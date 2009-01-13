Лев Кулешов на канале «Культура»

13 января 2009 года исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося режиссера и теоретика кино Льва Владимировича Кулешова
. Телеканал «Культура» в рубрике «Шедевры старого кино» показывает фильм «Великий утешитель» (16 января, в 11:00). Кулешов
снял ее по собственному сценарию на основе биографии американского писателя О.Генри
в 1933 году. В главных ролях: Константин Хохлов
, Александра Хохлова
, Иван Новосельцев
, Андрей Файт
.
Лев Кулешов
стал легендой еще при жизни, правда, о мировом признании он узнал лишь в 60-е, когда посетил Парижскую синематеку
по приглашению Анри Ланглуа
.
Александр Бенуа
, бывший в дружбе с Кулешовым
, часто говорил ему, что в профиль тот похож на молодого Наполеона. Это смешило всех, но в сфере кинематографа он и вправду оказался великим завоевателем.
Благодаря Кулешову
динамический монтаж во всем мире стали называть русским.
Он основал величайшую киношколу, даже не подозревая о том, что в истории всего кинематографа ей не будет равных по яркости и таланту учеников — будущих режиссеров, которые потом скажут: «Мы делаем картины — Кулешов сделал кинематографию»
.
Как вспоминает Кулешов
, 20-е годы были временами молодости и импровизации. В то время царил голод, заводы не работали, тротуары не чистились, и зимой люди ходили по узким тропинкам сугробах снега, доходивших до вторых этажей.
На улицах, прямо на домах, футуристы вывешивали свои картины. В один из революционных праздников на одной из улиц деревья вместе с листьями были сплошь выкрашены синей краской.
О технической базе киношколы говорить тогда и не приходилось. Одна из кинофабрик, увиденных Кулешовым
в 1919 году, представляла собой следующее зрелище: среди развалин в сугробах снега виднелись остатки полированной мебели, а на столе стояла ржавая заснеженная пишущая машинка с оставшимся листом бумаги. Такова оказалась суровая реальность советской кинематографии в ее первые годы. Любая деятельность в кино могла удержаться лишь на одном энтузиазме. Но именно это и было в избытке у кулешовской группы.
В начале двадцатых в коллективе Льва Кулешова
совершенствуются будущие звезды: Всеволод Пудовкин
станет величайшим режиссером немого кино, снимет фильмы «Мать»
и «Потомок Чингис-Хана»
. Актера Леонида Оболенского
ждет необычайная судьба, которая не уложится и в целый роман... Слава Бориса Барнета
прогремит по всему миру, хотя жизнь его на родине будет нелегкой, и среди самых значимых картин останется его пронзительный фильм «Окраина»
. Владимир Фогель
— один из лучших актеров 20-х годов. Его светлые глаза полны тончайших нюансов чувств и мысли. И он покончит жизнь самоубийством.
Но все трагическое и великое будет потом, хотя никто и не разберет, когда на самом деле кулешовцы окажутся ближе всего к великому. Быть может, именно в тот момент, когда они ставили многочисленные этюды на доморощенной сцене, снимал фильмы «без пленки», сгорая от переутомления, забывая о сне и еде. «В двадцатые годы мы искали и учились, как могли
, — вспоминал Лев Кулешов
. — В те дни многое рождалось впервые. Мы мерзли вместе со своей страной, но мерзли, делая свое дело»
.
Сердце кулешовского
коллектива — яркая, мудрая и одаренная актриса Александра Хохлова
, внучка Третьякова
и Боткина
, прозванная операторами «Бомбейской Чумой»
за свою худобу.
Кулешов
впервые видит ее в киношколе на уроках пластики. Танцующая высокая женщина в оранжевом хитоне приковывает его внимание. Этот знаменитый хитон, в котором эффектно смотрится Хохлова
, принадлежал самой Айседоре Дункан
.
Хохлова — аристократка, которую писали великие художники. В доме ее детства, построенном в стиле петровской эпохи, были «екатерининская» гостиная, обтянутая шелковым штофом и большая «петровская» парадная. Окна выходили в Таврический сад. Пройдет совсем немного времени, и она станет женой Кулешова
. И это не будет мезальянсом — он тоже дворянского происхождения. Волею судеб, они начнут ставить на ноги советскую кинематографию, которая потом отвергнет своих творцов.
1924 год. На экраны выходит первая советская эксцентрическая комедия, названная причудливо: «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
.
Фильм становится гордостью кулешовцев
. Он высмеивает представления капиталистов о советской стране. Судьба молодой Страны Советов, которая только что вышла из эпохи военного коммунизма и еще не попала на благодатную пору нэпа, передана в стиле американской «немой комической». Американец Вест собирает информацию о Советской России, и поздно спохватывается, видя, что попал в руки обманщиков. Тут есть и интрига, и комические сцены, ловко исполненные гэги, прыжки, азартные погони, перестрелки, аферы мошенников, сцены соблазнений и буйных вечеринок.
