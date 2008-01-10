«Взрыв подсознания» Дарьи Волги

Дарья Волга
, исполнительница роли Гали Рыбкиной в телесериале «Татьянин День», не только замечательная актриса и талантливая певица. Дарья еще и превосходная художница. В этом могли убедиться друзья и коллеги, пришедшие на выставку ее картин, проходившую в галерее Volga в Большом Гнездниковском переулке. Место было выбрано не случайно, ведь владелица галереи двоюродная сестра Даши – Ольга Волга, известная в своих кругах галеристка и художница.
В экспозиции были представлены около десятка картин, написанных в Новой Зеландии и Москве. Однако это лишь небольшая часть работ Волги. К сожалению, многие из ее картин «добраться» до галереи так и не смогли. Целый месяц Дарья разыскивала по почтовым отделениям свои картины, отправленные из Новой Зеландии в Москву. В итоге, она их все-таки нашла, но вот растаможить не успела. В галерее же были представлены такие оригинальные работы, как «Взрыв подсознания», «Неотправленные любовные письма» и другие.
Поздравить Дашу и посмотреть на ее творения пришли многие друзья, в том числе со съемочной площадки «Татьяниного Дня». Среди гостей были, конечно, семья Рыбкиных в полном составе – Вадим Колганов
, Валентина Панина
, Гриша Калинин
, Софья Донианц
, Мария Кивва
, а так же Кирилл Сафонов
, Марина Николаева
и Юрий Каменев
.
Воодушевленная Даша каждому гостю уделяла особое внимание и проводила персональную экскурсию, демонстрируя свои работы. Весь вечер ее не покидала восторженная улыбка и хорошее настроение, а гости искренне восхищались еще одним талантом этой удивительной женщины.
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