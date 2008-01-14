Премьера комедийной мелодрамы "Караси"

анонс

9 апреля 2006 Первый тайный просмотр фильма "Покаяние" В Тбилиси, на киностудии "Грузия-фильм", состоялся первый тайный просмотр фильма "Покаяние" Тенгиза Абуладзе. Андрей Плахов (прим.: возвратившись в Москву из Тбилиси, узнал, что назначен Председателем конфликтной комиссии Союза кинематографистов) обратился к Резо Чхеидзе (Директор "Грузия-фильм" с просьбой организовать просмотр "Покаяния".

13 февраля 2012 «Этим вечером ангелы плакали». Премьера 20 ноября в московском клубе «Арма 17» состоялась премьера фильма «Этим вечером ангелы плакали» - дебютной работы молодых режиссеров Андрея Волгина и Максима Кондратенко.

21 июня 2009 18 июня - премьера ситкома "Вся такая внезапная"! Красавица Александра Стрелкина сбегает с собственной свадьбы! Бросает жениха-олигарха и несется прочь от безоблачной и обеспеченной жизни...