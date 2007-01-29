В Центральном доме кино состоялась премьера фильма " В четверг и больше никогда". Этот фильм никогда не шел в широком прокате - только в клубах.
В этой ленте Анатолия Эфроса Олег Даль показал нового героя времени. Он сам, что так редко случалось, был доволен этой работой и считал ее принципиально важной не только в своем творчестве, но и в более широком смысле.
Из Дневника Олега Даля: "Такие фильмы делают талантливым мир ... Я сделал то, что хотел, и открыл проблему".
Андрей Битов, автор киноповести и сценария, режиссер фильма Анатолий Эфрос и Олег Даль, сыгравший главную роль, сумели предвидеть и показать то страшное, что надвигается на отдельную личность, на страну в целом и на всё человечество.
Герой Даля, Сергей, живет в Москве, он врач, занимается перспективной темой. В Заповедник этот столичный житель приезжает на один день, навестить мать, как он говорит окружающим, но в действительности, чтобы разрешить ситуацию с девушкой, которая ждет от него ребенка. Сергей вырос в этом Заповеднике и все здесь должно быть ему родным. Тут живут и работают его мать, Екатерина Андреевна (Любовь Добржанская), и отчим Иван Модестович (Иннокентий Смоктуновский), который вырастил его и любит, как родного сына.
В персонаже Олега Даля, есть нечто от западного супермена-интеллектуала: он умен, талантлив, красив, пользуется успехом у женщин, у него престижная интересная работа и красивая невеста. Сергей кажется самодостаточным: у него вроде бы есть всё, что нужно для счастья. Но он отнюдь не счастлив, душа его скована цинизмом и разъедена пресыщенностью. Он оторван от своих корней, не любит ни невесту свою, ни влюбленную в него девушку Варю (Вера Глаголева).
Выросший в Заповеднике, Сергей только однажды за этот день будто сливается с природным миром — но в роли хищника, выслеживающего и убивающего свою жертву. Он не может побороть искушение почувствовать азарт охоты и, обманув доверие директора Заповедника, убивает косулю. Вскоре выясняется, что это была ручная косуля, которую лечила мать Сергея...
Герой Даля демонстративным пренебрежением и насмешками отвечает на искреннюю привязанность отчима, он губит ручную косулю, которую лечила его мать, ломает первую любовь чистой и тонкой натуры, юной девушки, которая так открыта, доверчива и грациозна, что напоминает лань. В какой-то момент даже кажется, что она и есть та прирученная косуля, которая со скорбным удивлением смотрит на погубившего ее человека. Внешне вполне благополучный герой, этакий супермен, образец для подражания, почему-то губит и собственную душу, и жизнь вокруг себя. Почему? Во имя чего?
Ответ на эти вопросы можно найти в несуществующей для героя системе ценностей, к которой он, однако, неосознанно причастен. Причина такого омертвления души — в своеволии человека, поставившего себя на место Бога и отринувшего вечные духовные законы. А своеволие приводит к вседозволенности. В наше время это страшное явление вышло на качественно новый уровень и стало угрожать существованию всей планеты; и метастазы злокачественной духовной болезни распространяются всё шире. Фильм “В четверг и больше никогда” со всей остротой ставит эту проблему и подает сигнал бедствия, который до сих пор не был как следует услышан.
Сегодня фильм стал живым памятником умершим Эфросу, Далю, Добржанской и Смоктуновскому.
Источник: Специальный проект «Журнальный зал
», статья «Олег Даль открывает проблему», автор - Римма Запесоцкая
обсуждение >>