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Александр Миндадзе закончил съемки «Диспетчера»

12 января
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12 января 2007
Сценарист и режиссер Александр Миндадзе закончил в Москве съемки своей дебютной картины с рабочим названием «Диспетчер» по собственному сценарию. Роли в фильме исполнили Виталий Кищенко, Александр Робак, Сергей Епишев, Максим Битюков, Мария Матвеева, Клавдия Коршунова, Екатерина Юдина, а также Станислав Дужников. Съемки картины проходили в Минске. В картине рассказывается история человека, потерявшего в авиакатастрофе всю свою семью. Сам Миндадзе о своей картине говорит следующее: «Это картина – о неожиданном обретении свободы в экстремальной ситуации».
- Бывают замыслы, которые рождаются из какой-то детали, а иногда замыслы рождаются из ничего. Сюжет новой картины родился не в связи с какой-то авиаисторией, скажем так, он родился из моих наблюдений за знакомыми людьми, которые потеряв близких и оставшись одни, вдруг обретают какое-то новое качество, новую свободу. Отсюда возникла история о человеке, который обретает свободу в траурные минуты, кощунственную, может быть, свободу. Этой свободы он стесняется и эта свобода рождает его как личность. В обратную сторону был придуман сюжет. Авиационная история пришла потом как двигатель сюжета, как антураж, как среда в котором можно выразить сюжет свободы.
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Александр Миндадзе закончил съемки «Диспетчера» фотографии
Александр Миндадзе закончил съемки «Диспетчера» фотографии
Александр Миндадзе закончил съемки «Диспетчера» фотографии
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