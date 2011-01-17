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Обладатели кинопремии «Золотой глобус»

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17 января 2011
В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения кинопремий «Золотой глобус». Фильм американского режиссера Дэвида Финчера «Социальная сеть» победил в четырех номинациях.
Почетный «Золотой глобус» за выдающийся вклад в развитие индустрии развлечений достался Роберту де Ниро.
Лучший фильм - драма (Best Motion Picture – Drama):
Социальная сеть (Social Network, The)
Лучший актер в драматической картине (Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama):: Колин Ферт («Король говорит!»)
Лучшая комедия или мюзикл (Best Motion Picture - Musical or Comedy): Дети в порядке (The Kids Are All Right)
Лучшая актриса в драматической картине (Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Drama): Натали Портман («Черный лебедь»)
Лучшая мужская роль, комедия или мюзикл (Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy): Пол Джаматти («Версия Барни»)
Лучшая женская роль, комедия или мюзикл (Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy):Аннетт Бенинг («Детки в порядке»)
Лучший фильм на иностранном языке (Best Foreign Language Film): «Месть» (Hævnen) - Дания, Швеция.
Лучшая мужская роль второго плана (Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture): Кристиан Бейл («Боец»)
Лучшая женская роль второго плана (Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Motion Picture): Мелисса Лео («Боец»)
«Лучший режиссер, игровой фильм» (Best Director - Motion Picture): Дэвид Финчер («Социальная сеть»)
Лучший сценарий (Best Screenplay - Motion Picture):Аарон Соркин («Социальная сеть»)
Лучшая песня для киноленты (Best Original Song - Motion Picture): Дайан Уоррен за песню «You Haven't Seen The Last Of Me» (Бурлеск)
Лучший саундтрек к фильму (Best Original Score - Motion Picture): Трент Резнор и Аттикус Росс («Социальная сеть»).
Лучший телесериал (Best Television Series - Drama): «Подпольная империя» (Boardwalk Empire)
Лучший телесериал - комедия или мюзикл (Best Television Series - Musical or Comedy): «Песня» (Glee)
Лучшая мужская роль в телесериале (Best Performance by an Actor in a Television Series - Drama): Стив Бушеми («Подпольная империя»)
Лучшая женская роль в телесериале (Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama): Кэти Сагал («Дети анархии»)
Лучшая мужская роль в телесериале - комедия или мюзикл (Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy): Джим Парсонс (Теория Большого взрыва)
Лучшая женская роль в телесериале - комедия или мюзикл (Best Performance by an Actress in a Television Series - Musical or Comedy): Лора Линни (Большая буква «Р»)

Ссылки по теме:
Номинанты на престижную кинопремию «Золотой глобус»
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персоны
Кристиан БейлАннетт БенингСтив БушемиРоберт Де НироПол ДжаматтиМелисса ЛеоЛора ЛинниДжим ПарсонсНатали ПортманАарон СоркинКейти СэголДайан УорренКолин ФёртДэвид Финчер
фильмы
БоецБольшая буква «Р»БурлескВерсия БарниДетки в порядкеКороль говорит!ЛузерыМестьПодпольная империяСоциальная сетьСыновья АнархииТеория Большого взрываЧёрный лебедь

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№ 1
Шахла (Баку)   18.01.2011 - 11:51
В США состоялась 68-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Лучшие кинофильмы и телевизионные картины, по традиции, определяет организатор церемонии - Голливудская ассоциация иностранной... читать далее>>
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