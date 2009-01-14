анонс

15 августа 2006

С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов.

В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.