«Миллионер из трущоб». Призы

Фильм Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» (Slumdog Millionaire)
получил 4 премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой Глобус»
в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» (Саймон Бьюфой
), «Лучший композитор» (Алла Раха Раман
).
В России вторую главную роль фильма – Према, ведущего телеигры «Кто хочет стать миллионером?»
- согласился дублировать Дмитрий Дибров
, в декабре объявивший о возвращении на Первый канал
в качестве ведущего отечественной версии шоу.
О фильме
Удивительная история 18-летнего сироты из бомбейских трущоб Джамала Малика.
…Джамал всего в одном шаге от выигрыша в 20 миллионов рупий на телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Арестованный по подозрению в мошенничестве перед последним вопросом, он рассказывает полиции невероятную историю своей жизни в трущобах, о потерянной возлюбленной...
Что делает на этом шоу парень, которому не нужны деньги? И, в конце концов, откуда ему были известны все ответы?
На отечественные экраны картина выходит 12 февраля 2009 года.
Прокатом в России занимается киноторговая компания «Вольга»
.
О компании:
Киноторговая компания «Вольга»
создана в 2008 году. Основным видом деятельности является дистрибьюция кино- и телевизионных фильмов во всех существующих форматах на территории России, СНГ и стран Балтии. Представительства компании расположены в Москве, Лос-Анджелесе и Париже.
Наш каталог содержит более 300 фильмов всех жанров – от психологической драмы до триллера и мистического экшна.
Компания сотрудничает с крупнейшими мировыми производителями: Lionsgate, TF1, Pathe, Lakeshore, Summit, Studio Canal.
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