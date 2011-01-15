«Outro». Показ в театре «Практика»

анонс

«Дом на обочине». Начало съемок

На 35-ом международном кинофестивале в Роттердаме показана гала-ретроспектива картин объединения «Сине Фантом», снятых в 1990-2000 годы.

«Параллельное» кино в Роттердаме

21 января 2015

Впервые за 5 лет российский фильм в основном конкурсе Берлинале!

Художественный фильм «Как я провел этим летом» включен в основной конкурс юбилейного 60-го Берлинского международного кинофестиваля.