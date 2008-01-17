Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сразу после праздников кто-то из нас узнал, что бывает "После жизни"

17 января
Все года

Хроника кино >>
17 января 2008
Художественный фильм «После жизни», снятый компанией «Леан-М», стал одной из самых ранних премьер 2008 года. Эта лента – дебютная работа режиссера Олега Осипова, и к своим обязанностям он отнесся не то что профессионально, а сверх ответственно: дни и ночи напролет он экспериментировал с разными дублями в поисках «лучшего». Соответственно, фильм находился в производстве около двух с половиной лет, и на излете последних недель все почти единогласно решили как можно скорее выпустить работу в свет. «Против» был только один, предлагая «еще поработать». Но этот глас, как ему и полагается, был нещадно задушен.
И вот уже 17 января 2008 г. на экранах всей страны зрители увидели картину «После жизни», главными звездами которой стали Алексей Маклаков Евгений Сидихин , Саид Багов , Александр Воробьев , Елена Полякова , Илья Соколовский .
Зрители смогли оценить труд тех, кто все это время находился за кадром – режиссера и продюсера Олега Осипова, оператора Олега Топоева, создательницы музыки к фильму, рок-звезды Юты, продюсеров и администраторов, художников и постановщиков трюков, и еще большого количества незаменимых на съемочной площадке творческих личностей.

Саид Багов: «Фильм «После жизни» - это, прежде всего, история дружбы и предательства. Если говорить о моем персонаже – особенно предательства. Его предают, мало того, его убивают. Думаю, фильм стал попыткой разговора об основных, самых важных вещах в отношениях людей: верности, взаимопомощи…»

Александр Воробьев: «Темой фильма «После жизни» стало самое важное в нашей жизни чувство: дружба, в данном случае - мужская. Я думаю, иногда она оказывается даже крепче женской. И проверяется дружба как раз экстремальными ситуациями, такими, в которые и попадают герои фильма «После жизни»».

Олег Осипов: «Это моя первая работа, мой ребенок, и я не могу быть к ней беспристрастен. Где-то я знаю, что сейчас сделал бы по-другому, где-то сам собой восхищаюсь, где-то сам себя корю. В какой-то момент картина начинает жить своей жизнью, материал существует совершенно отдельно от тебя… Но, с другой стороны, знаю твердо, что у меня есть все шансы быть понятым и оцененным. А как - покажет только прокат».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Грегори-Саид БаговАлександр ВоробьёвАлексей МаклаковОлег ОсиповЕлена ПоляковаЕвгений СидихинИлья СоколовскийОлег Топоев
фильмы
После жизни

обсуждение >>
№ 1
Фома   25.01.2010 - 12:35
Даже по телевизионным меркам фильм ниже плинтуса. Куда уж думать о прокате. Идея нормальная, но сценарий никакой, актеры играют лицом, режиссура слабая. Не зачёт. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Первое высшее почетное звание в СССР

6 сентября 1936 года ВЦИК учредил звание "Народный артист" СССР для лиц, "особо отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино". Присвоение почетных званий не было изобретением советской власти.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Соловьёв
14 января ушёл из жизни актёр Юрий Соловьёв.
Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.
Григорий Антоненко
13 января ушёл из жизни актёр Григорий Антоненко.

День рождения >>

Роман Агеев
Александр Барановский
Владимир Васильев (II)
Владимир Вихров
Юрий Евсюков
Эльвира Жебертавичюте
Вадим Колганов
Марина Правкина
Владимир Чернышов
Виттория Бельведере
Зои Дешанель
Джим Керри
Флорин Пьерсик
Сильви Тестю
Бетти Уайт
Бенно Фюрманн
все родившиеся 17 января >>

Премьеры ТВ

Бюро
16 января
Первый канал
Паутина-10
16 января
НТВ
Склифосовский. Реанимация
16 января
Россия 1
Весь этот джем
20 января
ТВЦ
Одиночество
21 января
Россия 1
Один против всех
23 января
НТВ

ревью