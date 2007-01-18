Раздача слонов и материализация духов

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18 января 2007
В 2007 году на соискание девятой национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" выдвинуты 13 российских фильмов-номинантов. Об этом сообщил журналистам президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Виктор Матизен.
На звание "Лучший фильм" номинированы:
* "Живой" Александра Велидинского;
* "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова;
* "Остров" Павла Лунгина;
* "Свободное плавание" Бориса Хлебникова.
Эти же четыре картины номинированы в категориях "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший сценарий". В номинации "Лучшая женская роль" на премию претендовали:
* Рената Литвинова ("Мне не больно");
* Анна Михалкова ("Связь");
* Евгения Симонова ("Многоточие").
На лучшую главную мужскую роль были выдвинуты:
* Петр Мамонов ("Остров");
* Александр Яценко ("Мне не больно" и "Свободное плавание").
В номинации лучшая женская роль второго плана были выдвинуты Лия Ахеджакова и Анна Михалкова за работы в фильме "Изображая жертву".
За лучшую мужскую роль второго плана соревались:
* Максим Лагашкин и Владимир Епифанцев ("Живой");
* Виктор Сухоруков ("Остров");
* Виктор Хаев ("Изображая жертву").
В номинации "Лучший фильм - дебют" были выдвинуты:
* "Кружение в пределах Кольцевой" Рамиля Салахутдинова;
* "Питер - FM" Оксаны Бычковой ;
* "Эйфория" Ивана Вырыпаева.
Кроме того, в номинации "Лучший зарубежный фильм" в российском прокате были представлены "Возвращение " Педро Альмодовара, "Матч-пойнт" Вули Аллена и "Доброй ночи и удачи" Джорджа Клуни.
По регламенту премии, процедура ее присуждения проходит в два этапа - на первом этапе назвать своих фаворитов в основных номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов и киножурналистов. Как сообщил Матизен, в этом голосовании приняли участие 127 человек. На втором этапе лауреатов премий прямым тайным голосованием определит Экспертный совет гильдии.
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