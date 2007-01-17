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Без "Оскара"

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17 января 2007
Американская киноакадемия представила шорт-лист иностранных фильмов. Всего в него вошли девять картин - "Дни славы" (Алжир), "Вода" (Канада), "После свадьбы" (Дания), "Авеню Монтень" (Франция), "Жизни остальных" (Германия), "Лабиринт Фавна" (Мексика), "Черная книга" (Нидерланды), "Возвращение" (Испания) и "Витус" (Швейцария). Окончательный состав участников состязания за «Оскара» станет известен 23 января.
От России в этом году на престижную кинопремию выдвигался фильм Фёдора Бондарчука "9 рота". В шорт-лист лента не попала.
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9 рота

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