Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Outro». Показ в театре «Практика»

15 января
Все года

Хроника кино >>
15 января 2011
В Киноклубе театра «Практика» 15 января прошел показ документального фильма «Outro». Представила фильм и рассказала об истории его создания автор сценария, режиссер, продюсер и оператор - Юлия Панасенко.
«Outro». Показ в театре «Практика»
До встречи с матерью – две недели. До смерти – месяц. Но первое ей кажется намного страшнее.
Outro – музыкальный термин, который аналогичен литературному понятию «эпилог».
Outro – фильм о молодой женщине, о том, как она готовится к своему уходу и пытается решить самый главный, не решенный вопрос в своей жизни – отношения с собственной мамой. В кадре они встречаются, но снята первая встреча за долгие три года их жизни порознь.
«Картина потрясает тем, чем и должно, собственно, потрясать документальное кино: проникновением в чужую жизнь до степени абсолютного слияния переживаний героя и собственных переживаний», - считает режиссер-документалист Виталий Манский.
В 2010 году фильм завоевал Гран-при Российского открытого фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» и получил Национальную премию кинокритики и кинопрессы за лучший документальный фильм.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Виталий Манский

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Светлана Куценко
9 января ушла из жизни сценарист Светлана Куценко.

День рождения >>

Валерий Баринов
Евгений Весник
Екатерина Волкова (II)
Александр Ефимов
Евгений Лебедев
Олег Масленников
Анастасия Панина
Дмитрий Ратомский
Александр Яковлев
Маргерита Бай
Барбара Вжесиньская
Андреа Мартин
Юлиус Пантик
Марио Ван Пиблз
Джулиан Сэндз
Мария Шелл
все родившиеся 15 января >>

Премьеры ТВ

Любовь и море
15 января
Россия 1
Бюро
16 января
Первый канал
Паутина-10
16 января
НТВ
Склифосовский. Реанимация
16 января
Россия 1
Весь этот джем
20 января
ТВЦ
Одиночество
21 января
Россия 1

ревью