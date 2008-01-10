«Взрыв подсознания» Дарьи Волги

анонс

20 апреля в кинотеатре «Художественный» состоялся благотворительный киновечер «Жизнь и судьба Михаила Пуговкина».

13 марта 2007

«Троицу» пиши и пиши, и пиши, думай...

Идея постановки фильма о великом русском иконописце Андрее Рублеве изначально принадлежала Василию Ливанову, замечательному актеру и режиссеру. Он мечтал сыграть роль Рублева и, встретившись с Андреем Михалковым-Кончаловским, рассказал о своем замысле.