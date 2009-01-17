Во Владивостоке - Жорж Мельес

анонс

8 октября 2006 Неделя итальянского кино прорывает блокаду В кинотеатрах "Ударник" ( Москва) и "Великан" (Ленинград) с 15-го по 22-е октября 1956 года проходила неделя итальянского кино. Незабываем ее успех, ее резонанс.

21 июня 2009 "Немое кино - живая музыка" 8–11 июня 2007 года Музей Кино представил на Книжном фестивале программу киноконцертов "Немое кино-живая музыка": Москва во времени. 1927"

18 февраля 2013 «Кино без барьеров». Закрытие 17 ноября в малом зале театра «Et Cetera» состоялась церемония закрытия IV Международного Кинофестиваля по проблемам инвалидов «Кино без барьеров».