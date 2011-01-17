Обладатели кинопремии «Золотой глобус»

анонс

18 сентября 2011 Итоги 1-го народного кинофестиваля "Post Factum" 29 апреля в Москве завершился 1-ый народный кинофестиваль "Post Factum" стартовавший в рамках одноименной Кинопремии.

18 февраля 2013 Кинокомпания «Фокус Фильм» презентовала свои новые проекты На рынке отечественной киноиндустрии появилась новая кинокомпания «Фокус Фильм». В ресторане «Архитектор» кинокомпанию и ее проекты представил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

18 февраля 2013 Запись саундтрека к фильму «Обитаемый остров» наделала шума В записи музыки к фильму Федора Бондарчука «Обитаемый остров» приняли участие симфонический оркестр и гитары, которые помнят руки легендарных музыкантов.