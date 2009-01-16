В калиниградском киноклубе - Мишель Гондри

анонс

17 сентября 2010 «День Д» на Российском Международном Кинорынке В рамках 73-го Российского Международного Кинорынка состоялась презентация кинопроекта «День Д».

19 февраля 2013 Научная школа для молодежи "Медиаобразование и медиакомпетентность" Впервые в России - научная школа для молодежи "Медиаобразование и медиакомпетентность".

9 июля 2007 Открытие памятника Леониду Гайдаю 21 сентября в городе Свободный Амурской области открыт памятник выдающемуся режиссеру советского кино Леониду Гайдаю, который родился там в 1923 году. Авторы скульптуры Василий Разгоняев и Николай Карнабеда изобразили режиссера за работой, со сценарием в руках.