Ирония Кулешова
не всегда однозначна. Вот перед нами воришка: герой Леонида Оболенского
изображает бывшего аристократа, которого отвергла новая власть. Он с горечью показывает Весту, что на месте церкви вырос клуб, а бывшие миллионеры превратились в бомжей. Если вспомнить благородное происхождение самого Оболенского
, аллегория не покажется смешной. Всевозможные маскировки, увертки и переодевания морочат голову не одному Весту. Большевики, которые приходят восстановить порядок и правду, гораздо более карикатурны, чем сам горе-капиталист, загнанный в ловушку.
Шумный успех окрыляет коллектив. Фильм принят зрителем, Хохлова
, Барнет
, Подобед
, Оболенский
, Фогель
переживают свой звездный час. Похоже, их полюбили.
...Суровый зимний пейзаж. Юкон. Золотоискатели собираются на ужин, но тут происходит нечто ужасное: один из них вскидывает ружье, двое падают замертво... Страхом и ненавистью охвачены лица оставшихся в живых. Высокая худая женщина бросается к убийце, чтобы остановить его. На самом деле на дворе апрель, и в Москве, у Царицынских прудов Лев Кулешов
снимает экранизацию рассказа Джека Лондона «Неожиданное»
. Один из лучших литераторов того времени Виктор Шкловский
помогает Кулешову
написать сценарий.
Постановки фильма режиссер добивается с трудом: на студии не верят, что можно поставить фильм в одной декорации с тремя актерами и при этом удержать внимание зрителя.
Съемки проходят напряженно. Группа работает каждый день, с семи вечера до восьми утра — на морозе, в ледяной воде. Актеры отогреваются в нетопленной избушке и запивают бутерброды с колбасой небольшими порциями чистого спирта, который им выдают из-за физически тяжелых условий работы. Домик, в котором на глазах творится настоящая драма, построен на одном из полуостровков Москвы-реки, в весеннее половодье он всегда покрывается водой. В тот год с наступлением весны неожиданно начинается наводнение, и вода заливает домик все больше и больше. Снимая, оператор Кузнецов
с камерой отступает каждые десять минут. Аппарат все время стоит в воде, а режиссера и оператора не спасают даже высокие охотничьи сапоги.
При съемке крупного плана Фогель
два с половиной часа лежит связанным на льду под брандспойтом и искусственным ветром.
Намокшие провода от аппаратуры то и дело бьют актеров током. Потом Хохлова
скажет, что «электричество помогало ей лучше переживать»
.
От съемки к съемке группа не успевает просушить костюмы.
Обувь для скорейшей просушки придумали засыпать горячим овсом.
Но никому и в голову не приходит жаловаться на трудности. «Какие это были трудные и прекрасные дни!»
, — вспоминал Кулешов
.
Спустя сорок лет Лев Кулешов
прочитает в журнале «Искусство кино», что фильм «По закону»
вошел в «золотой фонд» советской киноклассики. Однако в 1926 году фильм принимают не так однозначно. Часть критики находит картину «слишком тонкой» для широкого зрителя. В прессе можно было обнаружить иронические дискуссии критиков по поводу фильма и прочитать: «Фильма эта — сплошной садизм, истерика, надрыв, театр-гиньоль, утонченное мучительство»
. И дальше: «Абсолютно закономерно, что таких заядлых формалистов, как Шкловский и Кулешов, потянуло на этот сюжет, где есть за что зацепиться куцей анархистской идейке о том, какая бяка есть «закон» и как несчастны становятся люди, связавшиеся с этим злым дядей»
.
Дальнейшая судьба Льва Кулешова
в советском кино складывается не слишком удачно. «Худую и некрасивую» по мнению чиновников Александру Хохлову
отлучают от кинематографа; самого режиссера со всех трибун упрекают в формализме и западничестве. Однако несколько лет спустя Кулешов
ставит фильм «Великий утешитель»
. 1933 год. Фильм становится исповедью режиссера и почти единственным в советском кино рассказом об отношениях между искусством и властью.
Действие происходит в Америке, а исходным материалом служат рассказы О.Генри
. Главный герой, известный писатель, оказывается в тюрьме. Сидя за решеткой, он сочиняет красивые, убаюкивающие истории со счастливым концом. Читающая публика (в лице Дульси — Александры Хохловой
) воспитана на его сентиментальных историях и мечтает устроить свою жизнь по этим правилам.
Жизнь узников, снятая с предельным натурализмом, соседствует на экране с жизнерадостными, «плюшевыми» рассказами писателя, которые поставлены в изящном, виньеточном стиле добрых немых комедий. Здесь — вся кулешовская
ирония и тоска по ушедшим светлым дням немого кино.
Картину в то время не запрещают. О ней просто не принято говорить.
Книгу «50 лет в кино»
, написанную вместе с Александрой Хохловой
, Лев Кулешов
предварил следующими словами: «Важна цель, а она для нас выражается в трех емких словах: видеть счастливых людей. Мы видели счастливых людей, и это сделала наша работа. Значит, не зря прожиты наши жизни. И если вашей работой вы достигнете этого — принесете много счастья людям, — то и вы проживете жизнь недаром. И тогда вам никогда не будет ни стыдно, ни скучно»
.
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