Премьера - «Одна ночь любви»

анонс

13 февраля 2012 Игорь Костолевский вошел в число финалистов ТЭФИ-2009 за роль в фильме «Время счастья». 31 августа Фонд "Академия российского телевидения" провел заседание 2-х гильдий – «Игрового кино» и «Продюсеров», где были определены первые финалисты конкурса ТЭФИ-2009.

18 февраля 2013 «Родина». Американское независимое кино 12 и 13 декабря в киноцентре «РОДИНА» Кит Сэнборн и Пегги Ауэш лично представили свои самые знаковые работы.

18 февраля 2013 Чак Берри - в Москве Певец и гитарист, один из отцов рок-н-ролла, Чак Берри выступил с концертом 20 марта в клубе «Б1 Maximum».