилетия «По секрету всему свету» признали детским блокбастером.
Владимиру Станкевичу тогда было 10 лет, Георгию Белову - 8. Съемки фильма длились целый год. Это было лучшее время моего детства, вспоминает Георгий.Георгий Белов, исполнитель роли Левки Бурина: «Ассистенты приходили в школу и снимали меня с уроков, это было такое счастье!»Жора, он же Левка, был самым маленьким актером на площадке и самым чудным. Он заикался, произнося свой текст, а на озвучке, ко всеобщему удивлению, «попадал» в свои заикания. Георгий сейчас работает строителем в Минске, Владимир - московский шоумен. Он снялся в более чем 20-ти фильмах, но так и остался Дениской. Владимир Станкевич, исполнитель роли Дениса Кораблева:
«Меня везде представляют как Дениса Кораблева». Есть мороженое или купаться в фонтане Владимир готов был много дублей подряд, а вот плакать в кадре было для него наказанием. Только однажды он плакал по-настоящему, когда режиссер Игорь Добролюбов в шутку пригрозил, что не пустит его на футбол. Большая часть съемок проходила в Минске. В кадре можно легко узнать парк Горького и набережную реки Свислочь, где главные герои фильма гуляли после уроков. А еще - двор в центре Минска, где, к сожалению местных жителей, уже 30 лет ничего не меняется. Этот детский фильм был одним из немногих, который цитировали даже взрослые, а песенку «По секрету всему свету» до сих пор поют на утренниках. А все потому, что даже 30 лет спустя в жизни школьников остались маленькие секреты от взрослых, забавные учителя и папы, которые не умеют готовить курицу.
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