Премьера комедийной мелодрамы "Караси"

В середине января, на озвучивание роли Ларисы, главной героини телевизионного фильма «Караси
», в Киев приехала актриса Елена Яковлева
.
С театральными гастролями актриса бывает в столице Украины, практически, каждый год, а вот в кино снималась впервые.
Сценарий «Карасей
», по словам Елены, показался ей «довольно-таки симпатичным», поэтому, несмотря на плотный график, она нашла время для съемок в новой мелодраме от компании «Стар Медиа».
Работу над фильмом режиссер Сергей Крутин
планирует закончить к началу февраля, и Яковлеву
ждут напряженные часы в студии. В своем рабочем графике актриса смогла найти только один день, в течение которого и собирается озвучить роль Ларисы.
На первый взгляд, семья Карасей – типичная ячейка общества «по-советски». Отец семейства - Аркадий Карась (Юрий Степанов
) – военный, любитель рыбалки, фанат футбола и почитатель пышногрудых буфетчиц. Его жена — Лариса Карась (Елена Яковлева
) – врач-гинеколог. Женщина мягкая и ранимая, болезненно переживающая за своих уже взрослых детей и в глубине души жаждущая тихого женского счастья. Сын (Ярослав Жалнин
) - самовлюбленный юнец, местный раздражитель девичьих грез. Дочь (Светлана Малюкова
) - аспирантка, закрутившая роман с женатым мужчиной. И вот однажды эти «семейные консервы» сотрясает квартирный вопрос. Полковнику Карасю обещают вторую квартиру, - причем, двухкомнатную, но при условии, что сын женится. А тут - некстати свалившаяся на сына повестка в армию, огнестрельное ранение, авария и неудавшийся родительский юбилей.
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