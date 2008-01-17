Сразу после праздников кто-то из нас узнал, что бывает "После жизни"

Художественный фильм «После жизни
», снятый компанией «Леан-М», стал одной из самых ранних премьер 2008 года. Эта лента – дебютная работа режиссера Олега Осипова
, и к своим обязанностям он отнесся не то что профессионально, а сверх ответственно: дни и ночи напролет он экспериментировал с разными дублями в поисках «лучшего». Соответственно, фильм находился в производстве около двух с половиной лет, и на излете последних недель все почти единогласно решили как можно скорее выпустить работу в свет. «Против» был только один, предлагая «еще поработать». Но этот глас, как ему и полагается, был нещадно задушен.
И вот уже 17 января 2008 г. на экранах всей страны зрители увидели картину «После жизни
», главными звездами которой стали Алексей Маклаков Евгений Сидихин
, Саид Багов
, Александр Воробьев
, Елена Полякова
, Илья Соколовский
.
Зрители смогли оценить труд тех, кто все это время находился за кадром – режиссера и продюсера Олега Осипова
, оператора Олега Топоева
, создательницы музыки к фильму, рок-звезды Юты, продюсеров и администраторов, художников и постановщиков трюков, и еще большого количества незаменимых на съемочной площадке творческих личностей.
Саид Багов:
«Фильм «После жизни
» - это, прежде всего, история дружбы и предательства. Если говорить о моем персонаже – особенно предательства. Его предают, мало того, его убивают. Думаю, фильм стал попыткой разговора об основных, самых важных вещах в отношениях людей: верности, взаимопомощи…»
Александр Воробьев:
«Темой фильма «После жизни
» стало самое важное в нашей жизни чувство: дружба, в данном случае - мужская. Я думаю, иногда она оказывается даже крепче женской. И проверяется дружба как раз экстремальными ситуациями, такими, в которые и попадают герои фильма «После жизни»».
Олег Осипов:
«Это моя первая работа, мой ребенок, и я не могу быть к ней беспристрастен. Где-то я знаю, что сейчас сделал бы по-другому, где-то сам собой восхищаюсь, где-то сам себя корю. В какой-то момент картина начинает жить своей жизнью, материал существует совершенно отдельно от тебя… Но, с другой стороны, знаю твердо, что у меня есть все шансы быть понятым и оцененным. А как - покажет только прокат».
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