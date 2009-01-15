«Подмена». Премьера

анонс

22 января 2015

"Встреча" с участием Ольги Кормухиной и Алексея Белова

Ольга Кормухина - рок-певица, русская Тина Тернер. Алексей Белов - гитарист-виртуоз, композитор, лидер группы "Парк Горького". Они такие разные и такие похожие.