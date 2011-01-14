Публикация книги профессора А.В.Федорова о трансформации образа России на западном экране

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13 февраля 2012

«Мелодия для шарманки». Завершение съемок

В Киеве закончились съемки нового художественного фильма Киры Муратовой о беспризорниках, где дебютировали 12-летняя Лена Костюк и 8-летний Рома Бурлака, а также снялись Рената Литвинова и Олег Табаков.